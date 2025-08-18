https://sarabic.ae/20250818/تحذيرات-من-دعم-غربي-للجماعات-المتطرفة-في-الساحل-الأفريقي-والصحراء-1103887175.html

حذر خبراء من زيادة نشاط الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء والدعم الفرنسي لها في الفترات الأخيرة. 18.08.2025, سبوتنيك عربي

قبل أيام قليلة، أعلن المتحدث باسم الحكومة عيسى تشيروما بكاري، أن الجيش الكاميروني قتل نحو 100 من مقاتلي "بوكو حرام"، بعد عمليات واسعة منذ ديسمبر/ كانون الأول 2024.وفق المتحدث بلغت الحصيلة ""مائة إرهابي تم قتلهم واعتقال ثلاثين مقاتلا وتسليمهم للقوات النيجيرية، وتحرير مائة رهينة، وتسليمهم".كما أعلن مسؤولون نيجيريون، قبل يومين، توقيف زعيمي جماعة "أنصار المسلمين في بلاد السودان" التي دبرت عملية هروب مئات المحتجزين من سجن في العاصمة أبوجا عام 2022.وقال مستشار الأمن القومي النيجيري نوح ريبادو للصحافيين إن محمود محمد عثمان ومحمود النيجيري أوقفا خلال "عملية مستهدفة، بين مايو ويوليو".ونشطت الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد طرد القوات الفرنسية من عدة دول وسط اتهامات لفرنسا بدعمها للجماعات المتطرفة والإرهابية في المنطقة.قال الباحث في الشؤون السياسية والأمنية بتشاد، محمد يوسف الحسنة، إن منطقة الساحل الأفريقي شهدت خلال العقدين الماضيين تحولات عميقة، كشفت عن صراع محتدم بين إرادة الشعوب الأفريقية للتحرر من التبعية، ومحاولات القوى الاستعمارية السابقة، وفي مقدمتها فرنسا، للإبقاء على نفوذها القديم، عبر أدوات جديدة كالجماعات المتطرفة والانقلابات المدبرة.دعم فرنسيوأضاف الحسنة، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن فرنسا وحلفاءها الغربيين أدركوا أن وعي الشعوب والحكومات الإفريقية قد بلغ مستوى لم يعد يقبل باستمرار الاستغلال الجائر للموارد الطبيعية مقابل الفقر والتهميش، ومع هذا الوعي، بدأت حركات فكرية ومجتمعية تنادي بإنهاء التبعية، وعلى رأسها التبعية الاقتصادية التي تتجلى بوضوح في نظام الفرنك الأفريقي.وأوضح أن تيارا من المثقفين الأفارقة يدعو إلى توعية الشعوب بمخاطر النفوذ الفرنسي وضرورة التحرر الاقتصادي، وقد تجسدت الخطوة العملية لهذا المشروع في الدعوات المتكررة لإنشاء عملة أفريقية موحدة، وهو توجه لاقى دعماً قوياً من العقيد معمر القذافي ونيجيريا.وتابع: "أمام هذه التحركات الجادة، وجدت فرنسا نفسها في موقف حرج، وبدأت باتباع سياسة الردع غير المباشر عبر دعم انقلابات سياسية وتغذية جماعات إرهابية تهدف إلى زعزعة الاستقرار وإفشال المشروع الأفريقي".وأشار إلى أن القارة شهدت سلسلة من التغيرات السياسية المفاجئة، بعد أن فشلت هذه التحركات في إيقاف الزخم الشعبي، لجأت فرنسا إلى توظيف الجماعات المتطرفة كوسيلة مباشرة لإفشال جهود الوحدة، حيث ولدت "بوكو حرام" في نيجيريا، ثم تمددت الجماعات المسلحة إلى شمال مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر، وتشاد.واستطرد بقوله: "إنه أمام تدهور الوضع الأمني، بدأت دول الساحل بالبحث عن حليف جديد، وهكذا دخلت روسيا إلى المشهد، مستفيدة من تعطش الشعوب الأفريقية لشراكة لا تقوم على الهيمنة، حيث توسع النفوذ الروسي من أفريقيا الوسطى إلى مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وتم طرد القواعد العسكرية الفرنسية وتوقيع اتفاقيات أمنية مع موسكو، كما فقدت فرنسا قواعدها لاحقا في تشاد وساحل العاج والسنغال".تنافس دوليولفت إلى أن الصراع في الساحل الأفريقي أصبح جزءا من التنافس الدولي بين القوى الكبرى، لكن الشعوب الأفريقية بدأت تستعيد زمام المبادرة، وفصول التحرر من الهيمنة الفرنسية لا تزال مفتوحة على كل الاحتمالات.في الإطار قال الخبير السياسي الموريتاني، الدكتور بون باهي، إن الجماعات المتطرفة في منطقة الساحل والصحراء باتت تستخدم منذ مدة ما يعرف في أدبياتها بمفهوم "الذكاء الجهادي"، وهو فكر براغماتي عقيدته الغاية تبرر الوسيلة.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن هذه الجماعات وظفت الأقليات لتفخيخ المجتمعات وزعزعة سلمها الأهلي، واستغلت الاضطرابات السياسية في أكثر من بلد، كما وظفت ذكاءها الجهادي في استخدام الأسماء والمصاهرة للتقرب من المجتمعات المحلية، فضلا عن دعايتها الرئيسية بإقامة "دولة الخلافة الإسلامية" في بلاد الإسلام.ويرى أن الجماعات قد تستفيد من الأزمات التي تشهدها العلاقات الدولية، غير أن العامل الداخلي سلاحها الأول، مشيراً إلى أن المنطقة شهدت في الآونة الأخيرة العديد من الاضطرابات، وهذا ما تبحث عنه هذه الجماعات، فهي ببساطة تستخدم معادلة صفرية: المزيد من الاضطرابات يساوي المزيد من نشاط هذه الجماعات الذي يكبد دول المنطقة خسائر فادحة.عمليات إرهابية سابقةوفي شهر يونيو/ حزيران 2024، قُتل 20 جنديا ومدنيا، في هجوم إرهابي في منطقة تاسيا جنوبي النيجر.ونقل التلفزيون النيجيري الرسمي عن بيان لوزارة الدفاع، أن "مجموعات إرهابية مسلحة هاجمت قوات الأمن والجيش في منطقة تاسيا ما أدى إلى استشهاد 20 عسكريًا ومدني وإصابة تسعة آخرين".ويشهد إقليم تيلابيري، الواقع في "المثلث الحدودي" بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي، منذ سنوات هجمات دامية تشنها جماعات جهادية مرتبطة بالقاعدة وتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودوليا).

