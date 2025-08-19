https://sarabic.ae/20250819/ضابط-استخبارات-موريتاني-سابق-يحذر-من-خطر-كبير-للجماعات-الإرهابية-في-الساحل-والصحراء-1103933568.html

ضابط استخبارات موريتاني سابق يحذر من خطر كبير للجماعات الإرهابية في "الساحل والصحراء"

ضابط استخبارات موريتاني سابق يحذر من خطر كبير للجماعات الإرهابية في "الساحل والصحراء"

سبوتنيك عربي

قال الخبير الأمني الموريتاني، أحمد أمبارك الإمام، ضابط الاستخبارات السابق، إن تزايد نشاط الجماعات المسلحة في منطقة الساحل الإفريقي والصحراء في الآونة يرتبط... 19.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-19T19:08+0000

2025-08-19T19:08+0000

2025-08-19T19:08+0000

موريتانيا

الساحل الأفريقي

جماعات مسلحة

أخبار تشاد

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103754/00/1037540049_0:66:2000:1191_1920x0_80_0_0_11fb28ee880a7a7bd67b49867b42382f.jpg

وأضاف الإمام وهو ورئيس مركز ديلول للدراسات الاستراتيجية، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن هذه الجماعات تعكس قبل كل شيء الصراع العرقي قبل أن تعكس الاختلاف في العقيدة، حيث أن الأساسي لكثير من العمليات هو الحرب الأهلية والإثنية.وأشار إلى أن هذا الصراع الدولي أثر على هشاشة هذه الدول وزاد من تلك الاختلالات ووفر هامشاً كبيراً من الفوضى استغلته الجماعات المسلحة، لافتاً إلى أن الرئيس النيجري اتهم فرنسا صراحةً بأنها من تقوم بتلك العمليات.وتابع قائلاً إن تاريخ التطرف لم يكن بعيداً عن الصراع الدولي، موضحاً أن هذه الجماعات المسلحة تمتلك هشاشة ذاتية ومن السهل أن تخترقها الاستخبارات العالمية، ومن المعروف أن كل جهة تغذيها أو تتحكم فيها بعض الدول الكبرى وكذلك الدول الإقليمية.وحذر الخبير الأمني من أن الخطر الذي قد لا ينتبه له الجميع، هو أن الهشاشة في هذه المنطقة والفوضى سيتأثر منها الشرق والغرب، في ظل احتمال تكرار تجربة أفغانستان من جديد، وكذلك تجربة تنظيم "داعش" في العراق، داعياً العالم إلى الانتباه قبل فوات الأوان، خاصة بعد إنشاء "إمارة إسلامية" في مثلث الموت الذي يربط بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي، والتي ستؤثر في الغرب قبل الشرق. وفي شهر يونيو/ حزيران 2024، قُتل 20 جنديا ومدنيا، في هجوم إرهابي في منطقة تاسيا جنوبي النيجر.ونقل التلفزيون النيجيري الرسمي عن بيان لوزارة الدفاع، أن "مجموعات إرهابية مسلحة هاجمت قوات الأمن والجيش في منطقة تاسيا ما أدى إلى استشهاد 20 عسكريًا ومدني وإصابة تسعة آخرين".ويشهد إقليم تيلابيري، الواقع في "المثلث الحدودي" بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي، منذ سنوات هجمات دامية تشنها جماعات جهادية مرتبطة بالقاعدة وتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودوليا).وفي وقت سابق حذر خبراء من وصول الطائرات المسيرة للجماعات الإرهابية في منطقة "الساحل والصحراء" الأفريقية، في ظل انعكاسات خطيرة تحملها الخطوة.ووفقا للخبراء، فقد بدأت الطائرات المسيرة تظهر في عمليات التنظيمات الإرهابية في الآونة الأخيرة، حيث كان تنظيم "داعش غرب أفريقيا"، (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة) بدأ باستخدام المسيّرات منذ عام 2022، حيث كانت تُستخدم لتصوير أهداف استراتيجية وتوثيق تحركات القوات العسكرية في المنطقة.كما انتقلت الطائرات المسيرة للجماعات في بحيرة تشاد، كما حدث في ديسمبر/كانون الثاني 2024، عندما شن التنظيم هجوما باستخدام أربع مسيّرات مسلحة محملة بقنابل يدوية على قاعدة العمليات الأمامية للجيش النيجيري في واجيروكو بمنطقة دامبوا الشمالية الشرقية، الأمر الذي يشير لمدى خطورة الفترة المقبلة على صعيد المنطقة.

https://sarabic.ae/20250818/تحذيرات-من-دعم-غربي-للجماعات-المتطرفة-في-الساحل-الأفريقي-والصحراء-1103887175.html

موريتانيا

الساحل الأفريقي

أخبار تشاد

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

موريتانيا, الساحل الأفريقي, جماعات مسلحة, أخبار تشاد, حصري