بوتين: العلاقات الروسية الصينية تشهد تطورا مطردا و شي جين بينغ صديق موثوق

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن العلاقات الروسية الصينية تعد عاملا هاما في الاستقرار العالمي. 19.12.2025, سبوتنيك عربي

وقال بوتين خلال البث المباشر والمؤتمر السنوي الصحفي "الخط المباشر": "تُعدّ العلاقات الروسية الصينية عاملاً هاماً في الاستقرار العالمي. وعلى الصعيد الدولي، تتواصل وزارتا خارجيتنا باستمرار وتنسقان أجنداتهما". وأضاف الرئيس الروسي: "نتعاون عسكريا، ونجري مناورات مشتركة دورية (بين روسيا والصين)، ودوريات جوية استراتيجية، وقوات بحرية وبرية".وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن روسيا ستواصل تطوير علاقاتها مع الصين في المستقبل القريب والبعيد.وقال بوتين: "آمل أن نواصل، انطلاقاً من هذا المبدأ، تطوير علاقاتنا مع أصدقائنا الصينيين في المستقبل القريب والبعيد".وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الصيني شي جين بينغ بأنه صديق موثوق وشريك مستقر لروسيا، وهو ما يمثل أساسا لتطوير العلاقات الثنائية.وأضاف بوتين ردا على سؤال حول تقييمه لإنجازات الشراكة الاستراتيجية الروسية الصينية على مدى السنوات العشر الماضية ورؤيته لتطويرها مستقبلا: "أعتبر الرئيس شي جين بينغ صديقا موثوقا وشريكا مستقرا، صديقي الموثوق وشريكي المستقر وحليفا لروسيا. وهذا هو الأساس الأهم لتطوير علاقاتنا الروسية الصينية".وبُثّ برنامج "حصاد العام مع فلاديمير بوتين"، الذي يجمع بين المؤتمر الصحفي الرئيسي لرئيس الدولة وجلسة أسئلة وأجوبة مباشرة، جيث بدأ جمع الأسئلة للبرنامج في 4 ديسمبر/كانون الأول الساعة 3:00 مساءً بتوقيت موسكو، وسيستمر حتى نهاية البرنامج. وكما في عام 2024، تقوم شبكة GigaChat العصبية هذا العام بترجمة الأسئلة لجلسة الأسئلة والأجوبة المباشرة.ويناقش الرئيس بوتين خلال حوار هذا العام الوضع العام في البلاد، وقضايا السياسة الاقتصادية، والشؤون الداخلية، إلى جانب الملفات الدولية التي تهم روسيا في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية.ويواصل برنامج "نتائج العام" أداء دوره كأداة تواصل مباشر بين الرئيس والمواطنين، وكمؤشر على أولويات السلطة الروسية في المرحلة الراهنة.وقد تلقى البرنامج بالفعل أكثر من مليوني مشاركة من المواطنين إلى حد الآن.

