https://sarabic.ae/20240916/أمريكا-تعلن-سحب-كامل-قواتها-من-النيجر-1092790816.html
أمريكا تعلن سحب كامل قواتها من النيجر
أمريكا تعلن سحب كامل قواتها من النيجر
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة الأمريكية في أفريقيا، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة أكملت سحب قواتها من النيجر. 16.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-16T16:28+0000
2024-09-16T16:28+0000
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وقالت القيادة في بيان لها: "أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، ووزارة دفاع جمهورية النيجر، استكمال سحب العسكريين والمعدات الأمريكية من النيجر".وأضاف البيان أن "التنسيق والتواصل الفعال بين الولايات المتحدة والجيش النيجري ضمن أن يكون الانسحاب آمنا ومنظما ومسؤولا".وأوضح البيان أن الانسحاب تم بسلاسة وفي الوقت المحدد حسب الموعد المتفق عليه بين الطرفين.واتفقت سلطات النيجر والولايات المتحدة على استكمال انسحاب القوات الأمريكية من هذا البلد الأفريقي، في موعد أقصاه 15 سبتمبر الجاري، وفي وقت لاحق، أعلن البنتاغون أنه سيتم سحب جزء من الوحدة الأمريكية من تشاد، وكان الانسحاب سيخص نحو 75 فردا.في المجموع، وفقا للبيانات المتاحة، بلغ عدد القوات الأمريكية في النيجر نحو 1.1 ألف عسكري، وفي تشاد نحو 100 عسكري.
https://sarabic.ae/20240820/مالي-والنيجر-وبوركينا-فاسو-تطالب-مجلس-الأمن-بتحمل-مسؤولياته-بشأن-دعم-أوكرانيا-للإرهاب-1091941494.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, النيجر
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, النيجر
أمريكا تعلن سحب كامل قواتها من النيجر
أعلنت القيادة الأمريكية في أفريقيا، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة أكملت سحب قواتها من النيجر.
وقالت القيادة في بيان لها: "أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، ووزارة دفاع جمهورية النيجر، استكمال سحب العسكريين والمعدات الأمريكية من النيجر".
يذكر أن العملية بدأت في 19 مايو/أيار الفائت، واكتملت فعليًا في 15 سبتمبر/أيلول.
وأضاف البيان أن "التنسيق والتواصل الفعال بين الولايات المتحدة والجيش النيجري ضمن أن يكون الانسحاب آمنا ومنظما ومسؤولا".
وأوضح البيان أن الانسحاب تم بسلاسة وفي الوقت المحدد حسب الموعد المتفق عليه بين الطرفين.
وفي أوائل يوليو/تموز الفائت، غادر الجيش الأمريكي قاعدة في عاصمة النيجر نيامي، بينما بقي نحو 200 جندي أمريكي في قاعدة الطائرات المسيرة في مدينة أغاديز.
واتفقت سلطات النيجر والولايات المتحدة على استكمال انسحاب القوات الأمريكية من هذا البلد الأفريقي
، في موعد أقصاه 15 سبتمبر الجاري، وفي وقت لاحق، أعلن البنتاغون أنه سيتم سحب جزء من الوحدة الأمريكية من تشاد، وكان الانسحاب سيخص نحو 75 فردا.
في المجموع، وفقا للبيانات المتاحة، بلغ عدد القوات الأمريكية في النيجر نحو 1.1 ألف عسكري، وفي تشاد نحو 100 عسكري.