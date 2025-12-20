https://sarabic.ae/20251220/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-في-إطار-العملية-العسكرية-الخاصة-1108374968.html

القوات الروسية تحرر بلدتين جديدتين في إطار العملية العسكرية الخاصة- وزارة الدفاع

القوات الروسية تحرر بلدتين جديدتين في إطار العملية العسكرية الخاصة- وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية تمكّنت من تحرير بلدتي فيسوكويه في مقاطعة سومي، وسفيتلويه في جمهورية دونيتسك الشعبية.

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/03/1088490057_0:102:1099:720_1920x0_80_0_0_3599c9cd6d5035f5cda57e40b8d40cea.jpg

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة الأعمال الحاسمة، قامت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، بتحرير بلدة فيسوكويه في مقاطعة سومي".كما جاء في البيان: "سيطرت وحدات مجموعة "الغرب" على خطوط ومواقع أكثر تفوقًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 240 عسكريا، ودبابة، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تم تدمير محطة حرب إلكترونية و 10 مستودعات ذخيرة".وتابع البيان: "وأوضح البيان أن "وحدات مجموعة قوات "الشرق" واصلت التقدم إلى عمق دفاعات العدو. واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في مقاطعة زابورجيه، ومقاطعة ودنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 260 عسكري، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 4 صواريخ "هيمارس" وصاروخ من طراز "نبتون" و118 طائرة مسيرة أوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

