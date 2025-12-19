https://sarabic.ae/20251219/ملايين-الأسئلة-في-نتائج-العام-بوتين-يجري-حوارا-مباشرا-مع-الشعب-الروسي-1108308121.html

ملايين الأسئلة في "نتائج العام"... بوتين يجري حوارا مباشرا مع الشعب الروسي

يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، الحوار السنوي المعروف باسم "نتائج العام"، الذي يتيح للمواطنين الروس طرح أسئلتهم مباشرة على رئيس الدولة بشأن... 19.12.2025, سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي أن السلطات الأوكرانية رفضت سحب قواتها آنذاك، ثم رفضت تنفيذ اتفاقيات إسطنبول، وترفض الآن حل هذا النزاع سلمياً. ومع ذلك، أشار الرئيس إلى أن موسكو ترى بعض المؤشرات على استعداد كييف للدخول في حوار.وتابع: "لكن مع ذلك، كما تعلمون، نرى ونشعر ونعرف إشارات معينة، بما في ذلك من نظام كييف، تفيد بأنهم مستعدون للدخول في نوع من الحوار".وأضاف: "نحن مستعدون وراغبون في إنهاء هذا الصراع سلمياً، استناداً إلى المبادئ التي حددتها في يونيو الماضي في وزارة الخارجية الروسية، ومن خلال معالجة الأسباب الجذرية التي أدت إلى هذه الأزمة".وقال بوتين: "دعوني أذكركم كيف بدأ كل شيء. لقد بدأ الأمر بالانقلاب في أوكرانيا عام 2014 والخداع بشأن إمكانية التوصل إلى حل سلمي لجميع المشاكل نتيجة لاتفاقيات مينسك".وتابع: "الأمر الأكثر أهمية هو أننا بدأنا بهذا عندما تحدثنا عن كيفية اقتراحنا على النظام الأوكراني سحب قواته من أراضي تلك الجمهوريات التي لم تكن معترف بها في ذلك الوقت والتي لا تريد أن تعيش تحت هذا الضغط من القوميين".وأكد بوتين: "نحن مستعدون وراغبون في إنهاء هذا الصراع سلمياً".ووفقا له فإن المبادرة الاستراتيجية على الجبهة انتقلت بالكامل إلى القوات المسلحة الروسية بعد "طرد" العدو من أراضي كورسك، وأكد "هم يتقدمون على طول خط التماس بأكمله". مشيرا إلى أن العدو يتراجع.وقال بوتين إن الاستيلاء على كراسنوأرميسك أمراً بالغ الأهمية. ومن هناك، أصبح من الممكن شن عمليات هجومية أخرى.وأشار بوتين إلى أن 15 كتيبة من القوات الأوكرانية محاصرة في منطقة كوبيانسك ولم تتلق أوامر بالاستسلام وليس لديها أي فرصة، ووفقا له فإن كوبيانسك تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية، و في كوبيانسك قواتنيا تحاصرـ 3500 عسكري من القوات المسلحة الأوكرانية، وليس لديهم أي فرصة عمليا.وفقا له فإن قواتنا تتقدم بسرعة نحو زابوروجيه، وتحرر المناطق السكنية في المنطقة الواحدة تلو الأخرى.وأكد الرئيس الروسي أن "قوات مجموعة "الشرق" تتحرك بسرعة عبر مقاطعة زابوريجيه وتحرر بلدة تلوة الأخرى".ووفقا له فإن القوات المسلحة الأوكرانية لم تعد تملك أي احتياطيات استراتيجية تقريباً، وأشار إلى أن استنزاف احتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية يجب أن يشجع نظام كييف على إنهاء الصراع سلمياً.واكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي بلغ 1% هذا العام، لكنه وصل بالفعل إلى 9.7% خلال السنوات الثلاث المقبلة.ووفقا لبوتين فإن تباطؤ النمو الاقتصادي خطوة متعمدة للحفاظ على جودة الاقتصاد.وأضاف: "بشكل عام، يتم إنجاز هذه المهمة (خفض التضخم). لأن الهدف كان خفض التضخم إلى 6% على الأقل، ولكن على ما يبدو، بحلول نهاية العام سيكون أقل من 6% - 5.7-5.8%".واكد أن "الإنتاج الصناعي نما بنسبة 1%، بينما نما قطاع التصنيع بنسبة 3.1%".وأشار بوتين إلى أن الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي الروسي تبلغ الآن 741.5 مليار دولار.وبحسب الرئيس فإن الدين الحكومي الروسي حاليًا من بين الأدنى بين الاقتصادات المتقدمة، حيث يبلغ 17.7% من الناتج المحلي الإجمالي.وتابع بوتين: ""في العام الماضي، بلغ معدل البطالة 2.5% كحد أدنى. أما هذا العام، فهو أقل من ذلك بكثير، حيث بلغ 2.2%. وبشكل عام، هذه أرقام جيدة جداً".وقال: "سنكون قادرين على معالجة القضايا المتعلقة بتجديد الالتزامات الاجتماعية تجاه السكان بشكل كامل، ومعالجة قضايا التنمية في إطار المشاريع الوطنية، وتحقيق أهداف التنمية التكنولوجية، وتلبية احتياجات القوات المسلحة دون قيد أو شرط" .وتعد "نتائج العام" أحد أبرز أشكال التواصل المباشر بين القيادة الروسية والرأي العام، وتحول على مدى أكثر من عشرين عامًا إلى منصة سياسية وإعلامية ثابتة في المشهد الروسي.وقال بوتين خلال "الخط المباشر" المخصص للحديث عن نتائج العام 2025: "روسيا ستدافع عن مصالحها المتعلقة بالأصول بالمقام الأول في المحاكم".وأشار إلى أن "الاتحاد الأوروبي غير قادر على نهب الأصول الروسية، لأن العواقب قد تكون وخيمة"، موضحا أن محاولات الاستيلاء على الأصول الروسية في أوروبا ليست سرقة، بل سطو صريح.وأردف الرئيس بوتين : "إلى جانب فقدان الصورة، قد تكون هناك خسائر مباشرة تتعلق بالأسس الجوهرية للنظام المالي العالمي الحديث... والأهم من ذلك، أن كل ما سرقوه، بغض النظر عن الطريقة التي فعلوا بها ذلك، سيتعين سداده يوماً ما".ووفقا للرئيس، فإن الوضع المتعلق بالطائرات دون طيار في روسيا قد تغير جذرياً، وحتى أولئك الموجودين على الخطوط الأمامية يعرفون ذلك.وأكد أن روسيا باتت رائدة في تكنولوجيا الطائرات المسيرة بل وتفوقت على المنافسين.ويُعقد المؤتمر الصحفي الرئيسي بالتزامن مع خط اتصال مباشر، حيث سيجيب فلاديمير بوتين، على مدى عدة ساعات، على أسئلة المواطنين الروس والصحفيين، بمن فيهم الأجانب.تلقى الخط المباشر أكثر من مليوني سؤال. وبفضل التكنولوجيا الحديثة، تمت معالجتها إلكترونياً، وفقاً لما ذكره المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف.انطلاقة البرنامج وتطورهانطلق أول تواصل مباشر للرئيس بوتين مع المواطنين في مارس/آذار 2001، عبر الإنترنت، قبل أن يُبث أول "خط مباشر" تلفزيوني في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه. ومنذ ذلك الحين، أصبح اللقاء حدثًا سنويًا تُنقل وقائعه عبر القنوات التلفزيونية والمنصات الرقمية.وشهدت النسخ الأولى من البرنامج تركيزًا على القضايا الاجتماعية والمعيشية، مثل الأجور والمعاشات والسكن والخدمات العامة، قبل أن تتسع دائرة النقاش لاحقًا لتشمل الاقتصاد الكلي والسياسة الداخلية والخارجية.أرقام قياسية ومشاركة واسعةعلى مدار السنوات، تلقى برنامج "نتائج العام" ملايين الأسئلة من المواطنين عبر الهاتف، والرسائل النصية، والمواقع الإلكترونية، وتجاوز عدد المشاركات في بعض الأعوام ثلاثة ملايين سؤال، بينما امتدت بعض الجلسات لأكثر من أربع ساعات.محطات بارزة في تاريخ "نتائج العام"توقف البرنامج في بعض الأعوام واستعيض عنه بمؤتمرات صحفية موسعة، كما جرى دمجه في سنوات أخرى مع مؤتمر "حصيلة العام". وخلال جائحة كورونا، عدّلت صيغته بما يتناسب مع الظروف الصحية.وفي السنوات الأخيرة، خصصت جلسات موسعة لمناقشة تداعيات العقوبات الغربية، والأوضاع الاقتصادية، والسياسة الخارجية، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية."نتائج العام" في 2025ومن المقرر أن يناقش الرئيس بوتين خلال حوار هذا العام الوضع العام في البلاد، وقضايا السياسة الاقتصادية، والشؤون الداخلية، إلى جانب الملفات الدولية التي تهم روسيا في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية. ويواصل برنامج "نتائج العام" أداء دوره كأداة تواصل مباشر بين الرئيس والمواطنين، وكمؤشر على أولويات السلطة الروسية في المرحلة الراهنة.وقد تلقى البرنامج بالفعل أكثر من مليوني مشاركة من المواطنين إلى حد الآن.

