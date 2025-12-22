https://sarabic.ae/20251222/القوات-الروسية-تفرض-سيطرتها-على-بلدة-فيلتشا-1108456873.html

القوات الروسية تسيطر على بلدة فيلتشا في مقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع

القوات الروسية تسيطر على بلدة فيلتشا في مقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات المسلحة الروسية بسطت سيطرتها على بلدة فيلتشا في مقاطعة خاركوف. 22.12.2025, سبوتنيك عربي

وجاء في بيان الوزارة: "فرضت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، سيطرة فعّالة على بلدة فيلتشا في مقاطعة خاركوف".وأوضح البيان أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 235 جنديًا، و6 مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلة جند مدرعة من طراز "سيناتور" كندية الصنع، ومركبة مدرعة من طراز"HMMWV"، ومركبة قتالية مدرعة من طراز"ماكس إكس برو" أمريكية الصنع، و9 مركبات و3 قطع مدفعية، بما في ذلك مدفع هاوتزر "إم - 777" أمريكي الصنع عيار 155 ملم، و3 محطات حرب إلكترونية".ووفقا لبيان الدفاع الروسية، فإن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، عززت مواقعها على طول خط الجبهة الأمامية، وحققت انتصارات على تشكيلات أوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، وكبدت العدو خسائر كبيرة".وأضاف: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 215 جنديًا، ومركبة "هامفي" مدرعة أمريكية الصنع، ومركبة "إيفيكو" قتالية مدرعة إيطالية الصنع، و16 مركبة ووحدة مدفعية ذاتية الدفع. كما دُمرت 6 مستودعات ذخيرة".وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر بلغت 90 جنديًا، ودبابة ومركبة قتالية مدرعة و7 مركبات ومدفعًا".وتابع: "تمكنت قوات مجموعة "دنيبر" من دحر تشكيلات تابعة للواء ميكانيكي من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي بالقرب من بلدات نوفودانيلوفكا وأوريخوف وبريمورسكوي في مقاطعة زابوروجيه".وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، فإن "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، قامت بتحييد لواءين ميكانيكيين ولواءين هجوميين محمولين جوًا ولواء مشاة ولواء "ياغر" ولواء محمول جوا وفوجين هجوميين، فضلًا عن لواء "آزوف" التابع للقوات الخاصة، وجرى ذلك في بلدات أوداتشنوي وفولنوي ونوفي دونباس وأرتيموفكا وتوريتسكوي وكوتشيروف يار ونوفو ألكساندريفكا وبيليتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبافليفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك. وتكبد العدو خسائر تجاوزت 450 جنديًا، بالإضافة إلى 3 مركبات قتالية مدرعة و4 شاحنات صغيرة ومدفعين ميدانيين".وتابع: "واصلت وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، استهداف قوات العدو المحاصرة في مدينة ديميتروف بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتطهير بلدتي غريشينو ورودينسكويه، من تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية المتناثرة".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

