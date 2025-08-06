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ميدينسكي: كييف ترفض تسلم ألف جندي أسير من القوات المسلحة الأوكرانية
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250806/مندوب-أمريكا-لدى-الناتو-واشنطن-ترى-أن-الصراع-في-أوكرانيا-لا-يمكن-تسويته-عسكريا-1103449770.html
مندوب أمريكا لدى الناتو: واشنطن ترى أن الصراع في أوكرانيا لا يمكن تسويته عسكريا
مندوب أمريكا لدى الناتو: واشنطن ترى أن الصراع في أوكرانيا لا يمكن تسويته عسكريا
سبوتنيك عربي
أفاد الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي ماثيو ويتيكر، اليوم الأربعاء، بأن أمريكا واثقة من استحالة حل الصراع في أوكرانيا بالقوة. 06.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-06T16:51+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال ويتيكر خلال مقابلة: "لا يزال الكثير من الناس يموتون أسبوعيا في ساحة المعركة في صراع لن يحل بالوسائل العسكرية".وأشار إلى أن "الإدارة السابقة (إدارة بايدن) كانت ستواصل تقديم المساعدات إلى أوكرانيا دون أي شروط، لكن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اقترح نهجا مختلفا".وقال ويتيكر: "لقد قرر بيع أفضل الأسلحة في العالم، الأمريكية، لحلفائنا في حلف شمال الأطلسي وكندا، لينقلوها بعد ذلك إلى أوكرانيا".وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده لا تسعى إلى احتلال الأراضي الأوكرانية، بل تهدف إلى "حماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف خلال السنوات الثماني الماضية".وفي وقت سابق، أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بشأن تسليح أوكرانيا، حذرت فيها من أن أي شحنة أسلحة ستُعتبر هدفًا مشروعًا للقوات الروسية، بحسب تصريحات وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.
https://sarabic.ae/20250806/استمر-3-ساعات-انتهاء-اجتماع-بوتين-والمبعوث-الخاص-للرئيس-الأمريكي-في-الكرملين---عاجل-1103437000.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

مندوب أمريكا لدى الناتو: واشنطن ترى أن الصراع في أوكرانيا لا يمكن تسويته عسكريا

16:51 GMT 06.08.2025
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة
إطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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تابعنا عبر
أفاد الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي ماثيو ويتيكر، اليوم الأربعاء، بأن أمريكا واثقة من استحالة حل الصراع في أوكرانيا بالقوة.
وقال ويتيكر خلال مقابلة: "لا يزال الكثير من الناس يموتون أسبوعيا في ساحة المعركة في صراع لن يحل بالوسائل العسكرية".

وأضاف ويتيكر أن "المهمة الرئيسية للولايات المتحدة الأمريكية هي إنهاء الأعمال العدائية"، وجاء تصريح ويتيكر في خضم زيارة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، إلى موسكو في اليوم ذاته.

وأشار إلى أن "الإدارة السابقة (إدارة بايدن) كانت ستواصل تقديم المساعدات إلى أوكرانيا دون أي شروط، لكن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اقترح نهجا مختلفا".
اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
استمر 3 ساعات... انتهاء اجتماع بوتين والمبعوث الأمريكي ويتكوف في الكرملين
11:44 GMT
وقال ويتيكر: "لقد قرر بيع أفضل الأسلحة في العالم، الأمريكية، لحلفائنا في حلف شمال الأطلسي وكندا، لينقلوها بعد ذلك إلى أوكرانيا".

وتهدف الدول الغربية من خلال هذا الدعم إلى إعاقة أهداف العملية العسكرية الروسية، إلا أن موسكو أكدت مرارًا أن عملياتها العسكرية لن تتوقف قبل تحقيق كامل أهدافها، خاصة في منطقة دونباس.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده لا تسعى إلى احتلال الأراضي الأوكرانية، بل تهدف إلى "حماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف خلال السنوات الثماني الماضية".
وفي وقت سابق، أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بشأن تسليح أوكرانيا، حذرت فيها من أن أي شحنة أسلحة ستُعتبر هدفًا مشروعًا للقوات الروسية، بحسب تصريحات وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.
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