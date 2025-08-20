عربي
https://sarabic.ae/20250820/روسيا-تطالب-الأمم-المتحدة-بالتحقيق-في-دعم-أوكرانيا-للمسلحين-في-أفريقيا-1103968228.html
روسيا تطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في دعم أوكرانيا للمسلحين في أفريقيا
روسيا تطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في دعم أوكرانيا للمسلحين في أفريقيا
سبوتنيك عربي
طالب النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الأربعاء، بإجراء تحقيق دولي شامل بمشاركة الأمم المتحدة في دعم أوكرانيا... 20.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-20T17:56+0000
2025-08-20T17:56+0000
أخبار مالي
العالم
أخبار العالم الآن
حول العالم
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/0c/1085984562_0:205:2911:1842_1920x0_80_0_0_bc391d7377f6c87bd4165c67b049aa19.jpg
وقال بوليانسكي خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي:"هناك حقائق محددة تشير بوضوح إلى أن الأجهزة الخاصة الأوكرانية، بما في ذلك مديرية الاستخبارات الرئيسية في وزارة الدفاع، متورطة في أنشطة تخريبية في دول الساحل ومناطق أخرى في أفريقيا".وذكرت وسائل إعلام فرنسية، في وقت سابق، نقلا عن مصدر عسكري في مالي أن إرهابيين من تحالف الجماعات الانفصالية المسلحة في مالي، سافروا إلى أوكرانيا لتلقي التدريب هناك.وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أفادت في تصريح صحفي بأن "كييف، التي عجزت عن هزيمة روسيا في ساحة المعركة، قررت فتح جبهة ثانية في أفريقيا، مُستميلةً الجماعات الإرهابية في الدول الأفريقية الصديقة لموسكو".وأكد وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، حينئذ أن التحقيق الذي تجريه مالي في تعاون أوكرانيا مع الإرهابيين لا ينبغي أن يستغرق الكثير من الوقت، لأن كييف تعترف بوقائع الجرائم، وسيتم نشر النتائج في الوقت المناسب.وقال ديوب لوكالة "سبوتنيك": "لقد بدأ هذا التحقيق منذ أيام قليلة فقط، ولكن لا أعتقد أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، لأن المسؤولين الأوكرانيين أنفسهم يعلنون صراحة تورطهم في الشبكات الإرهابية، ويزودونهم بالمعلومات الاستخباراتية والمعدات، بل ويزعمون أن هناك شيئا آخر سيحدث".
https://sarabic.ae/20241003/مالي-سننشر-نتائج-التحقيق-في-اتصالات-كييف-مع-الإرهابيين-1093384331.html
https://sarabic.ae/20240804/مالي-تعلن-قطع-العلاقات-الدبلوماسية-مع-أوكرانيا-على-خلفية-دعمها-لعمل-إرهابي-في-البلاد-1091422581.html
أخبار مالي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/0c/1085984562_91:0:2820:2047_1920x0_80_0_0_d587e9f70ff91e3d3dbe7a196d7a040b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار مالي, العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار مالي, العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم

روسيا تطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في دعم أوكرانيا للمسلحين في أفريقيا

17:56 GMT 20.08.2025
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالنائب الأول للمندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي
النائب الأول للمندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
طالب النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الأربعاء، بإجراء تحقيق دولي شامل بمشاركة الأمم المتحدة في دعم أوكرانيا للمسلحين في أفريقيا.
وقال بوليانسكي خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي:"هناك حقائق محددة تشير بوضوح إلى أن الأجهزة الخاصة الأوكرانية، بما في ذلك مديرية الاستخبارات الرئيسية في وزارة الدفاع، متورطة في أنشطة تخريبية في دول الساحل ومناطق أخرى في أفريقيا".

وأضاف بوليانسكي: "إنهم يزودون المسلحين بالأسلحة والطائرات المسيرة، ويدربونهم على استخدامها، وينسقون عمليات الإرهابيين، بما في ذلك ما يسمى "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" (المرتبطة بتنظيم القاعدة، وهي جماعة إرهابية محظورة في روسيا) في مالي، وينقلون المرتزقة المدربين للعمل ضد الحكومات المحلية، كل هذا يتطلب تحقيقًا دوليًا شاملًا بمشاركة آليات الأمم المتحدة المختصة".

علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2024
مالي: سننشر نتائج التحقيق في اتصالات كييف مع الإرهابيين
3 أكتوبر 2024, 07:26 GMT
وذكرت وسائل إعلام فرنسية، في وقت سابق، نقلا عن مصدر عسكري في مالي أن إرهابيين من تحالف الجماعات الانفصالية المسلحة في مالي، سافروا إلى أوكرانيا لتلقي التدريب هناك.
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أفادت في تصريح صحفي بأن "كييف، التي عجزت عن هزيمة روسيا في ساحة المعركة، قررت فتح جبهة ثانية في أفريقيا، مُستميلةً الجماعات الإرهابية في الدول الأفريقية الصديقة لموسكو".

و في أغسطس/آب من العام الماضي، بدأ المدعي العام في مالي المتخصص في مكافحة الإرهاب تحقيقا على خلفية دعم الأخيرة لأعمال إرهابية شمالي مالي، إضافة إلى تصريحات المسؤولين الأوكرانيين بدعم كييف للمجموعات الارهابية في مالي، وجاء ذلك بعد قطع مالي علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا في 5 أغسطس.

قوات بارخان وتاكوبا (قوات خاصة فرنسية وأوروبية تنتشر في مالي) - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2024
مالي تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا على خلفية دعمها لعمل إرهابي في البلاد
4 أغسطس 2024, 21:51 GMT
وأكد وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، حينئذ أن التحقيق الذي تجريه مالي في تعاون أوكرانيا مع الإرهابيين لا ينبغي أن يستغرق الكثير من الوقت، لأن كييف تعترف بوقائع الجرائم، وسيتم نشر النتائج في الوقت المناسب.
وقال ديوب لوكالة "سبوتنيك": "لقد بدأ هذا التحقيق منذ أيام قليلة فقط، ولكن لا أعتقد أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، لأن المسؤولين الأوكرانيين أنفسهم يعلنون صراحة تورطهم في الشبكات الإرهابية، ويزودونهم بالمعلومات الاستخباراتية والمعدات، بل ويزعمون أن هناك شيئا آخر سيحدث".
