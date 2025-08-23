https://sarabic.ae/20250823/باحث-في-العلاقات-الدولية-بوتين-لن-يمنح-زيلينسكي-شرعية-بل-ليرسم-نهاية-للأزمة-1104053685.html

باحث في العلاقات الدولية: بوتين لن يمنح زيلينسكي شرعية بل يرسم نهاية للأزمة

باحث في العلاقات الدولية: بوتين لن يمنح زيلينسكي شرعية بل يرسم نهاية للأزمة

علق الدكتور حسن أحمد، الباحث في العلاقات الدولية من العاصمة اللبنانية بيروت، على حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول اعتقاده بإمكانية عقد الرئيس الروسي...

واعتبر أحمد أن "ترامب فشل في إقناع بوتين، بأخذه نحو لقاء غير مجدٍ مع زيلينسكي"، مضيفا أن "هدف ترامب تحقيق صورة سينمائية للرأي العالم، يقول فيها انظروا ما فعلت اليوم".ورأى أحمد أن "بوتين، لن يذهب إلى لقاء مع زيلينسكي، يعطيه شرعية وحضورًا في أوروبا، بل إلى لقاء ترسم فيه نهاية للأزمة".وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مستعد للقاء فلاديمير زيلينسكي، عندما يكون جدول أعمال القمة جاهزًا، وهذا لم يتوفر بعد، مشيرًا إلى أن زيلينسكي رفض جميع مقترحات التسوية الأوكرانية، التي يعتبرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضرورية.والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة الماضي، بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، في مدينة إنكوريدج في ألاسكا.وبحث الزعيمان، خلال المحادثات التي استمرت لمدة 3 ساعات تقريبا، عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية والعلاقات الثنائية بين البلدين.وأكد بوتين عقب انتهاء المحادثات مع ترامب، أنه يجب معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية لتحقيق تسوية طويلة الأمد، مشيرا إلى أهمية استئناف التعاون بين روسيا والولايات المتحدة، فيما شدد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على أن قمة بوتين وترامب في ولاية ألاسكا، تثبت أن المفاوضات ممكنة دون شروط مسبقة، تزامنًا مع استمرار العملية العسكرية الخاصة.ترامب: الوضع في أوكرانيا سيتضح خلال أسبوعينترامب: أمريكا كانت ستواجه خطرا لو لم يكن هناك تفاهم متبادل مع بوتين

