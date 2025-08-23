https://sarabic.ae/20250823/مسؤول-حقوقي-تشادي-أوكرانيا-تقدم-دعما-عسكريا-وأمنيا-لجماعات-مسلحة-في-أفريقيا-1104063165.html
مسؤول حقوقي تشادي: أوكرانيا تقدم دعما عسكريا وأمنيا لجماعات مسلحة في أفريقيا
سبوتنيك عربي
قال العابد مصطفى البشير، مفوض حقوق الإنسان بتشاد، إن أوكرانيا لم تبرز كفاعل مؤثر في أفريقيا إلا في الآونة الأخيرة. 23.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-23T14:21+0000
2025-08-23T14:21+0000
2025-08-23T14:21+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101356/20/1013562042_0:98:2000:1223_1920x0_80_0_0_e507536d6149b06375baa3e832ae8c85.jpg
وأضاف مصطفى في حديثه مع "سبوتنيك"، أن أوكرانيا تسعى حالياً لتعزيز وجودها في القارة الأفريقية "لتحقيق أهداف دبلوماسية واقتصادية وأمنية، وبهدف مواجهة النفوذ الروسي المتصاعد في القارة".وأوضح مفوض حقوق الإنسان أن "العلاقات الأوكرانية الأفريقية شهدت تحولاً جذرياً بعد اندلاع الأزمة على أراضيها، حيث أصبحت أفريقيا منطقة محورية في سياسة كييف الخارجية، وأرجع ذلك إلى عدة أسباب، أبرزها سعي أوكرانيا لكسب الدعم الدبلوماسي من دول القارة التي تمثل كتلة تصويتية مهمة في الأمم المتحدة، ومنافسة النفوذ الروسي في مناطق الصراع مثل مالي والسودان".وأشار مصطفى إلى أن أوكرانيا كثفت من تواجدها الدبلوماسي بزيادة عدد سفاراتها في أفريقيا من 11 إلى 17 سفارة، بالإضافة إلى قيام وزير خارجيتها السابق، ديمتري كوليبا، بأربع جولات أفريقية بين عامي 2022 و2024، كما لفت إلى أن كييف تقدم دعما عسكريا وأمنيا غير مباشر لجماعات مسلحة معادية للأنظمة المدعومة من روسيا، كما هو الحال في مالي والسودان.وفق مفوض حقوق الإنسان فإن "الوجود الأوكراني في أفريقيا هو ظاهرة حديثة نسبيا ومحركها الأساسي يرتبط بالأزمة مع روسيا، ما يعني أنه لم يكن مبنيا على رؤية استراتيجية واضحة، ومستقبله سيعتمد على تطور الحرب وقدرة كييف على تقديم قيمة حقيقية للشركاء الأفارقة".وفي يونيو/ حزيران الماضي، كشفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في مالي، وبناء على وثائق، عن مشاركة كييف في هجمات في البلاد وتورط قوى "خارجية" في دعم الجماعات الإرهابية.وجاء في بيان صادر عن هيئة الأركان نشر على منصة "إكس": "شهدت الأسابيع القليلة الماضية تصاعدًا في الهجمات على المناطق السكنية والقواعد العسكرية في مالي. نفّذ هذه الأعمال تحالف من الجماعات الإرهابية المسلحة التي تحظى بدعم داخلي وخارجي، لا سيما في المجالات العملياتية واللوجستية والمالية والإعلامية".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "فاسو" المالية، نقلاً عن تحقيق أجراه الجيش المالي، أن الاستخبارات العسكرية الأوكرانية متورطة في تدريب ودعم الإرهابيين في مالي الذين نفذوا هجمات ضد مواقع القوات المسلحة للبلاد، بمشاركة عملاء أوكرانيين.وأضافت صحيفة "فاسو" نقلا عن الجيش المالي: "عثر الجيش خلال إحدى العمليات ضد الإرهابيين على وثائق تابعة للمخابرات الأوكرانية وطائرة مسيرة عليها نقوش باللغة الأوكرانية".وفي نوفمبر/ 2024 استنكر وزير الخارجية المالي، عبد الله ديوب، إعلان أوكرانيا "بفخر" دعمها للجماعات الإرهابية العاملة في منطقة الساحل الأفريقي، وتحديدا في مالي، لافتًا إلى أن بلاده اتخذت تدابير احترازية بينها قطع العلاقات الدبلوماسية مع كييف.وقال الوزير المالي، في كلمة خلال أعمال الدورة الأولى للمؤتمر الوزاري لمنتدى الشراكة بين روسيا وأفريقيا المنعقد حاليا في سوتشي، اليوم الأحد، إن "أوكرانيا تدعي علنا وبكل فخر دعمها للجماعات الإرهابية العاملة في منطقة الساحل وفي بلدي على وجه التحديد".وأضاف: "نظرا لخطورة هذا العدوان السافر، وفي انتظار رد فعل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد الإحالة المشتركة من قبل دول الكونفدرالية، اتخذت مالي تدابير احترازية، ولا سيما قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا".
