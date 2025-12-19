https://sarabic.ae/20251219/بوتين-لن-تكون-هناك-عمليات-عسكرية-خاصة-جديدة-إذا-تعامل-الغرب-مع-روسيا-باحترام-1108339323.html
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأنه لن تكون هناك أي عمليات عسكرية خاصة جديدة إذا تعامل الغرب مع روسيا باحترام.
وأجاب بوتين، ردا على سؤال من صحفي في "بي بي سي": "سألتم: هل ستكون هناك عمليات عسكرية خاصة جديدة؟ لن تكون هناك أي عمليات إذا عاملتمونا باحترام واحترمتم مصالحنا، كما سعينا جاهدين لاحترام مصالحكم. إذا لم تخدعونا، كما فعلوا مع توسع الناتو شرقا".وذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا مستعدة لوقف الأعمال القتالية فورا إذا تم تحقيق شروط موسكو المتعلقة بالضمانات الأمنية.وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن بلاده مستعدة للعمل مع بريطانيا والولايات المتحدة لكن على قدم المساواة، مشيرًا إلى أن كل من روسيا والغرب سيستفيد إذا جرى ذلك.وأضاف بوتين "نحن على استعداد للعمل معكم. سواء مع بريطانيا، أو مع أوروبا ككل، أو مع الولايات المتحدة. لكن على قدم المساواة ومع الاحترام المتبادل. بالمناسبة، إذا قررنا في النهاية المضي في هذا الأمر، فإن الجميع سوف يستفيد منه".ويناقش الرئيس بوتين خلال حوار هذا العام الوضع العام في البلاد، وقضايا السياسة الاقتصادية، والشؤون الداخلية، إلى جانب الملفات الدولية التي تهم روسيا في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية.
الأخبار
بوتين: لن تكون هناك عمليات عسكرية خاصة جديدة إذا تعامل الغرب مع روسيا باحترام
12:01 GMT 19.12.2025 (تم التحديث: 12:16 GMT 19.12.2025)
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأنه لن تكون هناك أي عمليات عسكرية خاصة جديدة إذا تعامل الغرب مع روسيا باحترام.
وأجاب بوتين، ردا على سؤال من صحفي في "بي بي سي": "سألتم: هل ستكون هناك عمليات عسكرية خاصة جديدة؟ لن تكون هناك أي عمليات إذا عاملتمونا باحترام واحترمتم مصالحنا، كما سعينا جاهدين لاحترام مصالحكم. إذا لم تخدعونا، كما فعلوا مع توسع الناتو شرقا".
وذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا مستعدة لوقف الأعمال القتالية فورا إذا تم تحقيق شروط موسكو المتعلقة بالضمانات الأمنية.
وقال بوتين خلال "الخط المباشر" والمؤتمر الصحفي السنوي المخصص للحديث عن نتائج العام 2025: "نحن مستعدون لوقف هذه الأعمال القتالية فوراً إذا تم ضمان الشروط الأمنية لروسيا على المدىين القريب والبعيد".
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن بلاده مستعدة للعمل مع بريطانيا والولايات المتحدة لكن على قدم المساواة، مشيرًا إلى أن كل من روسيا والغرب سيستفيد إذا جرى ذلك.
وأضاف بوتين "نحن على استعداد للعمل معكم. سواء مع بريطانيا، أو مع أوروبا ككل، أو مع الولايات المتحدة. لكن على قدم المساواة ومع الاحترام المتبادل. بالمناسبة، إذا قررنا في النهاية المضي في هذا الأمر، فإن الجميع سوف يستفيد منه".
وبُثّ برنامج "استعراض العام مع فلاديمير بوتين
"، الذي يجمع بين المؤتمر الصحفي الرئيسي لرئيس الدولة وجلسة أسئلة وأجوبة مباشرة، جيث بدأ جمع الأسئلة للبرنامج في 4 ديسمبر/كانون الأول الساعة 3:00 مساءً بتوقيت موسكو، وسيستمر حتى نهاية البرنامج. وكما في عام 2024، تقوم شبكةGigaChat العصبية هذا العام بترجمة الأسئلة لجلسة الأسئلة والأجوبة المباشرة.
ويناقش الرئيس بوتين خلال حوار هذا العام الوضع العام في البلاد، وقضايا السياسة الاقتصادية، والشؤون الداخلية، إلى جانب الملفات الدولية التي تهم روسيا في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية.