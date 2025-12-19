https://sarabic.ae/20251219/بوتين-لن-تكون-هناك-عمليات-عسكرية-خاصة-جديدة-إذا-تعامل-الغرب-مع-روسيا-باحترام-1108339323.html

بوتين: لن تكون هناك عمليات عسكرية خاصة جديدة إذا تعامل الغرب مع روسيا باحترام

بوتين: لن تكون هناك عمليات عسكرية خاصة جديدة إذا تعامل الغرب مع روسيا باحترام

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأنه لن تكون هناك أي عمليات عسكرية خاصة جديدة إذا تعامل الغرب مع روسيا باحترام. 19.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-19T12:01+0000

2025-12-19T12:01+0000

2025-12-19T12:16+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

فلاديمير بوتين

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/13/1108334230_0:218:2865:1830_1920x0_80_0_0_6cfd7accbed5754a77701927569796f3.jpg

وأجاب بوتين، ردا على سؤال من صحفي في "بي بي سي": "سألتم: هل ستكون هناك عمليات عسكرية خاصة جديدة؟ لن تكون هناك أي عمليات إذا عاملتمونا باحترام واحترمتم مصالحنا، كما سعينا جاهدين لاحترام مصالحكم. إذا لم تخدعونا، كما فعلوا مع توسع الناتو شرقا".وذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا مستعدة لوقف الأعمال القتالية فورا إذا تم تحقيق شروط موسكو المتعلقة بالضمانات الأمنية.وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن بلاده مستعدة للعمل مع بريطانيا والولايات المتحدة لكن على قدم المساواة، مشيرًا إلى أن كل من روسيا والغرب سيستفيد إذا جرى ذلك.وأضاف بوتين "نحن على استعداد للعمل معكم. سواء مع بريطانيا، أو مع أوروبا ككل، أو مع الولايات المتحدة. لكن على قدم المساواة ومع الاحترام المتبادل. بالمناسبة، إذا قررنا في النهاية المضي في هذا الأمر، فإن الجميع سوف يستفيد منه".ويناقش الرئيس بوتين خلال حوار هذا العام الوضع العام في البلاد، وقضايا السياسة الاقتصادية، والشؤون الداخلية، إلى جانب الملفات الدولية التي تهم روسيا في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية.بوتين: ترامب يبذل جهودا جادة وصادقة لإنهاء الصراع في أوكرانيا

https://sarabic.ae/20251219/-بوتين-عن-صورة-زيلينسكي-المزعومة-عند-مدخل-مدينة-كوبيانسك-لماذا-تقف-عند-العتبة؟-أدخل-1108334079.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين