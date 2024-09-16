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أمريكا تعلن سحب كامل قواتها من النيجر
أمريكا تعلن سحب كامل قواتها من النيجر
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة الأمريكية في أفريقيا، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة أكملت سحب قواتها من النيجر. 16.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-16T16:28+0000
2024-09-16T16:28+0000
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وقالت القيادة في بيان لها: "أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، ووزارة دفاع جمهورية النيجر، استكمال سحب العسكريين والمعدات الأمريكية من النيجر".وأضاف البيان أن "التنسيق والتواصل الفعال بين الولايات المتحدة والجيش النيجري ضمن أن يكون الانسحاب آمنا ومنظما ومسؤولا".وأوضح البيان أن الانسحاب تم بسلاسة وفي الوقت المحدد حسب الموعد المتفق عليه بين الطرفين.واتفقت سلطات النيجر والولايات المتحدة على استكمال انسحاب القوات الأمريكية من هذا البلد الأفريقي، في موعد أقصاه 15 سبتمبر الجاري، وفي وقت لاحق، أعلن البنتاغون أنه سيتم سحب جزء من الوحدة الأمريكية من تشاد، وكان الانسحاب سيخص نحو 75 فردا.في المجموع، وفقا للبيانات المتاحة، بلغ عدد القوات الأمريكية في النيجر نحو 1.1 ألف عسكري، وفي تشاد نحو 100 عسكري.
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, النيجر
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, النيجر

أمريكا تعلن سحب كامل قواتها من النيجر

16:28 GMT 16.09.2024
© AFP 2023 / Stefan Heunisجنود جيش النيجر
جنود جيش النيجر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
© AFP 2023 / Stefan Heunis
تابعنا عبر
أعلنت القيادة الأمريكية في أفريقيا، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة أكملت سحب قواتها من النيجر.
وقالت القيادة في بيان لها: "أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، ووزارة دفاع جمهورية النيجر، استكمال سحب العسكريين والمعدات الأمريكية من النيجر".

يذكر أن العملية بدأت في 19 مايو/أيار الفائت، واكتملت فعليًا في 15 سبتمبر/أيلول.

وأضاف البيان أن "التنسيق والتواصل الفعال بين الولايات المتحدة والجيش النيجري ضمن أن يكون الانسحاب آمنا ومنظما ومسؤولا".
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وأوضح البيان أن الانسحاب تم بسلاسة وفي الوقت المحدد حسب الموعد المتفق عليه بين الطرفين.

وفي أوائل يوليو/تموز الفائت، غادر الجيش الأمريكي قاعدة في عاصمة النيجر نيامي، بينما بقي نحو 200 جندي أمريكي في قاعدة الطائرات المسيرة في مدينة أغاديز.

واتفقت سلطات النيجر والولايات المتحدة على استكمال انسحاب القوات الأمريكية من هذا البلد الأفريقي، في موعد أقصاه 15 سبتمبر الجاري، وفي وقت لاحق، أعلن البنتاغون أنه سيتم سحب جزء من الوحدة الأمريكية من تشاد، وكان الانسحاب سيخص نحو 75 فردا.
في المجموع، وفقا للبيانات المتاحة، بلغ عدد القوات الأمريكية في النيجر نحو 1.1 ألف عسكري، وفي تشاد نحو 100 عسكري.
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