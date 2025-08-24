ضابط استخبارات موريتاني سابق: أوكرانيا تسلح الجماعات في منطقة الساحل بدعم فرنسي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
146 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:16 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
09:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:26 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المحادثة الأولى بين البشر والحيتان والحوار مع الكائنات الفضائية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
ترامب: كييف ستضطر للموافقة على شروط روسيا للتسوية، سوريا تنفي توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
09:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
11:03 GMT
15 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
11:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
16:03 GMT
35 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
ضابط استخبارات موريتاني سابق: أوكرانيا تسلح الجماعات في منطقة الساحل بدعم فرنسي
صرح أحمد ولد أمبارك، رئيس مركز "ديلول" للدراسات الاستراتيجية وضابط الاستخبارات الموريتاني السابق، بأن "منطقة الساحل الأفريقي شهدت مؤخرا مؤشرات قوية على انخراط... 24.08.2025
حصري
غزة
لبنان
أخبار الشرق الأوسط
روسيا
أخبار أوكرانيا
شمال أفريقيا
وأضاف ولد أمبارك في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن "الانخراط الأوكراني تجلى بوضوح في المعركة الشهيرة، التي وقعت في منطقة تين زواتين، بين الجيش المالي ومقاتلي مجموعة وقوات "جبهة تحرير أزواد".وأوضح أن "السلطات المالية نشرت صورا لطائرات بدون طيار تحمل عبارات باللغة الأوكرانية، عقب المعركة، مما قدم دليلا ماديا على وجود دعم من هذا النوع، كما تأكد هذا التوجه بتصريحات علنية لكل من السفير الأوكراني في دكار، ومدير المخابرات الأوكرانية، التي أقرّت بوجود دور لبلادهما في تلك العملية العسكرية".وتابع رئيس مركز "ديلول" للدراسات الاستراتيجية: "دأبت "جبهة تحرير أزواد" على إصدار بيانات تتبنى فيها عمليات جوية نفذتها عبر طائرات مسيّرة، كما نشرت صحيفة فرنسية تقريرا يؤكد أن أوكرانيا هي من زودت الجبهة بهذه الطائرات، مما يرفع مستوى الدعم من مجرد الإسناد إلى المشاركة الفاعلة في تسليح أحد أطراف الصراع".ومضى بقوله: "رغم عدم توفر معلومات مؤكدة حول وجود جنود أوكرانيين يقومون بتدريب مباشر لعناصر من "جبهة تحرير أزواد" على استخدام هذه الطائرات، فإن أبجديات العمل الاستخباراتي والعسكري تفيد بأن وجود عتاد متطور من دولة ما، يستدعي بالضرورة وجود مستشارين وفنيين من نفس الدولة لتدريب القوات المحلية على استخدامه وصيانته".ولفت ولد أمبارك إلى "احتمال كبير أن تكون أمريكا وفرنسا هما الداعم الحقيقي والخلفية الفعلية لهذه المساعدات والتدخلات، التي تتم تحت غطاء أوكراني".وجاء في بيان صادر عن هيئة الأركان المالية، نشر على منصة "إكس": "شهدت الأسابيع القليلة الماضية تصاعدًا في الهجمات على المناطق السكنية والقواعد العسكرية في مالي. نفّذ هذه الأعمال تحالف من الجماعات الإرهابية المسلحة، التي تحظى بدعم داخلي وخارجي، لا سيما في المجالات العملياتية واللوجستية والمالية والإعلامية".وأضافت الصحيفة، نقلا عن الجيش المالي: "عثر الجيش خلال إحدى العمليات ضد الإرهابيين على وثائق تابعة للمخابرات الأوكرانية وطائرة مسيرة عليها نقوش باللغة الأوكرانية".وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، استنكر وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب، إعلان أوكرانيا "بفخر" دعمها للجماعات الإرهابية العاملة في منطقة الساحل الأفريقي، وتحديدا في مالي، لافتًا إلى أن بلاده اتخذت تدابير احترازية بينها قطع العلاقات الدبلوماسية مع كييف.وأضاف: "نظرا لخطورة هذا العدوان السافر، وفي انتظار رد فعل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد الإحالة المشتركة من قبل دول الكونفدرالية، اتخذت مالي تدابير احترازية، ولا سيما قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا".
ضابط استخبارات موريتاني سابق: أوكرانيا تسلح الجماعات في منطقة الساحل بدعم فرنسي

صرح أحمد ولد أمبارك، رئيس مركز "ديلول" للدراسات الاستراتيجية وضابط الاستخبارات الموريتاني السابق، بأن "منطقة الساحل الأفريقي شهدت مؤخرا مؤشرات قوية على انخراط أوكراني مباشر وغير مباشر في الصراعات الدائرة".
وأضاف ولد أمبارك في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن "الانخراط الأوكراني تجلى بوضوح في المعركة الشهيرة، التي وقعت في منطقة تين زواتين، بين الجيش المالي ومقاتلي مجموعة وقوات "جبهة تحرير أزواد".
وأوضح أن "السلطات المالية نشرت صورا لطائرات بدون طيار تحمل عبارات باللغة الأوكرانية، عقب المعركة، مما قدم دليلا ماديا على وجود دعم من هذا النوع، كما تأكد هذا التوجه بتصريحات علنية لكل من السفير الأوكراني في دكار، ومدير المخابرات الأوكرانية، التي أقرّت بوجود دور لبلادهما في تلك العملية العسكرية".
وتابع رئيس مركز "ديلول" للدراسات الاستراتيجية: "دأبت "جبهة تحرير أزواد" على إصدار بيانات تتبنى فيها عمليات جوية نفذتها عبر طائرات مسيّرة، كما نشرت صحيفة فرنسية تقريرا يؤكد أن أوكرانيا هي من زودت الجبهة بهذه الطائرات، مما يرفع مستوى الدعم من مجرد الإسناد إلى المشاركة الفاعلة في تسليح أحد أطراف الصراع".

ويرى ولد أمبارك أن "هذه المعطيات مجتمعة ترسم صورة واضحة، بشأن انخراط أوكرانيا في منطقة الساحل، وأصبحت رأس حربة استراتيجية للغرب في المنطقة، لملء الفراغ الذي خلفه انسحاب القوات الغربية، وتحديدًا الفرنسية، من دول الساحل الثلاث (مالي، النيجر، وبوركينا فاسو)".

ومضى بقوله: "رغم عدم توفر معلومات مؤكدة حول وجود جنود أوكرانيين يقومون بتدريب مباشر لعناصر من "جبهة تحرير أزواد" على استخدام هذه الطائرات، فإن أبجديات العمل الاستخباراتي والعسكري تفيد بأن وجود عتاد متطور من دولة ما، يستدعي بالضرورة وجود مستشارين وفنيين من نفس الدولة لتدريب القوات المحلية على استخدامه وصيانته".

وأشار إلى "حضور أوكرانيا بقوة في العديد من الدول الأفريقية، مدعومة من حلفائها الغربيين والدول التي تفضل عدم الظهور في الواجهة بشكل مباشر في صراعها الإقليمي ضد النفوذ الروسي، وتوكِل هذه المهمة إلى أوكرانيا".

ولفت ولد أمبارك إلى "احتمال كبير أن تكون أمريكا وفرنسا هما الداعم الحقيقي والخلفية الفعلية لهذه المساعدات والتدخلات، التي تتم تحت غطاء أوكراني".

وفي يونيو/ حزيران الماضي، كشفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في مالي، وبناء على وثائق، عن مشاركة كييف بهجمات في البلاد وتورط قوى "خارجية" في دعم الجماعات الإرهابية.

وجاء في بيان صادر عن هيئة الأركان المالية، نشر على منصة "إكس": "شهدت الأسابيع القليلة الماضية تصاعدًا في الهجمات على المناطق السكنية والقواعد العسكرية في مالي. نفّذ هذه الأعمال تحالف من الجماعات الإرهابية المسلحة، التي تحظى بدعم داخلي وخارجي، لا سيما في المجالات العملياتية واللوجستية والمالية والإعلامية".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "فاسو" المالية، نقلاً عن تحقيق أجراه الجيش المالي، أن الاستخبارات العسكرية الأوكرانية متورطة في تدريب ودعم الإرهابيين في مالي، الذين نفذوا هجمات ضد مواقع القوات المسلحة للبلاد، بمشاركة عملاء أوكرانيين.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن الجيش المالي: "عثر الجيش خلال إحدى العمليات ضد الإرهابيين على وثائق تابعة للمخابرات الأوكرانية وطائرة مسيرة عليها نقوش باللغة الأوكرانية".
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، استنكر وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب، إعلان أوكرانيا "بفخر" دعمها للجماعات الإرهابية العاملة في منطقة الساحل الأفريقي، وتحديدا في مالي، لافتًا إلى أن بلاده اتخذت تدابير احترازية بينها قطع العلاقات الدبلوماسية مع كييف.

وقال الوزير المالي، في كلمة خلال أعمال الدورة الأولى للمؤتمر الوزاري لمنتدى الشراكة بين روسيا وأفريقيا، في سوتشي العام الماضي، إن "أوكرانيا تدعي علنًا وبكل فخر دعمها للجماعات الإرهابية العاملة في منطقة الساحل وفي بلدي على وجه التحديد".

وأضاف: "نظرا لخطورة هذا العدوان السافر، وفي انتظار رد فعل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد الإحالة المشتركة من قبل دول الكونفدرالية، اتخذت مالي تدابير احترازية، ولا سيما قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا".
