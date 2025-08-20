https://sarabic.ae/20250820/روسيا-تطالب-الأمم-المتحدة-بالتحقيق-في-دعم-أوكرانيا-للمسلحين-في-أفريقيا-1103968228.html
روسيا تطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في دعم أوكرانيا للمسلحين في أفريقيا
طالب النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الأربعاء، بإجراء تحقيق دولي شامل بمشاركة الأمم المتحدة في دعم أوكرانيا
2025-08-20T17:56+0000
2025-08-20T17:56+0000
2025-08-20T17:56+0000
وقال بوليانسكي خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي:"هناك حقائق محددة تشير بوضوح إلى أن الأجهزة الخاصة الأوكرانية، بما في ذلك مديرية الاستخبارات الرئيسية في وزارة الدفاع، متورطة في أنشطة تخريبية في دول الساحل ومناطق أخرى في أفريقيا".وذكرت وسائل إعلام فرنسية، في وقت سابق، نقلا عن مصدر عسكري في مالي أن إرهابيين من تحالف الجماعات الانفصالية المسلحة في مالي، سافروا إلى أوكرانيا لتلقي التدريب هناك.وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أفادت في تصريح صحفي بأن "كييف، التي عجزت عن هزيمة روسيا في ساحة المعركة، قررت فتح جبهة ثانية في أفريقيا، مُستميلةً الجماعات الإرهابية في الدول الأفريقية الصديقة لموسكو".وأكد وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، حينئذ أن التحقيق الذي تجريه مالي في تعاون أوكرانيا مع الإرهابيين لا ينبغي أن يستغرق الكثير من الوقت، لأن كييف تعترف بوقائع الجرائم، وسيتم نشر النتائج في الوقت المناسب.وقال ديوب لوكالة "سبوتنيك": "لقد بدأ هذا التحقيق منذ أيام قليلة فقط، ولكن لا أعتقد أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، لأن المسؤولين الأوكرانيين أنفسهم يعلنون صراحة تورطهم في الشبكات الإرهابية، ويزودونهم بالمعلومات الاستخباراتية والمعدات، بل ويزعمون أن هناك شيئا آخر سيحدث".
طالب النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الأربعاء، بإجراء تحقيق دولي شامل بمشاركة الأمم المتحدة في دعم أوكرانيا للمسلحين في أفريقيا.
وقال بوليانسكي خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي:"هناك حقائق محددة تشير بوضوح إلى أن الأجهزة الخاصة الأوكرانية، بما في ذلك مديرية الاستخبارات الرئيسية في وزارة الدفاع، متورطة في أنشطة تخريبية في دول الساحل ومناطق أخرى في أفريقيا".
وأضاف بوليانسكي: "إنهم يزودون المسلحين بالأسلحة والطائرات المسيرة، ويدربونهم على استخدامها، وينسقون عمليات الإرهابيين، بما في ذلك ما يسمى "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" (المرتبطة بتنظيم القاعدة، وهي جماعة إرهابية محظورة في روسيا) في مالي، وينقلون المرتزقة المدربين للعمل ضد الحكومات المحلية، كل هذا يتطلب تحقيقًا دوليًا شاملًا بمشاركة آليات الأمم المتحدة المختصة".
وذكرت وسائل إعلام فرنسية، في وقت سابق، نقلا عن مصدر عسكري في مالي أن إرهابيين من تحالف الجماعات الانفصالية المسلحة في مالي، سافروا إلى أوكرانيا لتلقي التدريب هناك.
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أفادت في تصريح صحفي بأن "كييف، التي عجزت عن هزيمة روسيا في ساحة المعركة، قررت فتح جبهة ثانية في أفريقيا
، مُستميلةً الجماعات الإرهابية في الدول الأفريقية الصديقة لموسكو".
و في أغسطس/آب من العام الماضي، بدأ المدعي العام في مالي المتخصص في مكافحة الإرهاب تحقيقا على خلفية دعم الأخيرة لأعمال إرهابية شمالي مالي، إضافة إلى تصريحات المسؤولين الأوكرانيين بدعم كييف للمجموعات الارهابية في مالي، وجاء ذلك بعد قطع مالي علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا في 5 أغسطس.
وأكد وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، حينئذ أن التحقيق الذي تجريه مالي في تعاون أوكرانيا مع الإرهابيين
لا ينبغي أن يستغرق الكثير من الوقت، لأن كييف تعترف بوقائع الجرائم، وسيتم نشر النتائج في الوقت المناسب.
وقال ديوب لوكالة "سبوتنيك": "لقد بدأ هذا التحقيق منذ أيام قليلة فقط، ولكن لا أعتقد أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، لأن المسؤولين الأوكرانيين أنفسهم يعلنون صراحة تورطهم في الشبكات الإرهابية، ويزودونهم بالمعلومات الاستخباراتية والمعدات، بل ويزعمون أن هناك شيئا آخر سيحدث".