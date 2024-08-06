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شيماء ثامر
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تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
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النيجر تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا "بأثر فوري"
النيجر تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا "بأثر فوري"
سبوتنيك عربي
أعلنت النيجر، اليوم الثلاثاء، عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا بأثر فوري، وذلك بعد دعم كييف للجماعات الإرهابية التي هاجمت الجيش المالي في تينزاواتين. 06.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-06T20:45+0000
2024-08-06T20:45+0000
العالم
النيجر
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وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الحاكم في النيجر، أمادو عبد الرحمن في بيان متلفز "قررنا قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا بأثر فوري".وأضاف أن "الحكومة في النيجر علمت بالتصريحات التخريبية وغير المقبولة التي أدلى بها المتحدث باسم المخابرات الأوكرانية، ودعمه فيها سفير كييف لدى السنغال".وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، يوم 30 يوليو/ حزيران الفائت، بأن حقيقة تعاون كييف مع إرهابيي الساحل الأفريقي ليست مفاجئة، مشيرة إلى أن روسيا تعمل على لفت انتباه العالم إلى مثل هذه الممارسات التي تقوم بها أوكرانيا.وجاء في تعليق زاخاروفا المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية، أن حقيقة تعاون نظام كييف مع الإرهابيين ليست مفاجئة، لأنه هو نفسه لجأ مرارًا وتكرارًا ويستمر في اللجوء إلى استخدام الأساليب الإرهابية... إن روسيا تلفت انتباه المجتمع الدولي بنشاط إلى مثل هذه الممارسات البربرية الصريحة من قبل كييف، وتثير [روسيا] هذا الموضوع بانتظام في المنصات المتعددة الأطراف".وشددت زاخاروفا على أن كييف تقصف بانتظام المناطق السكنية والمنشآت المدنية، وتستخدم سكانها "كدروع بشري"، وترتكب أعمال تخريب واغتيالات سياسية على الأراضي الروسية.وصرح الخبير النيجري في الشؤون الأمنية زربين عباسة سايني، يوم 30 يوليو/ حزيران الفائت، بأنه في حال ثبوت تحالف متمردي "أزواد" مع إرهابيي ["تنظيم القاعدة" الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول] هجماتهم ضد جنود الجيش المالي وعناصر مجموعة فاغنر، فإن هذا الأمر يؤكد صحة وصف الحكومة في مالي للمتمردين بـ "الإرهابيين".
https://sarabic.ae/20240805/القوات-الأمريكية-تنسحب-من-النيجر-1091442583.html
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العالم, النيجر
العالم, النيجر

النيجر تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا "بأثر فوري"

20:45 GMT 06.08.2024
© AFP 2023احتجاجات خارج قاعدة نيامي الجوية تطالب بالانسحاب العسكري الفرنسي من النيجر
احتجاجات خارج قاعدة نيامي الجوية تطالب بالانسحاب العسكري الفرنسي من النيجر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
© AFP 2023
تابعنا عبر
أعلنت النيجر، اليوم الثلاثاء، عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا بأثر فوري، وذلك بعد دعم كييف للجماعات الإرهابية التي هاجمت الجيش المالي في تينزاواتين.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الحاكم في النيجر، أمادو عبد الرحمن في بيان متلفز "قررنا قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا بأثر فوري".
وأضاف أن "الحكومة في النيجر علمت بالتصريحات التخريبية وغير المقبولة التي أدلى بها المتحدث باسم المخابرات الأوكرانية، ودعمه فيها سفير كييف لدى السنغال".
وتابع أن "التصريحات الأوكرانية تمثل تقديم دعم لا لبس فيه لتحالف الجماعات الإرهابية المسؤولة عن الهجوم الجبان والهمجي الذي ارتكب في تنزاواتين ضد القوات المسلحة المالية".
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، يوم 30 يوليو/ حزيران الفائت، بأن حقيقة تعاون كييف مع إرهابيي الساحل الأفريقي ليست مفاجئة، مشيرة إلى أن روسيا تعمل على لفت انتباه العالم إلى مثل هذه الممارسات التي تقوم بها أوكرانيا.
الوضع في النيجر - نيجيريون يحملون العلم الروسي يشاركون في مسيرة دعا إليها أنصار زعيم الانقلاب الجنرال عبد الرحمن تشياني في نيامي، النيجر، 30 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2024
القوات الأمريكية تنسحب من النيجر
أمس, 14:15 GMT
وجاء في تعليق زاخاروفا المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية، أن حقيقة تعاون نظام كييف مع الإرهابيين ليست مفاجئة، لأنه هو نفسه لجأ مرارًا وتكرارًا ويستمر في اللجوء إلى استخدام الأساليب الإرهابية... إن روسيا تلفت انتباه المجتمع الدولي بنشاط إلى مثل هذه الممارسات البربرية الصريحة من قبل كييف، وتثير [روسيا] هذا الموضوع بانتظام في المنصات المتعددة الأطراف".
وشددت زاخاروفا على أن كييف تقصف بانتظام المناطق السكنية والمنشآت المدنية، وتستخدم سكانها "كدروع بشري"، وترتكب أعمال تخريب واغتيالات سياسية على الأراضي الروسية.
وقالت زاخاروفا: "نحن واثقون من أن الجوهر الإرهابي الحقيقي لنظام كييف سوف يصبح أكثر وضوحًا للمجتمع الدولي".
وصرح الخبير النيجري في الشؤون الأمنية زربين عباسة سايني، يوم 30 يوليو/ حزيران الفائت، بأنه في حال ثبوت تحالف متمردي "أزواد" مع إرهابيي ["تنظيم القاعدة" الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول] هجماتهم ضد جنود الجيش المالي وعناصر مجموعة فاغنر، فإن هذا الأمر يؤكد صحة وصف الحكومة في مالي للمتمردين بـ "الإرهابيين".
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