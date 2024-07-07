بعد "كونفدرالية مالي والنيجر وبوركينا فاسو".. مجموعة "إكواس" تبحث تكتل الأنظمة العسكرية لدول الساحل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
08:18 GMT
21 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
09:30 GMT
29 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
11:03 GMT
19 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:22 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
11:41 GMT
19 د
مساحة حرة
نهب أمريكي لموارد سوريا ومطالبات بدفع تعويضات لدمشق
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: هناك فجوات بشأن وقف إطلاق النار في غزة.. بوتين: تنفيذ مبادرات السلام الروسية حول أوكرانيا سيسمح ببدء المفاوضات
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:17 GMT
39 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
08:56 GMT
4 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
09:30 GMT
16 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:46 GMT
14 د
كواليس السينما
On air
10:03 GMT
26 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:03 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:38 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
12:38 GMT
21 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء
16:03 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240707/بعد-كونفدرالية-مالي-والنيجر-وبوركينا-فاسو-مجموعة-إكواس-تبحث-تكتل-الأنظمة-العسكرية-لدول-الساحل-1090564728.html
بعد "كونفدرالية مالي والنيجر وبوركينا فاسو".. مجموعة "إكواس" تبحث تكتل الأنظمة العسكرية لدول الساحل
بعد "كونفدرالية مالي والنيجر وبوركينا فاسو".. مجموعة "إكواس" تبحث تكتل الأنظمة العسكرية لدول الساحل
سبوتنيك عربي
تعقد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إكواس"، اليوم الأحد، قمة لرؤساء دولها في نيجيريا في ظروف مشحونة، تواجه فيها المجموعة تحديات إقليمية أمنية واقتصادية. 07.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-07T11:41+0000
2024-07-07T11:41+0000
روسيا
سلاح روسيا
فلاديمير بوتين
أخبار مالي
النيجر
أخبار النيجر
بوركينا فاسو
إيكواس
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/02/1079725510_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_082c6ef798f8ebca12c0539b8ab131b6.jpg
وأفادت وكالة فرانس 24، اليوم الأحد، بأن المجموعة ستناقش عدم ملفات منها، مسألة تدهور العلاقات بين المجموعة و"كونفدرالية دول الساحل" التي أعلنتها الأنظمة العسكرية الحاكمة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو.ولفتت الوكالة إلى أنه لم تتضح بعد كيفية رد مجموعة "إكواس" على مبادرة إنشاء "كونفدرالية دول الساحل"، وذلك بعد إعلان الدول الثلاث (مالي والنيجر وبوركينا فاسو)، أمس السبت، أن "القادة العسكريين الذين تولوا السلطة إثر انقلابات، قرروا عبور مرحلة إضافية نحو اندماج أكثر عمقا بين الدول الأعضاء.ويشار إلى أن الدول الثلاث (مالي والنيجر وبوركينا فاسو) تحكمها أنظمة عسكرية وصلت إلى السلطة في انقلابات بين 2020 و2023 وتواجه أعمال عنف ينفذها جهاديون.وخرجت الدول الثلاث من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إكواس"، في كانون الثاني/يناير الماضي، بعدما فرضت عقوبات اقتصادية على دولة النيجر لعدة أشهر، متهمة المنظمة بأنها "أداة تحركها باريس وبأنها لا توفر لها دعما كافيا في مكافحة الجهاديين".وفي العشرين من الشهر الماضي، كتبت صحيفة ألمانية، أن "فرنسا تعمل على تقليص وجودها العسكري في أفريقيا، بشكل كبير، بينما تعمل روسيا بنجاح على تعزيز نفوذها في هذه المنطقة".وأضافت صحيفة "برلينر تسايتونغ"، أنه "يلوح في الأفق تخفيض تاريخي للوجود العسكري الفرنسي، في القارة الأفريقية، وتخطط باريس لتقليص عديدها العسكري في غرب ووسط أفريقيا إلى عدة مئات من الأفراد".ويشير كاتب المقال إلى أن الدول الغربية معرضة لخطر فقدان المزيد من نفوذها في أفريقيا، وأوضح أنه منذ عام 2020، حدث عدد من الانقلابات في المنطقة، بما في ذلك في مالي وغينيا وتشاد والسودان وبوركينا فاسو والنيجر والغابون.ولقد أطاحت جيوش هذه البلاد بالحكومات لأنهم اعتقدوا أنهم يهتمون كثيرًا بمصالح فرنسا أو الغرب. وفي وقت سابق، أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقاء مع المشاركين في مهرجان الشباب العالمي، إلى أن أيا من زعماء الدول الأفريقية لم يطلب من روسيا أي شيء بشكل مباشر، لكن موسكو مستعدة للمساعدة.
