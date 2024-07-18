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وفد تركي يزور النيجر لتعزيز التعاون العسكري
وفد تركي يزور النيجر لتعزيز التعاون العسكري
سبوتنيك عربي
قام وفد تركي بزيارة النيجر يوم الأربعاء بهدف تعزيز التعاون العسكري مع النظام الحاكم في البلاد بعد نحو عام من انقلاب أطاح بالحكومة. 18.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-18T02:25+0000
2024-07-18T02:25+0000
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واستقبل رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تياني، وفدًا تركيًا ضم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بالإضافة إلى وزراء الدفاع والطاقة ورئيس المخابرات في تركيا.قال فيدان للصحفيين في نيامي: "ناقشنا مع النيجر ما يمكن القيام به لتحسين صناعة الدفاع والاستخبارات كجزء من الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب، الذي يعتبر المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في منطقة الساحل".وأضاف: "السلام والأمن والاستقرار في أفريقيا من بين أولوياتنا".في بيان بثه التلفزيون الحكومي، رحب رئيس الوزراء النيجري علي الأمين زين بـ"ديناميكية التعاون مع تركيا، خاصة في مجال الدفاع".منذ الانقلاب، قامت الحكومة بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني بالابتعاد عن الحلفاء الغربيين مثل فرنسا والولايات المتحدة والتوجه نحو تركيا وروسيا.أعادت نيامي هيكلة تحالفاتها الدولية، حيث قامت بطرد القوات الفرنسية والأمريكية المتمركزة في أراضيها لمكافحة المتطرفين في المنطقة.أعلنت ألمانيا أنها ستنهي التعاون العسكري مع النيجر وستسحب قواتها المتبقية من البلاد الواقعة في غرب أفريقيا بحلول 31 أغسطس بسبب "نقص الثقة" مع النظام العسكري.علقت فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عدة برامج مساعدات، داعية النيجر إلى الإفراج عن رئيس النيجر محمد بازوم.يشار إلى أن طائرات بيرقدار القتالية التركية تستخدم من قبل جيوش مالي وبوركينا فاسو، حليفي النيجر، واللذين يحكمهما أيضًا أنظمة عسكرية.
https://sarabic.ae/20240708/الولايات-المتحدة-تكمل-سحب-قواتها-من-القاعدة-الجوية-101-في-النيجر-1090580590.html
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النيجر, أخبار النيجر, العالم, أخبار العالم الآن

وفد تركي يزور النيجر لتعزيز التعاون العسكري

02:25 GMT 18.07.2024
© AFP 2023 / -ORTN - Télé Sahel / AFPرئيس المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني
رئيس المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2024
© AFP 2023 / -ORTN - Télé Sahel / AFP
تابعنا عبر
قام وفد تركي بزيارة النيجر يوم الأربعاء بهدف تعزيز التعاون العسكري مع النظام الحاكم في البلاد بعد نحو عام من انقلاب أطاح بالحكومة.
واستقبل رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تياني، وفدًا تركيًا ضم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بالإضافة إلى وزراء الدفاع والطاقة ورئيس المخابرات في تركيا.
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قال فيدان للصحفيين في نيامي: "ناقشنا مع النيجر ما يمكن القيام به لتحسين صناعة الدفاع والاستخبارات كجزء من الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب، الذي يعتبر المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في منطقة الساحل".
وأضاف: "السلام والأمن والاستقرار في أفريقيا من بين أولوياتنا".
في بيان بثه التلفزيون الحكومي، رحب رئيس الوزراء النيجري علي الأمين زين بـ"ديناميكية التعاون مع تركيا، خاصة في مجال الدفاع".
منذ الانقلاب، قامت الحكومة بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني بالابتعاد عن الحلفاء الغربيين مثل فرنسا والولايات المتحدة والتوجه نحو تركيا وروسيا.
أعادت نيامي هيكلة تحالفاتها الدولية، حيث قامت بطرد القوات الفرنسية والأمريكية المتمركزة في أراضيها لمكافحة المتطرفين في المنطقة.
أعلنت ألمانيا أنها ستنهي التعاون العسكري مع النيجر وستسحب قواتها المتبقية من البلاد الواقعة في غرب أفريقيا بحلول 31 أغسطس بسبب "نقص الثقة" مع النظام العسكري.
علقت فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عدة برامج مساعدات، داعية النيجر إلى الإفراج عن رئيس النيجر محمد بازوم.
يشار إلى أن طائرات بيرقدار القتالية التركية تستخدم من قبل جيوش مالي وبوركينا فاسو، حليفي النيجر، واللذين يحكمهما أيضًا أنظمة عسكرية.
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