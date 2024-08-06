https://sarabic.ae/20240806/النيجر-تعلن-قطع-علاقاتها-الدبلوماسية-مع-أوكرانيا-بأثر-فوري-1091490143.html

النيجر تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا "بأثر فوري"

النيجر تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا "بأثر فوري"

سبوتنيك عربي

أعلنت النيجر، اليوم الثلاثاء، عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا بأثر فوري، وذلك بعد دعم كييف للجماعات الإرهابية التي هاجمت الجيش المالي في تينزاواتين. 06.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-06T20:45+0000

2024-08-06T20:45+0000

2024-08-06T20:45+0000

العالم

النيجر

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وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الحاكم في النيجر، أمادو عبد الرحمن في بيان متلفز "قررنا قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا بأثر فوري".وأضاف أن "الحكومة في النيجر علمت بالتصريحات التخريبية وغير المقبولة التي أدلى بها المتحدث باسم المخابرات الأوكرانية، ودعمه فيها سفير كييف لدى السنغال".وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، يوم 30 يوليو/ حزيران الفائت، بأن حقيقة تعاون كييف مع إرهابيي الساحل الأفريقي ليست مفاجئة، مشيرة إلى أن روسيا تعمل على لفت انتباه العالم إلى مثل هذه الممارسات التي تقوم بها أوكرانيا.وجاء في تعليق زاخاروفا المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية، أن حقيقة تعاون نظام كييف مع الإرهابيين ليست مفاجئة، لأنه هو نفسه لجأ مرارًا وتكرارًا ويستمر في اللجوء إلى استخدام الأساليب الإرهابية... إن روسيا تلفت انتباه المجتمع الدولي بنشاط إلى مثل هذه الممارسات البربرية الصريحة من قبل كييف، وتثير [روسيا] هذا الموضوع بانتظام في المنصات المتعددة الأطراف".وشددت زاخاروفا على أن كييف تقصف بانتظام المناطق السكنية والمنشآت المدنية، وتستخدم سكانها "كدروع بشري"، وترتكب أعمال تخريب واغتيالات سياسية على الأراضي الروسية.وصرح الخبير النيجري في الشؤون الأمنية زربين عباسة سايني، يوم 30 يوليو/ حزيران الفائت، بأنه في حال ثبوت تحالف متمردي "أزواد" مع إرهابيي ["تنظيم القاعدة" الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول] هجماتهم ضد جنود الجيش المالي وعناصر مجموعة فاغنر، فإن هذا الأمر يؤكد صحة وصف الحكومة في مالي للمتمردين بـ "الإرهابيين".

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العالم, النيجر