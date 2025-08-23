عربي
باحث في العلاقات الدولية: بوتين لن يمنح زيلينسكي شرعية بل يرسم نهاية للأزمة
باحث في العلاقات الدولية: بوتين لن يمنح زيلينسكي شرعية بل يرسم نهاية للأزمة
سبوتنيك عربي
علق الدكتور حسن أحمد، الباحث في العلاقات الدولية من العاصمة اللبنانية بيروت، على حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول اعتقاده بإمكانية عقد الرئيس الروسي... 23.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-23T06:55+0000
2025-08-23T06:59+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
العالم
روسيا
ترامب
فلاديمير بوتين
لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103784036_0:0:2316:1304_1920x0_80_0_0_bbb69413e73a6e383a77709d1934015d.jpg
واعتبر أحمد أن "ترامب فشل في إقناع بوتين، بأخذه نحو لقاء غير مجدٍ مع زيلينسكي"، مضيفا أن "هدف ترامب تحقيق صورة سينمائية للرأي العالم، يقول فيها انظروا ما فعلت اليوم".ورأى أحمد أن "بوتين، لن يذهب إلى لقاء مع زيلينسكي، يعطيه شرعية وحضورًا في أوروبا، بل إلى لقاء ترسم فيه نهاية للأزمة".وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مستعد للقاء فلاديمير زيلينسكي، عندما يكون جدول أعمال القمة جاهزًا، وهذا لم يتوفر بعد، مشيرًا إلى أن زيلينسكي رفض جميع مقترحات التسوية الأوكرانية، التي يعتبرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضرورية.والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة الماضي، بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، في مدينة إنكوريدج في ألاسكا.وبحث الزعيمان، خلال المحادثات التي استمرت لمدة 3 ساعات تقريبا، عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية والعلاقات الثنائية بين البلدين.وأكد بوتين عقب انتهاء المحادثات مع ترامب، أنه يجب معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية لتحقيق تسوية طويلة الأمد، مشيرا إلى أهمية استئناف التعاون بين روسيا والولايات المتحدة، فيما شدد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على أن قمة بوتين وترامب في ولاية ألاسكا، تثبت أن المفاوضات ممكنة دون شروط مسبقة، تزامنًا مع استمرار العملية العسكرية الخاصة.ترامب: الوضع في أوكرانيا سيتضح خلال أسبوعينترامب: أمريكا كانت ستواجه خطرا لو لم يكن هناك تفاهم متبادل مع بوتين
باحث في العلاقات الدولية: بوتين لن يمنح زيلينسكي شرعية بل يرسم نهاية للأزمة

06:55 GMT 23.08.2025 (تم التحديث: 06:59 GMT 23.08.2025)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
علق الدكتور حسن أحمد، الباحث في العلاقات الدولية من العاصمة اللبنانية بيروت، على حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول اعتقاده بإمكانية عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي، اجتماعا دون مشاركته، مؤكدًا أن "الوقت ما زال مبكرًا لذلك، وبوتين ما زال قادرًا على الصمود أكثر وتوجيه الميدان والسياسة بما يخدمه".
واعتبر أحمد أن "ترامب فشل في إقناع بوتين، بأخذه نحو لقاء غير مجدٍ مع زيلينسكي"، مضيفا أن "هدف ترامب تحقيق صورة سينمائية للرأي العالم، يقول فيها انظروا ما فعلت اليوم".

وفي حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أكد الباحث اللبناني أن "ترامب خسر لعبة الاستعراض"، مضيفا: "لن يكون هناك قمة إذا لم تكن تحمل نهايات سعيدة لكل من الجانبين"، لافتًا إلى أن "روسيا لا يمكن أن تقبل أن تأتي إلى لقاء يعطي شرعية لزيلينسكي، فروسيا تقول إنه منتحل للصفة القانونية، وترامب أسقط عنه الصفة القانونية".

اجتماع رئيسي روسيا والولايات المتحدة في ألاسكا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2025
ترامب: أفضل عدم حضور الاجتماع المحتمل بين بوتين وزيلينسكي
أمس, 14:32 GMT
ورأى أحمد أن "بوتين، لن يذهب إلى لقاء مع زيلينسكي، يعطيه شرعية وحضورًا في أوروبا، بل إلى لقاء ترسم فيه نهاية للأزمة".
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مستعد للقاء فلاديمير زيلينسكي، عندما يكون جدول أعمال القمة جاهزًا، وهذا لم يتوفر بعد، مشيرًا إلى أن زيلينسكي رفض جميع مقترحات التسوية الأوكرانية، التي يعتبرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضرورية.

وأضاف لافروف، في حديثه عن نتائج اجتماع ألاسكا، أن "روسيا وافقت على إبداء مرونة في عدد من القضايا، التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، وتابع: "اقترح الرئيس ترامب، نقاطا عدة بعد إنكوريدج، وهي نقاط نتفق بشأنها، واتفقنا على بعضها... إبداء بعض المرونة".

والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة الماضي، بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، في مدينة إنكوريدج في ألاسكا.
وبحث الزعيمان، خلال المحادثات التي استمرت لمدة 3 ساعات تقريبا، عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية والعلاقات الثنائية بين البلدين.
وأكد بوتين عقب انتهاء المحادثات مع ترامب، أنه يجب معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية لتحقيق تسوية طويلة الأمد، مشيرا إلى أهمية استئناف التعاون بين روسيا والولايات المتحدة، فيما شدد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على أن قمة بوتين وترامب في ولاية ألاسكا، تثبت أن المفاوضات ممكنة دون شروط مسبقة، تزامنًا مع استمرار العملية العسكرية الخاصة.
ترامب: الوضع في أوكرانيا سيتضح خلال أسبوعين
ترامب: أمريكا كانت ستواجه خطرا لو لم يكن هناك تفاهم متبادل مع بوتين