https://sarabic.ae/20240130/مالي-تخطر-إيكواس-بقرار-الانسحاب-من-المجموعة-رسميا-1085555994.html
https://sarabic.ae/20240620/إعلام-ألماني-تقليص-عسكري-فرنسي-في-أفريقيا-يقابله-تعزيز-روسي--1090022961.html
أخبار مالي
النيجر
بوركينا فاسو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/02/1079725510_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_3ffcd3996b5df005aad425fbbc1ace36.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, سلاح روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار مالي, النيجر, أخبار النيجر, بوركينا فاسو, إيكواس, العالم, الأخبار
روسيا, سلاح روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار مالي, النيجر, أخبار النيجر, بوركينا فاسو, إيكواس, العالم, الأخبار

بعد "كونفدرالية مالي والنيجر وبوركينا فاسو".. مجموعة "إكواس" تبحث تكتل الأنظمة العسكرية لدول الساحل

11:41 GMT 07.07.2024
© AFP 2023المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"
المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2024
© AFP 2023
تابعنا عبر
تعقد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إكواس"، اليوم الأحد، قمة لرؤساء دولها في نيجيريا في ظروف مشحونة، تواجه فيها المجموعة تحديات إقليمية أمنية واقتصادية.
وأفادت وكالة فرانس 24، اليوم الأحد، بأن المجموعة ستناقش عدم ملفات منها، مسألة تدهور العلاقات بين المجموعة و"كونفدرالية دول الساحل" التي أعلنتها الأنظمة العسكرية الحاكمة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
علم مالي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2024
مالي تخطر "إيكواس" بقرار الانسحاب من المجموعة رسميا
30 يناير, 06:22 GMT
ولفتت الوكالة إلى أنه لم تتضح بعد كيفية رد مجموعة "إكواس" على مبادرة إنشاء "كونفدرالية دول الساحل"، وذلك بعد إعلان الدول الثلاث (مالي والنيجر وبوركينا فاسو)، أمس السبت، أن "القادة العسكريين الذين تولوا السلطة إثر انقلابات، قرروا عبور مرحلة إضافية نحو اندماج أكثر عمقا بين الدول الأعضاء.
ويشار إلى أن الدول الثلاث (مالي والنيجر وبوركينا فاسو) تحكمها أنظمة عسكرية وصلت إلى السلطة في انقلابات بين 2020 و2023 وتواجه أعمال عنف ينفذها جهاديون.
وخرجت الدول الثلاث من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إكواس"، في كانون الثاني/يناير الماضي، بعدما فرضت عقوبات اقتصادية على دولة النيجر لعدة أشهر، متهمة المنظمة بأنها "أداة تحركها باريس وبأنها لا توفر لها دعما كافيا في مكافحة الجهاديين".
وفي العشرين من الشهر الماضي، كتبت صحيفة ألمانية، أن "فرنسا تعمل على تقليص وجودها العسكري في أفريقيا، بشكل كبير، بينما تعمل روسيا بنجاح على تعزيز نفوذها في هذه المنطقة".
مراسم الاحتفال بيوم البحيرة الروسية في سان بطرسبورغ، روسيا 30 يوليو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2024
إعلام ألماني: تقليص عسكري فرنسي في أفريقيا يقابله تعزيز روسي
20 يونيو, 20:33 GMT
وأضافت صحيفة "برلينر تسايتونغ"، أنه "يلوح في الأفق تخفيض تاريخي للوجود العسكري الفرنسي، في القارة الأفريقية، وتخطط باريس لتقليص عديدها العسكري في غرب ووسط أفريقيا إلى عدة مئات من الأفراد".
ويشير كاتب المقال إلى أن الدول الغربية معرضة لخطر فقدان المزيد من نفوذها في أفريقيا، وأوضح أنه منذ عام 2020، حدث عدد من الانقلابات في المنطقة، بما في ذلك في مالي وغينيا وتشاد والسودان وبوركينا فاسو والنيجر والغابون.
ولقد أطاحت جيوش هذه البلاد بالحكومات لأنهم اعتقدوا أنهم يهتمون كثيرًا بمصالح فرنسا أو الغرب. وفي وقت سابق، أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقاء مع المشاركين في مهرجان الشباب العالمي، إلى أن أيا من زعماء الدول الأفريقية لم يطلب من روسيا أي شيء بشكل مباشر، لكن موسكو مستعدة للمساعدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Израильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مظاهرات أمام منازل 18 وزيرا إسرائيليا تطالب بوقف الحرب07:07 GMTВоеннослужащий с противодроновым ружьем прикрывает расчет, сбрасывающий агитационные листовки на позиции ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала