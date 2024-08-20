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مالي والنيجر وبوركينا فاسو تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته بشأن دعم أوكرانيا للإرهاب
مالي والنيجر وبوركينا فاسو تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته بشأن دعم أوكرانيا للإرهاب
سبوتنيك عربي
دعت مالي والنيجر وبوركينا فاسو، اليوم الأربعاء، مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته بشأن دعم أوكرانيا للإرهاب في منطقة الساحل، مؤكدين أن هذه الأعمال التخريبية... 20.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-20T22:21+0000
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الجزائر - سبوتنيك. وجاء في رسالة مشتركة وجهها وزراء خارجية مالي والنيجر وبوركينا فاسو إلى رئيس مجلس الأمن دولة سيراليون، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منها، أن "وزراء الخارجية يدينون بشدة الدعم العلني الذي تقدمه حكومة أوكرانيا للإرهاب الدولي، لاسيما في منطقة الساحل".وأضاف البيان أن "وزراء خارجية مالي والنيجر وبوركينا فاسو يطلبون من مجلس الأمن أن يتحمل مسؤولياته في مواجهة خيار أوكرانيا المتعمد لدعم الإرهاب، من أجل منع هذه الأعمال التخريبية التي تهدد استقرار منطقة الساحل وحتى القارة الأفريقية".وتابعت الرسالة: "نرجو من سيادتكم [رئيس مجلس الأمن، الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة] إطلاع أعضاء مجلس الأمن على مضمون هذه الرسالة ومرفقها وإصدارهما كوثيقتين رسميتين من وثائق المجلس".وأعلنت جماعات مسلحة مالية، في 28 تموز/يوليو الماضي، تحقيق "انتصار كبير" على جيش البلاد المدعوم من مجموعة "فاغنر" الروسية.وصرح الناطق باسم وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أندريه يوسوف، لوسائل إعلام بوقت سابق، بأن أوكرانيا ساعدت الجماعات الأزوادية المسلحة، التي تسيطر على مناطق في شمالي مالي، بالمعلومات الاستخباراتية لتنفيذ هجمات ضد جيش مالي وحلفاء روسيا.وذكرت مجموعة "فاغنر" أنها خاضت معارك عنيفة مع مسلحين متطرفين في مالي خلال الفترة من 22 إلى 27 يوليو/تموز؛ وقتل عدد من مقاتليها، بينهم قائد فصيلة.وانتشل الجيش الإسرائيلي، أمس، في عملية مشتركة مع جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، 6 جثامين لمختطفين إسرائيليين من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.وأعلنت مالي، في 4 آب/أغسطس الجاري، قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا بشكل فوري، وذلك على خلفية دعم كييف للجماعات الإرهابية التي هاجمت الجيش المالي في تينزاواتين شمالي البلاد، أواخر الشهر الماضي.وجاء في البيان أن "الحكومة الانتقالية لجمهورية مالي أحيطت علمًا بدهشة بالغة، بالتصريحات التخريبية التي اعترف بها السيد أندريه يوسوف، الناطق باسم وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، بتورط أوكرانيا في هجوم جبان وغادر وهمجي شنته مجموعات إرهابية مسلحة مما أدى إلى مقتل عناصر من قوات الدفاع والأمن المالية في تينزاواتين، فضلًا عن وقوع أضرار مادية".وأضاف البيان: "في أعقاب تورط أوكرانيا المعترف به في العدوان على مالي، تقرر الحكومة الانتقالية لجمهورية مالي اتخاذ التدابير اللازمة، والمتمثلة في قطع العلاقات الدبلوماسية بأثر فوري بين جمهورية مالي وأوكرانيا"، فضلًا عن "إحالة القضية إلى الجهات القضائية المختصة باعتبار أن التصريحات الأوكرانية تشكل أعمالًا إرهابية ودعوة للإرهاب".وأعلنت النيجر، في 6 آب/أغسطس الجاري، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا بأثر فوري. وقال الناطق باسم المجلس العسكري الحاكم في النيجر، أمادو عبد الرحمن، في بيان متلفز: "قررنا قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا بأثر فوري. الحكومة في النيجر علمت بالتصريحات التخريبية وغير المقبولة التي أدلى بها المتحدث باسم الاستخبارات [العسكرية] الأوكرانية".كما استدعت وزارة الخارجية السنغالية، في 3 آب/أغسطس الجاري، السفير الأوكراني لدى داكار على خلفية دعمه لمنفذي الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له شمال مالي مؤخرًا. وأكدت أن "داكار ترفض الإرهاب بجميع أشكاله، ولا يمكن أن تقبل بالتعليقات التي تمجده من على أراضيها، خاصة عندما يكون الهدف من ذلك زعزعة استقرار بلد شقيق مثل مالي".ودانت وزارة خارجية بوركينا فاسو نشر السفارة الأوكرانية في داكار مقطعًا مصورًا دعائيًا تقدم فيه الدعم للجماعات الإرهابية المسؤولة عن الهجوم المرتكب ضد الجيش المالي أواخر شهر تموز/يوليو الماضي في منطقة تينزاواتين، مؤكدة دعمها لباماكو في معركتها ضد الإرهاب.
https://sarabic.ae/20240804/مالي-تعلن-قطع-العلاقات-الدبلوماسية-مع-أوكرانيا-على-خلفية-دعمها-لعمل-إرهابي-في-البلاد-1091422581.html
https://sarabic.ae/20240806/النيجر-تعلن-قطع-علاقاتها-الدبلوماسية-مع-أوكرانيا-بأثر-فوري-1091490143.html
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أخبار مالي, النيجر, أخبار النيجر, أخبار أوكرانيا
أخبار مالي, النيجر, أخبار النيجر, أخبار أوكرانيا

مالي والنيجر وبوركينا فاسو تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته بشأن دعم أوكرانيا للإرهاب

22:21 GMT 20.08.2024
© AFP 2023 / ED JONESمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2024
© AFP 2023 / ED JONES
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دعت مالي والنيجر وبوركينا فاسو، اليوم الأربعاء، مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته بشأن دعم أوكرانيا للإرهاب في منطقة الساحل، مؤكدين أن هذه الأعمال التخريبية تهدد استقرار منطقة الساحل وحتى القارة الأفريقية.
الجزائر - سبوتنيك. وجاء في رسالة مشتركة وجهها وزراء خارجية مالي والنيجر وبوركينا فاسو إلى رئيس مجلس الأمن دولة سيراليون، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منها، أن "وزراء الخارجية يدينون بشدة الدعم العلني الذي تقدمه حكومة أوكرانيا للإرهاب الدولي، لاسيما في منطقة الساحل".
قوات بارخان وتاكوبا (قوات خاصة فرنسية وأوروبية تنتشر في مالي) - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2024
مالي تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا على خلفية دعمها لعمل إرهابي في البلاد
4 أغسطس, 21:51 GMT
وأضاف البيان أن "وزراء خارجية مالي والنيجر وبوركينا فاسو يطلبون من مجلس الأمن أن يتحمل مسؤولياته في مواجهة خيار أوكرانيا المتعمد لدعم الإرهاب، من أجل منع هذه الأعمال التخريبية التي تهدد استقرار منطقة الساحل وحتى القارة الأفريقية".
وتابعت الرسالة: "نرجو من سيادتكم [رئيس مجلس الأمن، الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة] إطلاع أعضاء مجلس الأمن على مضمون هذه الرسالة ومرفقها وإصدارهما كوثيقتين رسميتين من وثائق المجلس".
وأعلنت جماعات مسلحة مالية، في 28 تموز/يوليو الماضي، تحقيق "انتصار كبير" على جيش البلاد المدعوم من مجموعة "فاغنر" الروسية.
وصرح الناطق باسم وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أندريه يوسوف، لوسائل إعلام بوقت سابق، بأن أوكرانيا ساعدت الجماعات الأزوادية المسلحة، التي تسيطر على مناطق في شمالي مالي، بالمعلومات الاستخباراتية لتنفيذ هجمات ضد جيش مالي وحلفاء روسيا.
وذكرت مجموعة "فاغنر" أنها خاضت معارك عنيفة مع مسلحين متطرفين في مالي خلال الفترة من 22 إلى 27 يوليو/تموز؛ وقتل عدد من مقاتليها، بينهم قائد فصيلة.
وانتشل الجيش الإسرائيلي، أمس، في عملية مشتركة مع جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، 6 جثامين لمختطفين إسرائيليين من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
احتجاجات خارج قاعدة نيامي الجوية تطالب بالانسحاب العسكري الفرنسي من النيجر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
النيجر تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا "بأثر فوري"
6 أغسطس, 20:45 GMT
وأعلنت مالي، في 4 آب/أغسطس الجاري، قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا بشكل فوري، وذلك على خلفية دعم كييف للجماعات الإرهابية التي هاجمت الجيش المالي في تينزاواتين شمالي البلاد، أواخر الشهر الماضي.
وجاء في البيان أن "الحكومة الانتقالية لجمهورية مالي أحيطت علمًا بدهشة بالغة، بالتصريحات التخريبية التي اعترف بها السيد أندريه يوسوف، الناطق باسم وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، بتورط أوكرانيا في هجوم جبان وغادر وهمجي شنته مجموعات إرهابية مسلحة مما أدى إلى مقتل عناصر من قوات الدفاع والأمن المالية في تينزاواتين، فضلًا عن وقوع أضرار مادية".
وأضاف البيان: "في أعقاب تورط أوكرانيا المعترف به في العدوان على مالي، تقرر الحكومة الانتقالية لجمهورية مالي اتخاذ التدابير اللازمة، والمتمثلة في قطع العلاقات الدبلوماسية بأثر فوري بين جمهورية مالي وأوكرانيا"، فضلًا عن "إحالة القضية إلى الجهات القضائية المختصة باعتبار أن التصريحات الأوكرانية تشكل أعمالًا إرهابية ودعوة للإرهاب".
وأعلنت النيجر، في 6 آب/أغسطس الجاري، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا بأثر فوري. وقال الناطق باسم المجلس العسكري الحاكم في النيجر، أمادو عبد الرحمن، في بيان متلفز: "قررنا قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا بأثر فوري. الحكومة في النيجر علمت بالتصريحات التخريبية وغير المقبولة التي أدلى بها المتحدث باسم الاستخبارات [العسكرية] الأوكرانية".
كما استدعت وزارة الخارجية السنغالية، في 3 آب/أغسطس الجاري، السفير الأوكراني لدى داكار على خلفية دعمه لمنفذي الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له شمال مالي مؤخرًا. وأكدت أن "داكار ترفض الإرهاب بجميع أشكاله، ولا يمكن أن تقبل بالتعليقات التي تمجده من على أراضيها، خاصة عندما يكون الهدف من ذلك زعزعة استقرار بلد شقيق مثل مالي".
ودانت وزارة خارجية بوركينا فاسو نشر السفارة الأوكرانية في داكار مقطعًا مصورًا دعائيًا تقدم فيه الدعم للجماعات الإرهابية المسؤولة عن الهجوم المرتكب ضد الجيش المالي أواخر شهر تموز/يوليو الماضي في منطقة تينزاواتين، مؤكدة دعمها لباماكو في معركتها ضد الإرهاب.
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