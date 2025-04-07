https://sarabic.ae/20250407/خبراء-يحذرون-من-امتلاك-التنظيمات-الإرهابية-بـالساحل-والصحراء-الأفريقية-طائرات-مسيرة-1099312293.html

خبراء يحذرون من امتلاك التنظيمات الإرهابية بـ"الساحل والصحراء" الأفريقية طائرات مسيرة

خبراء يحذرون من امتلاك التنظيمات الإرهابية بـ"الساحل والصحراء" الأفريقية طائرات مسيرة

سبوتنيك عربي

حذر خبراء من وصول الطائرات المسيرة للجماعات الإرهابية في منطقة "الساحل والصحراء" الأفريقية، في ظل انعكاسات خطيرة تحملها الخطوة. 07.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-07T18:57+0000

2025-04-07T18:57+0000

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ويرى الخبراء، أن الخطوة تمثل تهديدات خطيرة للمدنيين في المنطقة، مع احتمالية استخدامها في عمليات تفجير وتصوير وتتبع.ووفقا للخبراء فقد بدأت الطائرات المسيرة تظهر في عمليات التنظيمات الإرهابية في الآونة الأخيرة، حيث كان تنظيم "داعش غرب أفريقيا"، (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة) بدأ باستخدام المسيّرات منذ عام 2022، حيث كانت تُستخدم لتصوير أهداف استراتيجية وتوثيق تحركات القوات العسكرية في المنطقة.كما انتقلت الطائرات المسيرة للجماعات في بحيرة تشاد، كما حدث في ديسمبر/كانون الثاني 2024، عندما شن التنظيم هجوما باستخدام أربع مسيّرات مسلحة محملة بقنابل يدوية على قاعدة العمليات الأمامية للجيش النيجيري في واجيروكو بمنطقة دامبوا الشمالية الشرقية، الأمر الذي يشير لمدى خطورة الفترة المقبلة على صعيد المنطقة.تطورات خطيرةيقول الدكتور إسماعيل محمد طاهر، الأكاديمي التشادي والخبير الاستراتيجي، إن الأمر يعكس خطورة كبيرة، في التعامل مع الجماعات الإرهابية، خاصة أن بعض الشركات المنتجة للمسيرات قد تجد في هذه الجماعات مصدرا لتحقيق الأموال والأرباح.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن هناك بعض الجهات النافذة داخل بعض الجيوش الأفريقية يسهلون للجماعات الحصول على الطائرات المسيرة.وأوضح أنه لا يستبعد علاقة فرنسا بالأمر، مع بعض الدول الغربية، الأمر الذي يشكل نقلة كبيرة على مستوى عمليات هذه الجماعات، في ظل قدرتها على التصوير والتتبع والتفجير، وعمليات متعددة تحدث العديد من الخسائر في مجتمعات عدة.من ناحيته قال العابد مصطفى البشير، مفوض لجنة حقوق الإنسان بتشاد، إن دخول المسيرات لدوائر الجماعات المسلحة، لن يغير الكثير نظرا لوعي الشعوب والتحامها مع أنظمتها الحاكمة، وتحديدا في النيجر، بوركينا فاسو، مالي وتشاد.مخاطر كبيرةوأضاف البشير في حديثه مع "سبوتنيك"، أن دول المنطقة تعمل على تطوير استراتيجيات المقاومة والدفاع لتواكب التطورات الجديدة، غير أن استخدام التنظيمات الإرهابي يؤثر من حيث حجم الضرر الذي قد تلحقه بالمدنيين، خاصة أنها دائما تعمل على استهداف المدنيين العزل من الأطفال والنساء.وتابع: "كما تحدثنا في السابق فإن لفرنسا واستخباراتها علاقة وطيدة بالتنظيمات الإرهابية، وبعد فشل الجماعات في تحقيق مآرب داعميها (الاستخبارات الغربية عموما والفرنسية على وجه التحديد) فإن هؤلاء الداعمين سيغيرون من استراتيجياتهم بدعم نوعي يتمثل في المسيرات، ولكنهم لن يفلحوا في الوقت الحالي".يقول الدكتور محمد علي كيلاني مدير مركز رصد الصراعات في الساحل الأفريقي، إن الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي، مثلما استفادت من الحرب الليبية، تستفيد من بعض الدول، التي تسعى لنقل أذرعها إلى أفريقيا ، كما هو الحال في السودان.ارتباطات أيدولوجيةوأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "الجماعات الجهادية في منطقة الساحل الأفريقي وغرب أفريقيا ترتبط بتيارات إسلامية سياسية وأيدولوجية تواجه مشاكل عديدة، تدعم هذه الجماعات لزعزعة استقرار البلدان الأفريقية".ويرى أن السيناريوهات المطروحة في مجال مكافحة الإرهاب في المنطقة أصبحت غير واضحة، بسبب انسحاب القوات الفرنسية من "مهمة بارخان" لمكافحة الإرهاب، ما يحتم على الجيوش الأفريقية مواجهة التحديات بنفسها كما فعلت مالي والنيجر وبوركينا فاسو.وفق الخبراء يشكل هذا الاستخدام للمسيّرات المسلحة تحديا كبيرا على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة أن الجماعات الإرهابية لم تعد بحاجة لعمليات انتحارية وهجومية كما كان في السابق، إذ يمكنها تنفيذ عمليات إرهابية باستخدام التكنولوجيا الحديثة وبدقة عالية أيضا.عمليات إرهابية سابقةوفي شهر يونيو/ حزيران 2024، قُتل 20 جنديا ومدنيا، في هجوم إرهابي في منطقة تاسيا جنوبي النيجر.ونقل التلفزيون النيجيري الرسمي عن بيان لوزارة الدفاع، أن "مجموعات إرهابية مسلحة هاجمت قوات الأمن والجيش في منطقة تاسيا ما أدى إلى استشهاد 20 عسكريًا ومدني وإصابة تسعة آخرين".ويشهد إقليم تيلابيري، الواقع في "المثلث الحدودي" بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي، منذ سنوات هجمات دامية تشنها جماعات جهادية مرتبطة بالقاعدة وتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودوليا).وذكر حينها أنه من المقرر أن تنتشر كتيبة من 1200 جندي من الجيش التشادي في منطقة المثلث الحدودي في إطار "مجموعة دول الساحل الخمس"، التي تضم خمس دول هي موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، والتي تسعى للتعاون في مكافحة المتشددين منذ 2015.وفي 30 يونيو/ حزيران 2024، لقي ما لا يقل عن 18 شخصا مصرعهم وأُصيب العشرات إثر هجمات انتحارية نفذتها جماعة "بوكو حرام" الإرهابية (المحظورة في روسيا ودول عدة) في مدينة غووزا في ولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا.وتشهد المنطقة توترات في أكثر من بقعة، ما يشير إلى إعادة التوازنات في المنطقة، خاصة بعد سيطرة تنسيقية "حركات الأزواد" في الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، على قاعدة عسكرية جديدة للجيش شمالي مالي، لتشكل بذلك القاعدة الخامسة التي تسيطر عليها التنسيقية.

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