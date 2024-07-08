https://sarabic.ae/20240708/الولايات-المتحدة-تكمل-سحب-قواتها-من-القاعدة-الجوية-101-في-النيجر-1090580590.html
الولايات المتحدة تكمل سحب قواتها من القاعدة الجوية 101 في النيجر
الولايات المتحدة تكمل سحب قواتها من القاعدة الجوية 101 في النيجر
سبوتنيك عربي
أكملت الولايات المتحدة سحب جميع قواتها من "القاعدة الجوية 101" في نيامي عاصمة النيجر، وفقا لبيان مشترك للبلدين. 08.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-08T00:38+0000
2024-07-08T00:38+0000
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في البيان، أن "وزارة دفاع جمهورية النيجر ووزارة الدفاع الأمريكية تعلنان أن انسحاب القوات والمعدات الأمريكية من القاعدة الجوية 101 في نيامي قد اكتمل".وبحسب البيان، فقد غادر بالفعل 766 جنديًا أمريكيًا النيجر.وكان الجانبان الأمريكي والنيجري أعلنا عن توصلهما إلى اتفاق لفض الاشتباك، وبدأت القوات الأمريكية المنتشرة كجزء من "مهمة مناهضة للجهاديين" في المغادرة، بعد أن قالت نيامي أن وجودها غير قانوني.في الوقت نفسه، في 12 أبريل/ نيسان الماضي، كما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، وصل متخصصون روس إلى النيجر لتدريب القوات المحلية على مكافحة الإرهاب.وصرح مسؤول عسكري أمريكي لوكالة "سبوتنيك"، أن الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار انسحاب قواتها من هذا البلد، أعادت نشر ما يقرب من 60 عسكريا إلى ألمانيا، حيث سيواصلون الخدمة.
https://sarabic.ae/20240707/بعد-كونفدرالية-مالي-والنيجر-وبوركينا-فاسو-مجموعة-إكواس-تبحث-تكتل-الأنظمة-العسكرية-لدول-الساحل-1090564728.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
النيجر, أخبار النيجر, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, العالم
النيجر, أخبار النيجر, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, العالم
الولايات المتحدة تكمل سحب قواتها من القاعدة الجوية 101 في النيجر
أكملت الولايات المتحدة سحب جميع قواتها من "القاعدة الجوية 101" في نيامي عاصمة النيجر، وفقا لبيان مشترك للبلدين.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في البيان، أن "وزارة دفاع جمهورية النيجر
ووزارة الدفاع الأمريكية تعلنان أن انسحاب القوات والمعدات الأمريكية من القاعدة الجوية 101 في نيامي قد اكتمل".
يشار إلى أنه بحلول 15 سبتمبر/ أيلول المقبل، يتعين على الولايات المتحدة أيضًا سحب قواتها من مدينة أغاديز في شمال النيجر.
وبحسب البيان، فقد غادر بالفعل 766 جنديًا أمريكيًا النيجر.
وكان الجانبان الأمريكي والنيجري أعلنا عن توصلهما إلى اتفاق لفض الاشتباك، وبدأت القوات الأمريكية المنتشرة كجزء من "مهمة مناهضة للجهاديين" في المغادرة، بعد أن قالت نيامي أن وجودها غير قانوني.
في الوقت نفسه، في 12 أبريل/ نيسان الماضي، كما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، وصل متخصصون روس إلى النيجر لتدريب القوات المحلية على مكافحة الإرهاب.
وصرح مسؤول عسكري أمريكي لوكالة "سبوتنيك"، أن الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار انسحاب قواتها من هذا البلد، أعادت نشر ما يقرب من 60 عسكريا إلى ألمانيا، حيث سيواصلون الخدمة.