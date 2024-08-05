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https://sarabic.ae/20240805/القوات-الأمريكية-تنسحب-من-النيجر-1091442583.html
القوات الأمريكية تنسحب من النيجر
القوات الأمريكية تنسحب من النيجر
سبوتنيك عربي
أفاد بيان مشترك للقوات الأمريكية والنيجرية، اليوم الاثنين، بأن فرقة العسكريين الأمريكيين في النيجر، غادرت القاعدة الجوية في مدينة أغاديز شمالي البلاد. 05.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-05T14:15+0000
2024-08-05T14:15+0000
العلاقات الدولية
الولايات المتحدة الأمريكية
النيجر
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وفي أوائل يوليو/تموز الجاري، غادر الجيش الأمريكي قاعدة في عاصمة النيجر نيامي، بينما بقي نحو 200 جندي أمريكي في قاعدة الطائرات المسيرة في مدينة أغاديز.وكما ورد في البيان، فإن "التعاون الفعّال بين جيشي الولايات المتحدة والنيجر، سمح بإكمال العملية قبل الموعد المحدد ودون تعقيدات".وفي السابق، واجهت الولايات المتحدة مشكلة إنهاء التعاون العسكري مع تشاد والنيجر بمبادرة من هذتين الدوتين. وقالت كارين كوياتكوفسكي، المحللة السابقة في البنتاغون والملازمة المتقاعدة في سلاح الجو الأمريكي، معلقة على هذه الأحداث، إن "مثل هذه الخطوات تمثل نهاية وفشل السياسة الاستعمارية الجديدة الأمريكية تجاه أفريقيا".و اتفقت سلطات النيجر والولايات المتحدة على استكمال انسحاب القوات الأمريكية من هذا البلد الأفريقي، في موعد أقصاه 15 سبتمبر/ أيلول المقبل. وفي وقت لاحق، أعلن البنتاغون أنه سيتم سحب جزء من الوحدة الأمريكية من تشاد. وكان الانسحاب سيخص نحو 75 فردا.في المجموع، وفقا للبيانات المتاحة، بلغ عدد القوات الأمريكية في النيجر نحو 1.1 ألف عسكري، وفي تشاد نحو 100 عسكري.
https://sarabic.ae/20240718/وفد-تركي-يزور-النيجر-لتعزيز-التعاون-العسكري-1090903855.html
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العلاقات الدولية, الولايات المتحدة الأمريكية, النيجر
العلاقات الدولية, الولايات المتحدة الأمريكية, النيجر

القوات الأمريكية تنسحب من النيجر

14:15 GMT 05.08.2024
© AP Photo / Sam Mednickالوضع في النيجر - نيجيريون يحملون العلم الروسي يشاركون في مسيرة دعا إليها أنصار زعيم الانقلاب الجنرال عبد الرحمن تشياني في نيامي، النيجر، 30 يوليو 2023.
الوضع في النيجر - نيجيريون يحملون العلم الروسي يشاركون في مسيرة دعا إليها أنصار زعيم الانقلاب الجنرال عبد الرحمن تشياني في نيامي، النيجر، 30 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2024
© AP Photo / Sam Mednick
تابعنا عبر
أفاد بيان مشترك للقوات الأمريكية والنيجرية، اليوم الاثنين، بأن فرقة العسكريين الأمريكيين في النيجر، غادرت القاعدة الجوية في مدينة أغاديز شمالي البلاد.
وفي أوائل يوليو/تموز الجاري، غادر الجيش الأمريكي قاعدة في عاصمة النيجر نيامي، بينما بقي نحو 200 جندي أمريكي في قاعدة الطائرات المسيرة في مدينة أغاديز.

وأوضح البيان: "أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة الدفاع الوطني بجمهورية النيجر، اكتمال انسحاب القوات والوسائل الأمريكية من القاعدة الجوية الـ201 في مدينة أغاديز".

وكما ورد في البيان، فإن "التعاون الفعّال بين جيشي الولايات المتحدة والنيجر، سمح بإكمال العملية قبل الموعد المحدد ودون تعقيدات".
وفي السابق، واجهت الولايات المتحدة مشكلة إنهاء التعاون العسكري مع تشاد والنيجر بمبادرة من هذتين الدوتين. وقالت كارين كوياتكوفسكي، المحللة السابقة في البنتاغون والملازمة المتقاعدة في سلاح الجو الأمريكي، معلقة على هذه الأحداث، إن "مثل هذه الخطوات تمثل نهاية وفشل السياسة الاستعمارية الجديدة الأمريكية تجاه أفريقيا".
رئيس المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2024
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18 يوليو, 02:25 GMT
و اتفقت سلطات النيجر والولايات المتحدة على استكمال انسحاب القوات الأمريكية من هذا البلد الأفريقي، في موعد أقصاه 15 سبتمبر/ أيلول المقبل. وفي وقت لاحق، أعلن البنتاغون أنه سيتم سحب جزء من الوحدة الأمريكية من تشاد. وكان الانسحاب سيخص نحو 75 فردا.
في المجموع، وفقا للبيانات المتاحة، بلغ عدد القوات الأمريكية في النيجر نحو 1.1 ألف عسكري، وفي تشاد نحو 100 عسكري.
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