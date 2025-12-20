https://sarabic.ae/20251220/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-في-إطار-العملية-العسكرية-الخاصة-1108374968.html
القوات الروسية تحرر بلدتين جديدتين في إطار العملية العسكرية الخاصة- وزارة الدفاع
القوات الروسية تحرر بلدتين جديدتين في إطار العملية العسكرية الخاصة- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية تمكّنت من تحرير بلدتي فيسوكويه في مقاطعة سومي، وسفيتلويه في جمهورية دونيتسك الشعبية. 20.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-20T09:10+0000
2025-12-20T09:10+0000
2025-12-20T09:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/03/1088490057_0:102:1099:720_1920x0_80_0_0_3599c9cd6d5035f5cda57e40b8d40cea.jpg
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة الأعمال الحاسمة، قامت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، بتحرير بلدة فيسوكويه في مقاطعة سومي".كما جاء في البيان: "سيطرت وحدات مجموعة "الغرب" على خطوط ومواقع أكثر تفوقًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 240 عسكريا، ودبابة، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تم تدمير محطة حرب إلكترونية و 10 مستودعات ذخيرة".وتابع البيان: "وأوضح البيان أن "وحدات مجموعة قوات "الشرق" واصلت التقدم إلى عمق دفاعات العدو. واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في مقاطعة زابورجيه، ومقاطعة ودنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 260 عسكري، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 4 صواريخ "هيمارس" وصاروخ من طراز "نبتون" و118 طائرة مسيرة أوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20251219/بوتين-يوجد-700-ألف-شخص-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1108347913.html
https://sarabic.ae/20251219/بوتين-تحرير-سيفيرسك-يفتح-الطريق-للجيش-الروسي-إلى-سلافيانسك--1108328046.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/03/1088490057_63:0:1099:777_1920x0_80_0_0_b5eec0240fa7fe14ed07b4cf9de4a1a8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية تحرر بلدتين جديدتين في إطار العملية العسكرية الخاصة- وزارة الدفاع
09:10 GMT 20.12.2025 (تم التحديث: 09:25 GMT 20.12.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية تمكّنت من تحرير بلدتي فيسوكويه في مقاطعة سومي، وسفيتلويه في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة الأعمال الحاسمة، قامت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، بتحرير بلدة فيسوكويه في مقاطعة سومي".
وأضافت: "قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، بتحرير بلدة سفيتلويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، وواصلت استهداف وتدمير قوات العدو المحاصرة في ديميتروف بجمهورية دونيتسك الشعبية".
كما جاء في البيان: "سيطرت وحدات مجموعة "الغرب" على خطوط ومواقع أكثر تفوقًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 240 عسكريا، ودبابة، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تم تدمير محطة حرب إلكترونية و 10 مستودعات ذخيرة".
وأوضح البيان: "اتخذت وحدات مجموعة "الجنوب" على خطوط ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 265 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير محطة رادار مضادة للبطارية أمريكية الصنع/تي بي كيو-48 ، ومحطة حرب إلكترونية وأربعة مستودعات للمواد".
وتابع البيان: "وأوضح البيان أن "وحدات مجموعة قوات "الشرق" واصلت التقدم إلى عمق دفاعات العدو. واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في مقاطعة زابورجيه، ومقاطعة ودنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 260 عسكري، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".
وأضافت وزارة الدفاع في بيان: "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، استهدفت المؤسسات الصناعية العسكرية الأوكرانية ومنشآت الطاقة والبنية التحتية للنقل والتخزين، التي تستخدم لصالح القوات المسلحة اللأوكرانية، وألحقت بمصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة، وكذلك نقاط النشر المؤقت للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 152 منطقة".
وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 4 صواريخ "هيمارس" وصاروخ من طراز "نبتون" و118 طائرة مسيرة أوكرانية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.