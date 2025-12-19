https://sarabic.ae/20251219/بوتين-روسيا-مستعدة-لبحث-سبل-ضمان-أمن-الانتخابات-في-أوكرانيا-1108349354.html

بوتين: روسيا مستعدة لبحث سبل ضمان أمن الانتخابات في أوكرانيا

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الحكم الانتقالي والانتخابات في أوكرانيا ممكنان نظرياً إذا توفرت الإرادة لدى الدول الغربية. 19.12.2025, سبوتنيك عربي

فلاديمير بوتين

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار العالم الآن

وقال بوتين، اليوم الجمعة، خلال "الخط المباشر" المخصص للحديث عن نتائج العام 2025: "نحن مستعدون للنظر في سبل ضمان الأمن خلال الانتخابات في أوكرانيا".وأضاف الرئيس الروسي: "فيما يتعلق بالانتخابات في أوكرانيا، وإدخال نوع من نظام الحكم من الخارج، فقد اقترح ذلك آخرون، وأنا أيضاً، لكنه أمر افتراضي، وبشكل عام، إذا كانت هناك مثل هذه الإرادة، بما في ذلك في الدول الغربية".وبثّ برنامج "حصاد العام مع فلاديمير بوتين"، الذي يجمع بين المؤتمر الصحفي الرئيسي لرئيس الدولة وجلسة أسئلة وأجوبة مباشرة، حيث بدأ جمع الأسئلة للبرنامج في 4 ديسمبر/كانون الأول الساعة 3:00 مساءً بتوقيت موسكو، وسيستمر حتى نهاية البرنامج. وكما في عام 2024، تقوم شبكة GigaChat العصبية هذا العام بترجمة الأسئلة لجلسة الأسئلة والأجوبة المباشرة.ويواصل برنامج "نتائج العام" أداء دوره كأداة تواصل مباشر بين الرئيس والمواطنين، وكمؤشر على أولويات السلطة الروسية في المرحلة الراهنة، وقد تلقى البرنامج بالفعل أكثر من مليوني مشاركة من المواطنين إلى حد الآن.

