بوتين: يوجد 700 ألف شخص في منطقة العملية العسكرية الخاصة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن هناك 700 ألف شخص موجودون حاليًا في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وقال الرئيس الروسي، خلال "الخط المباشر" المخصص للحديث عن نتائج العام 2025: "نحن نعيش الآن في خضم العملية العسكرية الخاصة. لدينا 700 ألف شخص في منطقة العملية العسكرية الخاصة".وتابع: "نتيجةً للعمليات النشطة والفعّالة لقواتنا، يبدو أن العدو قد تكبّد خسائر فادحة في احتياطياته الاستراتيجية، ولم يتبقَّ منها شيء تقريبًا".وحذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن الحصار المحتمل لمقاطعة كالينينغراد قد يُؤدي إلى صراع واسع النطاق.وقال بوتين في هذا الخصوص: "يجب على الجميع أن يُدركوا أن مثل هذه الإجراءات ستؤدي ببساطة إلى تصعيد غير مسبوق للصراع، ونقله إلى مستوى جديد تمامًا، وتوسيعه ليُصبح صراعًا مسلحًا واسع النطاق. يجب على الجميع أن يُدركوا ذلك".وقال بوتين خلال "الخط المباشر" والمؤتمر الصحفي السنوي المخصص للحديث عن نتائج العام 2025: "نحن مستعدون لوقف الأعمال القتالية فوراً إذا تم ضمان الشروط الأمنية لروسيا على المديين القريب والبعيد".وبُثّ برنامج "استعراض العام مع فلاديمير بوتين"، الذي يجمع بين المؤتمر الصحفي الرئيسي لرئيس الدولة وجلسة أسئلة وأجوبة مباشرة، جيث بدأ جمع الأسئلة للبرنامج في 4 ديسمبر/كانون الأول الساعة 3:00 مساءً بتوقيت موسكو، وسيستمر حتى نهاية البرنامج. وكما في عام 2024، تقوم شبكةGigaChat العصبية هذا العام بترجمة الأسئلة لجلسة الأسئلة والأجوبة المباشرة.ويناقش الرئيس بوتين خلال حوار هذا العام الوضع العام في البلاد، وقضايا السياسة الاقتصادية، والشؤون الداخلية، إلى جانب الملفات الدولية التي تهم روسيا في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية.

