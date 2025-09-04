https://sarabic.ae/20250904/القوات-الروسية-تستهدف-موقع-إطلاق-طائرات-مسيرة-بمقاطعة-تشيرنيغوف-شمالي-أوكرانيا-1104511601.html
القوات الروسية تستهدف موقع إطلاق طائرات مسيرة بمقاطعة تشيرنيغوف شمالي أوكرانيا
القوات الروسية تستهدف موقع إطلاق طائرات مسيرة بمقاطعة تشيرنيغوف شمالي أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الروسية دمرت بصواريخ "إسكندر" موقع تجهيز وإطلاق طائرات مسيرة بعيدة المدى في مقاطعة تشيرنيغوف شمالي... 04.09.2025, سبوتنيك عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
الأخبار
ar_EG
القوات الروسية تستهدف موقع إطلاق طائرات مسيرة بمقاطعة تشيرنيغوف شمالي أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الروسية دمرت بصواريخ "إسكندر" موقع تجهيز وإطلاق طائرات مسيرة بعيدة المدى في مقاطعة تشيرنيغوف شمالي أوكرانيا، وقضت على نحو 10 عسكريين من نظام كييف.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "نفذ طاقم صواريخ "إسكندر" تابع للقوات المسلحة الروسية ضربة عالية الدقة على موقع تجهيز وإطلاق طائرات مسيرة بعيدة المدى، وتم تعطيل إطلاق الطائرات المسيرة الهجومية البعيدة المدى التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأكدت الوزارة أنه تم القضاء على نحو 10 عسكريين أوكرانيين، وعدة وحدات من المعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وثماني وحدات من النقل الآلي للقوات المسلحة الأوكرانية بنجاح باستخدام قاذفات طائرات مسيرة".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن قوات مجموعة "الشرق"الروسية حررت كامل أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية في منطقة مسؤوليتها.
وقالت الدفاع في بيان: "تقدمت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" عميقًا في دفاعات العدو وأحكمت سيطرتها على بلدة نوفوسيليفكا في مقاطعة زابوروجيه".
وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، تم الانتهاء بالكامل من تحرير أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية في منطقة عمليات مجموعة قوات "الشرق".
وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 220عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير خمس محطات حرب إلكترونية ومستودعين للذخيرة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.