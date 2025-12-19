بوتين عن صورة زيلينسكي المزعومة عند مدخل مدينة كوبيانسك: لماذا تقف عند العتبة؟ ..أدخل

عربي
ملايين الأسئلة في "نتائج العام"... بوتين يجري حوارا مباشرا مع الشعب الروسي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
17:33 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبير: القوات الروسية هي التي تفرض المعادلة السياسية التي تتفاعل اليوم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
663 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:48 GMT
11 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251219/-بوتين-عن-صورة-زيلينسكي-المزعومة-عند-مدخل-مدينة-كوبيانسك-لماذا-تقف-عند-العتبة؟-أدخل-1108334079.html
بوتين عن صورة زيلينسكي المزعومة عند مدخل مدينة كوبيانسك: لماذا تقف عند العتبة؟ ..أدخل
بوتين عن صورة زيلينسكي المزعومة عند مدخل مدينة كوبيانسك: لماذا تقف عند العتبة؟ ..أدخل
سبوتنيك عربي
علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، على صورة فلاديمير زيلينسكي، المزعومة أمام نصب تذكاري عند مدخل مدينة كوبيانسك، مشيرا إلى أنه لا جدوى من الوقوف... 19.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-19T11:07+0000
2025-12-19T11:12+0000
روسيا
العالم
فلاديمير بوتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/13/1108335180_0:20:3037:1728_1920x0_80_0_0_34c92b38a76fbe34cd11ed6de9c38744.jpg
وقال الرئيس الروسي خلال "الخط المباشر" المخصص للحديث عن نتائج العام 2025: "النصب التذكاري يبعد حوالي كيلومتر واحد عن المدينة نفسها. فلماذا الوقوف على العتبة؟ أدخلوا".وصف بوتين زيلينسكي بـ"الممثل الموهوب"، بعد أن صور زعيم نظام كييف نفسه قرب ما زعم أنه مدخل كوبيانسك.وقال بوتين ساخرًا من تصرف زيلينسكي عند لافتة كوبيانسك: "إذا كنتَ على عتبة الباب، فأدخل". وأكد الرئيس الروسي أن مزاعم زيلينسكي بأن أوكرانيا لا تزال تسيطر على كوبيانسك هي معلومات مضللة.وأشار بوتين إلى أنه لم تكلل جهود العدو لاستعادة الأراضي "بأي ثمن" بالنجاح، وقد أوشكت أوكرانيا على استنفاد احتياطياتها الاستراتيجية من القوات.وبُثّ برنامج "حصاد العام مع فلاديمير بوتين"، الذي يجمع بين المؤتمر الصحفي الرئيسي لرئيس الدولة وجلسة أسئلة وأجوبة مباشرة، جيث بدأ جمع الأسئلة للبرنامج في 4 ديسمبر/كانون الأول الساعة 3:00 مساءً بتوقيت موسكو، وسيستمر حتى نهاية البرنامج. وكما في عام 2024، تقوم شبكة GigaChat العصبية هذا العام بترجمة الأسئلة لجلسة الأسئلة والأجوبة المباشرة.ويواصل برنامج "نتائج العام" أداء دوره كأداة تواصل مباشر بين الرئيس والمواطنين، وكمؤشر على أولويات السلطة الروسية في المرحلة الراهنة.وقد تلقى البرنامج بالفعل أكثر من مليوني مشاركة من المواطنين إلى حد الآن.
https://sarabic.ae/20251219/بوتين-أكثر-من-400-ألف-شخص-وقعوا-عقودا-مع-القوات-الروسية-في-عام-2025-1108332351.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/13/1108335180_145:0:2874:2047_1920x0_80_0_0_b293e67889bcea8233c9827a32946b5f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, فلاديمير بوتين
روسيا, العالم, فلاديمير بوتين

بوتين عن صورة زيلينسكي المزعومة عند مدخل مدينة كوبيانسك: لماذا تقف عند العتبة؟ ..أدخل

11:07 GMT 19.12.2025 (تم التحديث: 11:12 GMT 19.12.2025)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجيب على الأسئلة خلال البرنامج الخاص "نتائج العام".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجيب على الأسئلة خلال البرنامج الخاص نتائج العام. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، على صورة فلاديمير زيلينسكي، المزعومة أمام نصب تذكاري عند مدخل مدينة كوبيانسك، مشيرا إلى أنه لا جدوى من الوقوف على العتبة، موجها الحديث إليهم: "أدخلوا".
وقال الرئيس الروسي خلال "الخط المباشر" المخصص للحديث عن نتائج العام 2025: "النصب التذكاري يبعد حوالي كيلومتر واحد عن المدينة نفسها. فلماذا الوقوف على العتبة؟ أدخلوا".
وصف بوتين زيلينسكي بـ"الممثل الموهوب"، بعد أن صور زعيم نظام كييف نفسه قرب ما زعم أنه مدخل كوبيانسك.
وقال بوتين ساخرًا من تصرف زيلينسكي عند لافتة كوبيانسك: "إذا كنتَ على عتبة الباب، فأدخل".

وأضاف أن اللافتة "تبدو مختلفة تمامًا الآن"، وأن سماء كوبيانسك "تعج بالطائرات المسيرة، فلا يمكنك حتى الاقتراب".

وأكد الرئيس الروسي أن مزاعم زيلينسكي بأن أوكرانيا لا تزال تسيطر على كوبيانسك هي معلومات مضللة.
وأشار بوتين إلى أنه لم تكلل جهود العدو لاستعادة الأراضي "بأي ثمن" بالنجاح، وقد أوشكت أوكرانيا على استنفاد احتياطياتها الاستراتيجية من القوات.
نتائج العام 2025 مع فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2025
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
بوتين: أكثر من 400 ألف شخص وقعوا عقودا مع القوات الروسية في عام 2025
10:28 GMT
وبُثّ برنامج "حصاد العام مع فلاديمير بوتين"، الذي يجمع بين المؤتمر الصحفي الرئيسي لرئيس الدولة وجلسة أسئلة وأجوبة مباشرة، جيث بدأ جمع الأسئلة للبرنامج في 4 ديسمبر/كانون الأول الساعة 3:00 مساءً بتوقيت موسكو، وسيستمر حتى نهاية البرنامج. وكما في عام 2024، تقوم شبكة GigaChat العصبية هذا العام بترجمة الأسئلة لجلسة الأسئلة والأجوبة المباشرة.
ويناقش الرئيس بوتين خلال حوار هذا العام الوضع العام في البلاد، وقضايا السياسة الاقتصادية، والشؤون الداخلية، إلى جانب الملفات الدولية التي تهم روسيا في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية.
ويواصل برنامج "نتائج العام" أداء دوره كأداة تواصل مباشر بين الرئيس والمواطنين، وكمؤشر على أولويات السلطة الروسية في المرحلة الراهنة.
وقد تلقى البرنامج بالفعل أكثر من مليوني مشاركة من المواطنين إلى حد الآن.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала