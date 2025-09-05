عربي
بوتين: روسيا من بين الدول الـ5 الأولى عالميا في تطوير وإنتاج محركات الطائرات والصواريخ
سلوفاكيا: الصراع في أوكرانيا سينتهي قريبا
سلوفاكيا: الصراع في أوكرانيا سينتهي قريبا
اعتقد رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، أن الصراع في أوكرانيا سينتهي قريبا، وأن العلاقات مع روسيا ستعود إلى طبيعتها. 05.09.2025, سبوتنيك عربي
وقال فيتسو في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع فلاديمير زيلينسكي، في أوزجورود يوم الجمعة: "مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ركزنا على التعاون الثنائي. صحيح أن مواقفنا مختلفة في هذا الشأن، لكننا نعتقد أن الحرب ستنتهي، ونؤمن جميعًا أنها ستنتهي قريبًا، وأن العلاقات مع روسيا ستعود إلى طبيعتها".وقال فيتسو: "سنصوّت ضد قرار الاتحاد الأوروبي هذا. أنا متأكد من أن أمورا كثيرة قد تتغير قبل الأول من يناير/كانون الثاني 2028، وأن مشروع" REPowerEU" لن يعمل لأنه يسبب ضررًا بالغًا".وتابع: "نرغب في مواصلة التعاون في قطاع الطاقة. نحن مهتمون بتوريد الغاز والنفط الروسيين. كما أننا مهتمون بالتعاون في مجالات أخرى".
سلوفاكيا: الصراع في أوكرانيا سينتهي قريبا

اعتقد رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، أن الصراع في أوكرانيا سينتهي قريبا، وأن العلاقات مع روسيا ستعود إلى طبيعتها.
وقال فيتسو في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع فلاديمير زيلينسكي، في أوزجورود يوم الجمعة: "مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ركزنا على التعاون الثنائي. صحيح أن مواقفنا مختلفة في هذا الشأن، لكننا نعتقد أن الحرب ستنتهي، ونؤمن جميعًا أنها ستنتهي قريبًا، وأن العلاقات مع روسيا ستعود إلى طبيعتها".
وأكد رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا روبرت فيتسو، خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 2 سبتمبر/ أيلول، أن سلوفاكيا ستصوّت ضد خطة المفوضية الأوروبية "REPowerEU"، التي تنص على التخلص التدريجي من الغاز الروسي.
وقال فيتسو: "سنصوّت ضد قرار الاتحاد الأوروبي هذا. أنا متأكد من أن أمورا كثيرة قد تتغير قبل الأول من يناير/كانون الثاني 2028، وأن مشروع" REPowerEU" لن يعمل لأنه يسبب ضررًا بالغًا".
وأضاف في مستهل محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "فيما يتعلق بإمدادات الغاز التي نتلقاها عبر السيل التركي، فإن الأحجام تتزايد تدريجيا ووصلت تقريبا إلى 4 مليارات متر مكعب".
وتابع: "نرغب في مواصلة التعاون في قطاع الطاقة. نحن مهتمون بتوريد الغاز والنفط الروسيين. كما أننا مهتمون بالتعاون في مجالات أخرى".
