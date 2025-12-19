https://sarabic.ae/20251219/باحث-في-الشأن-الروسي-الحسم-في-أوكرانيا-يقرره-التقدم-الميداني-ودور-الوكيل-انتهى-1108342786.html
باحث في الشأن الروسي: الحسم في أوكرانيا يقرره التقدم الميداني ودور الوكيل انتهى
باحث في الشأن الروسي: الحسم في أوكرانيا يقرره التقدم الميداني ودور الوكيل انتهى
علّق الباحث في الشأن الروسي، الدكتور محمود الأفندي، على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال البث المباشر لمؤتمر "نتائج العام"، والتي تحدث فيها عن التقدم
وقال الأفندي في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الحسم سيحدده التقدم العسكري على الأرض، الذي يعد الضمان الوحيد لتحقيق السلام"، مشددا على أن "أي تراجع روسي سيعني عمليا تجميد الصراع في أوكرانيا".وأكد الأفندي أن استمرار الصراع يظل مرتبطاً بالدعم الأميركي بدرجة أكبر من الدعم الأوروبي، مشيراً إلى أن "مرحلة الدور الوكيل في هذا النزاع قد انتهت".ويناقش الرئيس بوتين خلال حوار هذا العام الوضع العام في البلاد، وقضايا السياسة الاقتصادية، والشؤون الداخلية، إلى جانب الملفات الدولية التي تهم روسيا في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية.ويواصل برنامج "نتائج العام" أداء دوره كأداة تواصل مباشر بين الرئيس والمواطنين، وكمؤشر على أولويات السلطة الروسية في المرحلة الراهنة، وقد تلقى البرنامج بالفعل أكثر من مليوني مشاركة من المواطنين إلى حد الآن.
علّق الباحث في الشأن الروسي، الدكتور محمود الأفندي، على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال البث المباشر لمؤتمر "نتائج العام"، والتي تحدث فيها عن التقدم الميداني المستمر للقوات الروسية.
وقال الأفندي في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الحسم سيحدده التقدم العسكري على الأرض، الذي يعد الضمان الوحيد لتحقيق السلام"، مشددا على أن "أي تراجع روسي سيعني عمليا تجميد الصراع في أوكرانيا".
وفي ما يتعلق بمصادرة الأصول الروسية، وتعليق بوتين على أن الدول الأوروبية غير قادرة على نهب هذه الأصول وأن العواقب ستكون وخيمة، معتبرا أن ذلك سيقوّض الثقة بمنطقة اليورو، أشار الأفندي إلى أن "القرار المتخذ في بروكسل بمنح أوكرانيا قرضا بلا فوائد بقيمة 90 مليار يورو، تم إيقافه من بعض الدول الأوروبية، ما يشير إلى أن الخلافات بدأت تظهر داخل المعسكر الأوروبي"، ولاسيما في ظل وجود "استثمارات أوروبية في روسيا".
وأكد الأفندي أن استمرار الصراع يظل مرتبطاً بالدعم الأميركي بدرجة أكبر من الدعم الأوروبي، مشيراً إلى أن "مرحلة الدور الوكيل في هذا النزاع قد انتهت".
وبُثّ برنامج "حصاد العام مع فلاديمير بوتين"، الذي يجمع بين المؤتمر الصحفي الرئيسي لرئيس الدولة وجلسة أسئلة وأجوبة مباشرة، جيث بدأ جمع الأسئلة للبرنامج في 4 ديسمبر/كانون الأول الساعة 3:00 مساءً بتوقيت موسكو، وسيستمر حتى نهاية البرنامج. وكما في عام 2024، تقوم شبكة GigaChat العصبية هذا العام بترجمة الأسئلة لجلسة الأسئلة والأجوبة المباشرة.
ويناقش الرئيس بوتين خلال حوار هذا العام الوضع العام في البلاد
، وقضايا السياسة الاقتصادية، والشؤون الداخلية، إلى جانب الملفات الدولية التي تهم روسيا في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية.
ويواصل برنامج "نتائج العام" أداء دوره كأداة تواصل مباشر بين الرئيس والمواطنين، وكمؤشر على أولويات السلطة الروسية
في المرحلة الراهنة، وقد تلقى البرنامج بالفعل أكثر من مليوني مشاركة من المواطنين إلى حد الآن.