https://sarabic.ae/20250806/مندوب-أمريكا-لدى-الناتو-واشنطن-ترى-أن-الصراع-في-أوكرانيا-لا-يمكن-تسويته-عسكريا-1103449770.html

مندوب أمريكا لدى الناتو: واشنطن ترى أن الصراع في أوكرانيا لا يمكن تسويته عسكريا

مندوب أمريكا لدى الناتو: واشنطن ترى أن الصراع في أوكرانيا لا يمكن تسويته عسكريا

سبوتنيك عربي

أفاد الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي ماثيو ويتيكر، اليوم الأربعاء، بأن أمريكا واثقة من استحالة حل الصراع في أوكرانيا بالقوة. 06.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-06T16:51+0000

2025-08-06T16:51+0000

2025-08-06T16:51+0000

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وقال ويتيكر خلال مقابلة: "لا يزال الكثير من الناس يموتون أسبوعيا في ساحة المعركة في صراع لن يحل بالوسائل العسكرية".وأشار إلى أن "الإدارة السابقة (إدارة بايدن) كانت ستواصل تقديم المساعدات إلى أوكرانيا دون أي شروط، لكن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اقترح نهجا مختلفا".وقال ويتيكر: "لقد قرر بيع أفضل الأسلحة في العالم، الأمريكية، لحلفائنا في حلف شمال الأطلسي وكندا، لينقلوها بعد ذلك إلى أوكرانيا".وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده لا تسعى إلى احتلال الأراضي الأوكرانية، بل تهدف إلى "حماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف خلال السنوات الثماني الماضية".وفي وقت سابق، أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بشأن تسليح أوكرانيا، حذرت فيها من أن أي شحنة أسلحة ستُعتبر هدفًا مشروعًا للقوات الروسية، بحسب تصريحات وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.

https://sarabic.ae/20250806/استمر-3-ساعات-انتهاء-اجتماع-بوتين-والمبعوث-الخاص-للرئيس-الأمريكي-في-الكرملين---عاجل-1103437000.html

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