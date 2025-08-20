https://sarabic.ae/20250820/روسيا-تطالب-الأمم-المتحدة-بالتحقيق-في-دعم-أوكرانيا-للمسلحين-في-أفريقيا-1103968228.html

روسيا تطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في دعم أوكرانيا للمسلحين في أفريقيا

روسيا تطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في دعم أوكرانيا للمسلحين في أفريقيا

طالب النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الأربعاء، بإجراء تحقيق دولي شامل بمشاركة الأمم المتحدة في دعم أوكرانيا...

وقال بوليانسكي خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي:"هناك حقائق محددة تشير بوضوح إلى أن الأجهزة الخاصة الأوكرانية، بما في ذلك مديرية الاستخبارات الرئيسية في وزارة الدفاع، متورطة في أنشطة تخريبية في دول الساحل ومناطق أخرى في أفريقيا".وذكرت وسائل إعلام فرنسية، في وقت سابق، نقلا عن مصدر عسكري في مالي أن إرهابيين من تحالف الجماعات الانفصالية المسلحة في مالي، سافروا إلى أوكرانيا لتلقي التدريب هناك.وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أفادت في تصريح صحفي بأن "كييف، التي عجزت عن هزيمة روسيا في ساحة المعركة، قررت فتح جبهة ثانية في أفريقيا، مُستميلةً الجماعات الإرهابية في الدول الأفريقية الصديقة لموسكو".وأكد وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، حينئذ أن التحقيق الذي تجريه مالي في تعاون أوكرانيا مع الإرهابيين لا ينبغي أن يستغرق الكثير من الوقت، لأن كييف تعترف بوقائع الجرائم، وسيتم نشر النتائج في الوقت المناسب.وقال ديوب لوكالة "سبوتنيك": "لقد بدأ هذا التحقيق منذ أيام قليلة فقط، ولكن لا أعتقد أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، لأن المسؤولين الأوكرانيين أنفسهم يعلنون صراحة تورطهم في الشبكات الإرهابية، ويزودونهم بالمعلومات الاستخباراتية والمعدات، بل ويزعمون أن هناك شيئا آخر سيحدث".

