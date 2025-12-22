https://sarabic.ae/20251222/القوات-الروسية-تفرض-سيطرتها-على-بلدة-فيلتشا-1108456873.html
القوات الروسية تسيطر على بلدة فيلتشا في مقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع
القوات الروسية تسيطر على بلدة فيلتشا في مقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات المسلحة الروسية بسطت سيطرتها على بلدة فيلتشا في مقاطعة خاركوف. 22.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-22T10:05+0000
2025-12-22T10:05+0000
2025-12-22T10:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107695563_0:0:1278:719_1920x0_80_0_0_b8d8513f8324f206d6f4a6af25137426.jpg
وجاء في بيان الوزارة: "فرضت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، سيطرة فعّالة على بلدة فيلتشا في مقاطعة خاركوف".وأوضح البيان أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 235 جنديًا، و6 مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلة جند مدرعة من طراز "سيناتور" كندية الصنع، ومركبة مدرعة من طراز"HMMWV"، ومركبة قتالية مدرعة من طراز"ماكس إكس برو" أمريكية الصنع، و9 مركبات و3 قطع مدفعية، بما في ذلك مدفع هاوتزر "إم - 777" أمريكي الصنع عيار 155 ملم، و3 محطات حرب إلكترونية".ووفقا لبيان الدفاع الروسية، فإن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، عززت مواقعها على طول خط الجبهة الأمامية، وحققت انتصارات على تشكيلات أوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، وكبدت العدو خسائر كبيرة".وأضاف: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 215 جنديًا، ومركبة "هامفي" مدرعة أمريكية الصنع، ومركبة "إيفيكو" قتالية مدرعة إيطالية الصنع، و16 مركبة ووحدة مدفعية ذاتية الدفع. كما دُمرت 6 مستودعات ذخيرة".وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر بلغت 90 جنديًا، ودبابة ومركبة قتالية مدرعة و7 مركبات ومدفعًا".وتابع: "تمكنت قوات مجموعة "دنيبر" من دحر تشكيلات تابعة للواء ميكانيكي من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي بالقرب من بلدات نوفودانيلوفكا وأوريخوف وبريمورسكوي في مقاطعة زابوروجيه".وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، فإن "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، قامت بتحييد لواءين ميكانيكيين ولواءين هجوميين محمولين جوًا ولواء مشاة ولواء "ياغر" ولواء محمول جوا وفوجين هجوميين، فضلًا عن لواء "آزوف" التابع للقوات الخاصة، وجرى ذلك في بلدات أوداتشنوي وفولنوي ونوفي دونباس وأرتيموفكا وتوريتسكوي وكوتشيروف يار ونوفو ألكساندريفكا وبيليتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبافليفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك. وتكبد العدو خسائر تجاوزت 450 جنديًا، بالإضافة إلى 3 مركبات قتالية مدرعة و4 شاحنات صغيرة ومدفعين ميدانيين".وتابع: "واصلت وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، استهداف قوات العدو المحاصرة في مدينة ديميتروف بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتطهير بلدتي غريشينو ورودينسكويه، من تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية المتناثرة".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20251222/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-41-طائرة-مسيرة-أوكرانية-ليلا--وزارة-الدفاع--1108447672.html
https://sarabic.ae/20251220/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-في-إطار-العملية-العسكرية-الخاصة-1108374968.html
https://sarabic.ae/20251222/الاستخبارات-الخارجية-الروسية-المسؤولون-في-نظام-كييف-يستعدون-للفرار-من-أوكرانيا-1108454660.html
https://sarabic.ae/20251222/نائب-الرئيس-الأمريكي-كييف-تقر-بالخسارة-الحتمية-لما-تبقى-من-أراضي-دونيتسك--عاجل-1108456603.html
https://sarabic.ae/20251221/ويتكوف-روسيا-ملتزمة-بالكامل-بتحقيق-السلام-في-أوكرانيا-ومحادثات-فلوريدا-كانت-بناءة-1108445868.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107695563_48:0:1007:719_1920x0_80_0_0_eb5c5a87e90112a390aa6390c1d68ad8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية تسيطر على بلدة فيلتشا في مقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع
10:05 GMT 22.12.2025 (تم التحديث: 10:50 GMT 22.12.2025)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات المسلحة الروسية بسطت سيطرتها على بلدة فيلتشا في مقاطعة خاركوف.
وجاء في بيان الوزارة: "فرضت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، سيطرة فعّالة على بلدة فيلتشا في مقاطعة خاركوف".
وأضافت الوزارة في بيانها: "تمركزت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، في مواقع وخطوط أكثر تحصينا، وتم دحر تشكيلات من لواءين ميكانيكيين ولواء هجوم جبلي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات كراماتورسك ونيكولايفكا وكيروفو وزاكوتنوي وكونستانتينوفكا ومينكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأوضح البيان أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 235 جنديًا، و6 مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلة جند مدرعة من طراز "سيناتور" كندية الصنع، ومركبة مدرعة من طراز"HMMWV"، ومركبة قتالية مدرعة من طراز"ماكس إكس برو" أمريكية الصنع، و9 مركبات و3 قطع مدفعية، بما في ذلك مدفع هاوتزر "إم - 777" أمريكي الصنع عيار 155 ملم، و3 محطات حرب إلكترونية".
ووفقا لبيان الدفاع الروسية، فإن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، عززت مواقعها على طول خط الجبهة الأمامية، وحققت انتصارات على تشكيلات أوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، وكبدت العدو خسائر كبيرة".
وتابع البيان: "عززت وحدات مجموعة قوات "الغرب" الروسية، مواقعها على طول خط الجبهة الأمامية، وحققت انتصارات على القوات المسلحة الأوكرانية، من حيث العديد والعتاد، بما في ذلك لواءان ميكانيكيان ولواء محمول جوًا ولواء هجومي ولواء من الحرس الوطني، وذلك في مناطق بودولي وبيريزوفكا وكوبيانسك-أوزلوفايا في مقاطعة خاركوف، وديبروفا ودروبيشيفو وإيليتشوفكا وكراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 215 جنديًا، ومركبة "هامفي" مدرعة أمريكية الصنع، ومركبة "إيفيكو" قتالية مدرعة إيطالية الصنع، و16 مركبة ووحدة مدفعية ذاتية الدفع. كما دُمرت 6 مستودعات ذخيرة".
وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشمال" الروسية، ذكر بيان الدفاع الروسية أنه "تم تحييد وحدات من لواء ميكانيكي ولواء "رينجرز" وفوج هجومي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي بالقرب من بلدات أندرييفكا وغرابوفسكوي وبيساريفكا وبويارو-ليغاتشي وريجيفكا وأليكسييفكا في مقاطعة سومي. وفي اتجاه خاركوف، تم تحييد وحدات من لواء ميكانيكي ولواءين من المشاة الآلية تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات تيرنوفايا وإزبيتسكوي وروبيجنه في مقاطعة خاركوف".
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر بلغت 90 جنديًا، ودبابة ومركبة قتالية مدرعة و7 مركبات ومدفعًا".
وبحسب البيان، قامت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، بتحييد ما يصل إلى 25 جنديًا أوكرانيًا، ودبابة و5 مركبات ومدفعًا ومحطة حرب إلكترونية و4 مستودعات إمداد ووقود.
وتابع: "تمكنت قوات مجموعة "دنيبر" من دحر تشكيلات تابعة للواء ميكانيكي من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي بالقرب من بلدات نوفودانيلوفكا وأوريخوف وبريمورسكوي في مقاطعة زابوروجيه".
وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، فإن "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، قامت بتحييد لواءين ميكانيكيين ولواءين هجوميين محمولين جوًا ولواء مشاة ولواء "ياغر" ولواء محمول جوا وفوجين هجوميين، فضلًا عن لواء "آزوف" التابع للقوات الخاصة، وجرى ذلك في بلدات أوداتشنوي وفولنوي ونوفي دونباس وأرتيموفكا وتوريتسكوي وكوتشيروف يار ونوفو ألكساندريفكا وبيليتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبافليفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك. وتكبد العدو خسائر تجاوزت 450 جنديًا، بالإضافة إلى 3 مركبات قتالية مدرعة و4 شاحنات صغيرة ومدفعين ميدانيين".
وأضاف: "تم استهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية للمواني والمستودعات، التي تعمل لصالح القوات الأوكرانية، ومواقع إطلاق الطائرات المسيرة".
وتابع: "واصلت وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، استهداف قوات العدو المحاصرة في مدينة ديميتروف بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتطهير بلدتي غريشينو ورودينسكويه، من تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية المتناثرة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.