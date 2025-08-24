https://sarabic.ae/20250824/ضابط-استخبارات-موريتاني-سابق-أوكرانيا-تسلح-الجماعات-في-منطقة-الساحل-بدعم-فرنسي-1104082159.html

ضابط استخبارات موريتاني سابق: أوكرانيا تسلح الجماعات في منطقة الساحل بدعم فرنسي

صرح أحمد ولد أمبارك، رئيس مركز "ديلول" للدراسات الاستراتيجية وضابط الاستخبارات الموريتاني السابق، بأن "منطقة الساحل الأفريقي شهدت مؤخرا مؤشرات قوية على انخراط... 24.08.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف ولد أمبارك في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن "الانخراط الأوكراني تجلى بوضوح في المعركة الشهيرة، التي وقعت في منطقة تين زواتين، بين الجيش المالي ومقاتلي مجموعة وقوات "جبهة تحرير أزواد".وأوضح أن "السلطات المالية نشرت صورا لطائرات بدون طيار تحمل عبارات باللغة الأوكرانية، عقب المعركة، مما قدم دليلا ماديا على وجود دعم من هذا النوع، كما تأكد هذا التوجه بتصريحات علنية لكل من السفير الأوكراني في دكار، ومدير المخابرات الأوكرانية، التي أقرّت بوجود دور لبلادهما في تلك العملية العسكرية".وتابع رئيس مركز "ديلول" للدراسات الاستراتيجية: "دأبت "جبهة تحرير أزواد" على إصدار بيانات تتبنى فيها عمليات جوية نفذتها عبر طائرات مسيّرة، كما نشرت صحيفة فرنسية تقريرا يؤكد أن أوكرانيا هي من زودت الجبهة بهذه الطائرات، مما يرفع مستوى الدعم من مجرد الإسناد إلى المشاركة الفاعلة في تسليح أحد أطراف الصراع".ومضى بقوله: "رغم عدم توفر معلومات مؤكدة حول وجود جنود أوكرانيين يقومون بتدريب مباشر لعناصر من "جبهة تحرير أزواد" على استخدام هذه الطائرات، فإن أبجديات العمل الاستخباراتي والعسكري تفيد بأن وجود عتاد متطور من دولة ما، يستدعي بالضرورة وجود مستشارين وفنيين من نفس الدولة لتدريب القوات المحلية على استخدامه وصيانته".ولفت ولد أمبارك إلى "احتمال كبير أن تكون أمريكا وفرنسا هما الداعم الحقيقي والخلفية الفعلية لهذه المساعدات والتدخلات، التي تتم تحت غطاء أوكراني".وجاء في بيان صادر عن هيئة الأركان المالية، نشر على منصة "إكس": "شهدت الأسابيع القليلة الماضية تصاعدًا في الهجمات على المناطق السكنية والقواعد العسكرية في مالي. نفّذ هذه الأعمال تحالف من الجماعات الإرهابية المسلحة، التي تحظى بدعم داخلي وخارجي، لا سيما في المجالات العملياتية واللوجستية والمالية والإعلامية".وأضافت الصحيفة، نقلا عن الجيش المالي: "عثر الجيش خلال إحدى العمليات ضد الإرهابيين على وثائق تابعة للمخابرات الأوكرانية وطائرة مسيرة عليها نقوش باللغة الأوكرانية".وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، استنكر وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب، إعلان أوكرانيا "بفخر" دعمها للجماعات الإرهابية العاملة في منطقة الساحل الأفريقي، وتحديدا في مالي، لافتًا إلى أن بلاده اتخذت تدابير احترازية بينها قطع العلاقات الدبلوماسية مع كييف.وأضاف: "نظرا لخطورة هذا العدوان السافر، وفي انتظار رد فعل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد الإحالة المشتركة من قبل دول الكونفدرالية، اتخذت مالي تدابير احترازية، ولا سيما قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا".

