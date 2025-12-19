https://sarabic.ae/20251219/بوتين-روسيا-مستعدة-لبحث-سبل-ضمان-أمن-الانتخابات-في-أوكرانيا-1108349354.html
بوتين: روسيا مستعدة لبحث سبل ضمان أمن الانتخابات في أوكرانيا
بوتين: روسيا مستعدة لبحث سبل ضمان أمن الانتخابات في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الحكم الانتقالي والانتخابات في أوكرانيا ممكنان نظرياً إذا توفرت الإرادة لدى الدول الغربية. 19.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-19T13:37+0000
2025-12-19T13:37+0000
2025-12-19T14:06+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/13/1108345253_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_3ff64cfccb62042e4114f9d399798b96.jpg
وقال بوتين، اليوم الجمعة، خلال "الخط المباشر" المخصص للحديث عن نتائج العام 2025: "نحن مستعدون للنظر في سبل ضمان الأمن خلال الانتخابات في أوكرانيا".وأضاف الرئيس الروسي: "فيما يتعلق بالانتخابات في أوكرانيا، وإدخال نوع من نظام الحكم من الخارج، فقد اقترح ذلك آخرون، وأنا أيضاً، لكنه أمر افتراضي، وبشكل عام، إذا كانت هناك مثل هذه الإرادة، بما في ذلك في الدول الغربية".وبثّ برنامج "حصاد العام مع فلاديمير بوتين"، الذي يجمع بين المؤتمر الصحفي الرئيسي لرئيس الدولة وجلسة أسئلة وأجوبة مباشرة، حيث بدأ جمع الأسئلة للبرنامج في 4 ديسمبر/كانون الأول الساعة 3:00 مساءً بتوقيت موسكو، وسيستمر حتى نهاية البرنامج. وكما في عام 2024، تقوم شبكة GigaChat العصبية هذا العام بترجمة الأسئلة لجلسة الأسئلة والأجوبة المباشرة.ويواصل برنامج "نتائج العام" أداء دوره كأداة تواصل مباشر بين الرئيس والمواطنين، وكمؤشر على أولويات السلطة الروسية في المرحلة الراهنة، وقد تلقى البرنامج بالفعل أكثر من مليوني مشاركة من المواطنين إلى حد الآن.
https://sarabic.ae/20251219/الخط-المباشر-مع-بوتين-يسجل-رقما-قياسيا-في-عدد-استفسارات-المواطنين--1108348982.html
https://sarabic.ae/20251219/بوتين-حول-اختيار-قازان-عاصمة-الثقافة-الإسلامية-لعام-2026-لقب-مستحق-1108338639.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/13/1108345253_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_30189a4341c18bd0d36cf41a36d38763.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
بوتين: روسيا مستعدة لبحث سبل ضمان أمن الانتخابات في أوكرانيا
13:37 GMT 19.12.2025 (تم التحديث: 14:06 GMT 19.12.2025)
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الحكم الانتقالي والانتخابات في أوكرانيا ممكنان نظرياً إذا توفرت الإرادة لدى الدول الغربية.
وقال بوتين، اليوم الجمعة، خلال "الخط المباشر" المخصص للحديث عن نتائج العام 2025: "نحن مستعدون للنظر في سبل ضمان الأمن خلال الانتخابات في أوكرانيا".
وأردف الرئيس بوتين: "نحن مستعدون للامتناع عن شن ضربات في عمق الأراضي الأوكرانية خلال الانتخابات"، مشيرا إلى أن "روسيا ستطالب بمنح الأوكرانيين المقيمين في روسيا حق التصويت على الأراضي الروسية".
وأضاف الرئيس الروسي: "فيما يتعلق بالانتخابات في أوكرانيا، وإدخال نوع من نظام الحكم من الخارج، فقد اقترح ذلك آخرون، وأنا أيضاً، لكنه أمر افتراضي، وبشكل عام، إذا كانت هناك مثل هذه الإرادة، بما في ذلك في الدول الغربية".
وأشار بوتين إلى أن "محاولة كييف استخدام الانتخابات المحتملة في أوكرانيا لوقف تقدم الجيش الروسي أمر خاطئ"، قائلا: "إذا كانوا (ممثلو نظام كييف) يريدون استخدام الانتخابات فقط لوقف الهجوم الذي تقوم به القوات الروسية، فهذا هو الخيار الخاطئ".
وبثّ برنامج "حصاد العام مع فلاديمير بوتين
"، الذي يجمع بين المؤتمر الصحفي الرئيسي لرئيس الدولة وجلسة أسئلة وأجوبة مباشرة، حيث بدأ جمع الأسئلة للبرنامج في 4 ديسمبر/كانون الأول الساعة 3:00 مساءً بتوقيت موسكو، وسيستمر حتى نهاية البرنامج. وكما في عام 2024، تقوم شبكة GigaChat العصبية هذا العام بترجمة الأسئلة لجلسة الأسئلة والأجوبة المباشرة.
وناقش الرئيس بوتين خلال الحوار قضايا السياسة الاقتصادية، والشؤون الداخلية، إلى جانب الملفات الدولية التي تهم روسيا في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية.
ويواصل برنامج "نتائج العام" أداء دوره كأداة تواصل مباشر بين الرئيس والمواطنين، وكمؤشر على أولويات السلطة الروسية
في المرحلة الراهنة، وقد تلقى البرنامج بالفعل أكثر من مليوني مشاركة من المواطنين إلى حد الآن.