ضابط استخبارات موريتاني سابق يحذر من خطر كبير للجماعات الإرهابية في "الساحل والصحراء"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جنوب السودان وإسرائيل يناقشان اتفاقا لتهجير فلسطينيين من قطاع غزة إلى جوبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
12:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: "أنصار الله" ستواصل استهداف إسرائيل ما دام عدوانها قائما على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل إرسال غواصة نووية أمريكية إلى مياه الكاريبي هو لمحاربة عصابات المخدرات فعلا؟ يوضح خبير
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:03 GMT
18 د
مساحة حرة
تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:34 GMT
15 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: تصريحات كيم لتطوير السلاح النووي هي رسالة تعكس الاستعداد لمواجهة أي تهديد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل بدأ العد التنازلي لإنهاء الأزمة الأوكرانية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250819/ضابط-استخبارات-موريتاني-سابق-يحذر-من-خطر-كبير-للجماعات-الإرهابية-في-الساحل-والصحراء-1103933568.html
ضابط استخبارات موريتاني سابق يحذر من خطر كبير للجماعات الإرهابية في "الساحل والصحراء"
ضابط استخبارات موريتاني سابق يحذر من خطر كبير للجماعات الإرهابية في "الساحل والصحراء"
سبوتنيك عربي
قال الخبير الأمني الموريتاني، أحمد أمبارك الإمام، ضابط الاستخبارات السابق، إن تزايد نشاط الجماعات المسلحة في منطقة الساحل الإفريقي والصحراء في الآونة يرتبط... 19.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-19T19:08+0000
2025-08-19T19:08+0000
موريتانيا
الساحل الأفريقي
جماعات مسلحة
أخبار تشاد
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103754/00/1037540049_0:66:2000:1191_1920x0_80_0_0_11fb28ee880a7a7bd67b49867b42382f.jpg
وأضاف الإمام وهو ورئيس مركز ديلول للدراسات الاستراتيجية، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن هذه الجماعات تعكس قبل كل شيء الصراع العرقي قبل أن تعكس الاختلاف في العقيدة، حيث أن الأساسي لكثير من العمليات هو الحرب الأهلية والإثنية.وأشار إلى أن هذا الصراع الدولي أثر على هشاشة هذه الدول وزاد من تلك الاختلالات ووفر هامشاً كبيراً من الفوضى استغلته الجماعات المسلحة، لافتاً إلى أن الرئيس النيجري اتهم فرنسا صراحةً بأنها من تقوم بتلك العمليات.وتابع قائلاً إن تاريخ التطرف لم يكن بعيداً عن الصراع الدولي، موضحاً أن هذه الجماعات المسلحة تمتلك هشاشة ذاتية ومن السهل أن تخترقها الاستخبارات العالمية، ومن المعروف أن كل جهة تغذيها أو تتحكم فيها بعض الدول الكبرى وكذلك الدول الإقليمية.وحذر الخبير الأمني من أن الخطر الذي قد لا ينتبه له الجميع، هو أن الهشاشة في هذه المنطقة والفوضى سيتأثر منها الشرق والغرب، في ظل احتمال تكرار تجربة أفغانستان من جديد، وكذلك تجربة تنظيم "داعش" في العراق، داعياً العالم إلى الانتباه قبل فوات الأوان، خاصة بعد إنشاء "إمارة إسلامية" في مثلث الموت الذي يربط بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي، والتي ستؤثر في الغرب قبل الشرق. وفي شهر يونيو/ حزيران 2024، قُتل 20 جنديا ومدنيا، في هجوم إرهابي في منطقة تاسيا جنوبي النيجر.ونقل التلفزيون النيجيري الرسمي عن بيان لوزارة الدفاع، أن "مجموعات إرهابية مسلحة هاجمت قوات الأمن والجيش في منطقة تاسيا ما أدى إلى استشهاد 20 عسكريًا ومدني وإصابة تسعة آخرين".ويشهد إقليم تيلابيري، الواقع في "المثلث الحدودي" بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي، منذ سنوات هجمات دامية تشنها جماعات جهادية مرتبطة بالقاعدة وتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودوليا).وفي وقت سابق حذر خبراء من وصول الطائرات المسيرة للجماعات الإرهابية في منطقة "الساحل والصحراء" الأفريقية، في ظل انعكاسات خطيرة تحملها الخطوة.ووفقا للخبراء، فقد بدأت الطائرات المسيرة تظهر في عمليات التنظيمات الإرهابية في الآونة الأخيرة، حيث كان تنظيم "داعش غرب أفريقيا"، (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة) بدأ باستخدام المسيّرات منذ عام 2022، حيث كانت تُستخدم لتصوير أهداف استراتيجية وتوثيق تحركات القوات العسكرية في المنطقة.كما انتقلت الطائرات المسيرة للجماعات في بحيرة تشاد، كما حدث في ديسمبر/كانون الثاني 2024، عندما شن التنظيم هجوما باستخدام أربع مسيّرات مسلحة محملة بقنابل يدوية على قاعدة العمليات الأمامية للجيش النيجيري في واجيروكو بمنطقة دامبوا الشمالية الشرقية، الأمر الذي يشير لمدى خطورة الفترة المقبلة على صعيد المنطقة.
https://sarabic.ae/20250818/تحذيرات-من-دعم-غربي-للجماعات-المتطرفة-في-الساحل-الأفريقي-والصحراء-1103887175.html
موريتانيا
الساحل الأفريقي
أخبار تشاد
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103754/00/1037540049_162:0:1839:1258_1920x0_80_0_0_464eb1bf046b17d848f65169fb08ee9b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
موريتانيا, الساحل الأفريقي, جماعات مسلحة, أخبار تشاد, حصري
موريتانيا, الساحل الأفريقي, جماعات مسلحة, أخبار تشاد, حصري

ضابط استخبارات موريتاني سابق يحذر من خطر كبير للجماعات الإرهابية في "الساحل والصحراء"

19:08 GMT 19.08.2025
© AP Photo / STRبوكو حرام
بوكو حرام - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
© AP Photo / STR
تابعنا عبر
حصري
قال الخبير الأمني الموريتاني، أحمد أمبارك الإمام، ضابط الاستخبارات السابق، إن تزايد نشاط الجماعات المسلحة في منطقة الساحل الإفريقي والصحراء في الآونة يرتبط بالهشاشة الذاتية، والفشل في إدارة التنوع العرقي.
وأضاف الإمام وهو ورئيس مركز ديلول للدراسات الاستراتيجية، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن هذه الجماعات تعكس قبل كل شيء الصراع العرقي قبل أن تعكس الاختلاف في العقيدة، حيث أن الأساسي لكثير من العمليات هو الحرب الأهلية والإثنية.
وأشار إلى أن هذا الصراع الدولي أثر على هشاشة هذه الدول وزاد من تلك الاختلالات ووفر هامشاً كبيراً من الفوضى استغلته الجماعات المسلحة، لافتاً إلى أن الرئيس النيجري اتهم فرنسا صراحةً بأنها من تقوم بتلك العمليات.
وتابع قائلاً إن تاريخ التطرف لم يكن بعيداً عن الصراع الدولي، موضحاً أن هذه الجماعات المسلحة تمتلك هشاشة ذاتية ومن السهل أن تخترقها الاستخبارات العالمية، ومن المعروف أن كل جهة تغذيها أو تتحكم فيها بعض الدول الكبرى وكذلك الدول الإقليمية.
وحذر الخبير الأمني من أن الخطر الذي قد لا ينتبه له الجميع، هو أن الهشاشة في هذه المنطقة والفوضى سيتأثر منها الشرق والغرب، في ظل احتمال تكرار تجربة أفغانستان من جديد، وكذلك تجربة تنظيم "داعش" في العراق، داعياً العالم إلى الانتباه قبل فوات الأوان، خاصة بعد إنشاء "إمارة إسلامية" في مثلث الموت الذي يربط بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي، والتي ستؤثر في الغرب قبل الشرق.
وفي شهر يونيو/ حزيران 2024، قُتل 20 جنديا ومدنيا، في هجوم إرهابي في منطقة تاسيا جنوبي النيجر.
بوكو حرام - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
تحذيرات من دعم غربي للجماعات المتطرفة في الساحل الأفريقي والصحراء
أمس, 13:49 GMT
ونقل التلفزيون النيجيري الرسمي عن بيان لوزارة الدفاع، أن "مجموعات إرهابية مسلحة هاجمت قوات الأمن والجيش في منطقة تاسيا ما أدى إلى استشهاد 20 عسكريًا ومدني وإصابة تسعة آخرين".
ويشهد إقليم تيلابيري، الواقع في "المثلث الحدودي" بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي، منذ سنوات هجمات دامية تشنها جماعات جهادية مرتبطة بالقاعدة وتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودوليا).
وفي وقت سابق حذر خبراء من وصول الطائرات المسيرة للجماعات الإرهابية في منطقة "الساحل والصحراء" الأفريقية، في ظل انعكاسات خطيرة تحملها الخطوة.
ووفقا للخبراء، فقد بدأت الطائرات المسيرة تظهر في عمليات التنظيمات الإرهابية في الآونة الأخيرة، حيث كان تنظيم "داعش غرب أفريقيا"، (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة) بدأ باستخدام المسيّرات منذ عام 2022، حيث كانت تُستخدم لتصوير أهداف استراتيجية وتوثيق تحركات القوات العسكرية في المنطقة.
كما انتقلت الطائرات المسيرة للجماعات في بحيرة تشاد، كما حدث في ديسمبر/كانون الثاني 2024، عندما شن التنظيم هجوما باستخدام أربع مسيّرات مسلحة محملة بقنابل يدوية على قاعدة العمليات الأمامية للجيش النيجيري في واجيروكو بمنطقة دامبوا الشمالية الشرقية، الأمر الذي يشير لمدى خطورة الفترة المقبلة على صعيد المنطقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала