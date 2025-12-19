https://sarabic.ae/20251219/-بوتين-عن-صورة-زيلينسكي-المزعومة-عند-مدخل-مدينة-كوبيانسك-لماذا-تقف-عند-العتبة؟-أدخل-1108334079.html
وقال الرئيس الروسي خلال "الخط المباشر" المخصص للحديث عن نتائج العام 2025: "النصب التذكاري يبعد حوالي كيلومتر واحد عن المدينة نفسها. فلماذا الوقوف على العتبة؟ أدخلوا".وصف بوتين زيلينسكي بـ"الممثل الموهوب"، بعد أن صور زعيم نظام كييف نفسه قرب ما زعم أنه مدخل كوبيانسك.وقال بوتين ساخرًا من تصرف زيلينسكي عند لافتة كوبيانسك: "إذا كنتَ على عتبة الباب، فأدخل". وأكد الرئيس الروسي أن مزاعم زيلينسكي بأن أوكرانيا لا تزال تسيطر على كوبيانسك هي معلومات مضللة.وأشار بوتين إلى أنه لم تكلل جهود العدو لاستعادة الأراضي "بأي ثمن" بالنجاح، وقد أوشكت أوكرانيا على استنفاد احتياطياتها الاستراتيجية من القوات.وبُثّ برنامج "حصاد العام مع فلاديمير بوتين"، الذي يجمع بين المؤتمر الصحفي الرئيسي لرئيس الدولة وجلسة أسئلة وأجوبة مباشرة، جيث بدأ جمع الأسئلة للبرنامج في 4 ديسمبر/كانون الأول الساعة 3:00 مساءً بتوقيت موسكو، وسيستمر حتى نهاية البرنامج. وكما في عام 2024، تقوم شبكة GigaChat العصبية هذا العام بترجمة الأسئلة لجلسة الأسئلة والأجوبة المباشرة.ويواصل برنامج "نتائج العام" أداء دوره كأداة تواصل مباشر بين الرئيس والمواطنين، وكمؤشر على أولويات السلطة الروسية في المرحلة الراهنة.وقد تلقى البرنامج بالفعل أكثر من مليوني مشاركة من المواطنين إلى حد الآن.
بوتين عن صورة زيلينسكي المزعومة عند مدخل مدينة كوبيانسك: لماذا تقف عند العتبة؟ ..أدخل
11:07 GMT 19.12.2025 (تم التحديث: 11:12 GMT 19.12.2025)
علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، على صورة فلاديمير زيلينسكي، المزعومة أمام نصب تذكاري عند مدخل مدينة كوبيانسك، مشيرا إلى أنه لا جدوى من الوقوف على العتبة، موجها الحديث إليهم: "أدخلوا".
وقال الرئيس الروسي خلال "الخط المباشر" المخصص للحديث عن نتائج العام 2025: "النصب التذكاري يبعد حوالي كيلومتر واحد عن المدينة نفسها. فلماذا الوقوف على العتبة؟ أدخلوا".
وصف بوتين زيلينسكي بـ"الممثل الموهوب"، بعد أن صور زعيم نظام كييف نفسه قرب ما زعم أنه مدخل كوبيانسك.
وقال بوتين ساخرًا من تصرف زيلينسكي عند لافتة كوبيانسك: "إذا كنتَ على عتبة الباب، فأدخل".
وأضاف أن اللافتة "تبدو مختلفة تمامًا الآن"، وأن سماء كوبيانسك "تعج بالطائرات المسيرة، فلا يمكنك حتى الاقتراب".
وأكد الرئيس الروسي أن مزاعم زيلينسكي بأن أوكرانيا لا تزال تسيطر على كوبيانسك هي معلومات مضللة.
وأشار بوتين إلى أنه لم تكلل جهود العدو لاستعادة الأراضي "بأي ثمن" بالنجاح، وقد أوشكت أوكرانيا على استنفاد احتياطياتها الاستراتيجية من القوات.
وبُثّ برنامج "حصاد العام مع فلاديمير بوتين
"، الذي يجمع بين المؤتمر الصحفي الرئيسي لرئيس الدولة وجلسة أسئلة وأجوبة مباشرة، جيث بدأ جمع الأسئلة للبرنامج في 4 ديسمبر/كانون الأول الساعة 3:00 مساءً بتوقيت موسكو، وسيستمر حتى نهاية البرنامج. وكما في عام 2024، تقوم شبكة GigaChat العصبية هذا العام بترجمة الأسئلة لجلسة الأسئلة والأجوبة المباشرة.
ويناقش الرئيس بوتين خلال حوار هذا العام الوضع العام في البلاد، وقضايا السياسة الاقتصادية، والشؤون الداخلية، إلى جانب الملفات الدولية التي تهم روسيا في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية.
ويواصل برنامج "نتائج العام" أداء دوره كأداة تواصل مباشر بين الرئيس والمواطنين، وكمؤشر على أولويات السلطة الروسية
في المرحلة الراهنة.
وقد تلقى البرنامج بالفعل أكثر من مليوني مشاركة من المواطنين إلى حد الآن.