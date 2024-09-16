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الإنسان والثقافة
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باحث في الشأن الأفريقي: أوكرانيا تريد زعزعة استقرار أفريقيا بإملاءات أمريكية لمضايقة روسيا
باحث في الشأن الأفريقي: أوكرانيا تريد زعزعة استقرار أفريقيا بإملاءات أمريكية لمضايقة روسيا
سبوتنيك عربي
أكّد الباحث في الشأن الأفريقي، إدريس أحميد، أنّ قيام أوكرانيا بدعم الجماعات الإرهابية في النيجر وبوركينا فاسو ومالي يهدف الى زعزعة استقرار الدول الثلاث، في... 16.09.2024, سبوتنيك عربي
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وأشار في حديث لإذاعة "سبوتنيك" إلى أنّ "كييف تحاول أن تستغل هذا الملف لتنتقل إلى جبهة ثانية وتنفذ إملاءات وسياسات أمريكية في الوقت التي باتت فيه عاجزة عن مواصلة هجومها على روسيا".ولفت الباحث في الشأن الأفريقي إلى أنّ "مجلس الأمن والأمم المتحدة لن يلعبا الدور المطلوب في هذا الملف لأنهما عاجزان عن التدخل في الكثير من القضايا التي تعارض مصلحة الولايات المتحدة بدليل ما نشهده في غزة اليوم، إضافة إلى أن هذه المؤسسات الدولية تدعم أوكرانيا وهناك توترات عديدة في العلاقات بين الدول الأفريقية الثلاث والولايات المتحدة".وشدّد أحميد أنّ "القارة الأفريقية ملّت من التواجد الفرنسي والغربي الذي لم يقدّم شيئًا إيجابيًا في تلك القارة سوى سلب خيراتها"، ويأمل "أن تنجح محاولات كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر في الحصول على استقلالها وسيادتها من الغرب".
https://sarabic.ae/20240916/أمريكا-تعلن-سحب-كامل-قواتها-من-النيجر-1092790816.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أفريقيا, أخبار مالي, بوركينا فاسو, النيجر
حصري, تقارير سبوتنيك, أفريقيا, أخبار مالي, بوركينا فاسو, النيجر

باحث في الشأن الأفريقي: أوكرانيا تريد زعزعة استقرار أفريقيا بإملاءات أمريكية لمضايقة روسيا

20:10 GMT 16.09.2024
© AFP 2023 / ISSOUF SANOGO / FILEالجيش النيجيري في شمال النيجر
الجيش النيجيري في شمال النيجر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
© AFP 2023 / ISSOUF SANOGO / FILE
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أكّد الباحث في الشأن الأفريقي، إدريس أحميد، أنّ قيام أوكرانيا بدعم الجماعات الإرهابية في النيجر وبوركينا فاسو ومالي يهدف الى زعزعة استقرار الدول الثلاث، في محاولة من فلاديمير زيلينسكي لمضايقة روسيا، على اعتبار أّن موسكو تبني علاقات طيبة مع هذه الدول.
وأشار في حديث لإذاعة "سبوتنيك" إلى أنّ "كييف تحاول أن تستغل هذا الملف لتنتقل إلى جبهة ثانية وتنفذ إملاءات وسياسات أمريكية في الوقت التي باتت فيه عاجزة عن مواصلة هجومها على روسيا".

وشدد على أن "زيلينسكي قد يكون مدفوعًا من الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الأمر سيكون له تداعيات خطيرة".

جنود جيش النيجر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
أمريكا تعلن سحب كامل قواتها من النيجر
16:28 GMT
ولفت الباحث في الشأن الأفريقي إلى أنّ "مجلس الأمن والأمم المتحدة لن يلعبا الدور المطلوب في هذا الملف لأنهما عاجزان عن التدخل في الكثير من القضايا التي تعارض مصلحة الولايات المتحدة بدليل ما نشهده في غزة اليوم، إضافة إلى أن هذه المؤسسات الدولية تدعم أوكرانيا وهناك توترات عديدة في العلاقات بين الدول الأفريقية الثلاث والولايات المتحدة".
وشدّد أحميد أنّ "القارة الأفريقية ملّت من التواجد الفرنسي والغربي الذي لم يقدّم شيئًا إيجابيًا في تلك القارة سوى سلب خيراتها"، ويأمل "أن تنجح محاولات كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر في الحصول على استقلالها وسيادتها من الغرب".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله": هجوم "أنصار الله" على إسرائيل كشف ضعفها16:44 GMTВоеннослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:35 GMT
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