عربي
من العملية العسكرية إلى الاقتصاد والعلاقات الدولية... أبرز ما جاء في "نتائج العام" مع بوتين
بوتين: روسيا مستعدة لبحث سبل ضمان أمن الانتخابات في أوكرانيا
بوتين: روسيا مستعدة لبحث سبل ضمان أمن الانتخابات في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الحكم الانتقالي والانتخابات في أوكرانيا ممكنان نظرياً إذا توفرت الإرادة لدى الدول الغربية. 19.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-19T13:37+0000
2025-12-19T14:06+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/13/1108345253_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_3ff64cfccb62042e4114f9d399798b96.jpg
وقال بوتين، اليوم الجمعة، خلال "الخط المباشر" المخصص للحديث عن نتائج العام 2025: "نحن مستعدون للنظر في سبل ضمان الأمن خلال الانتخابات في أوكرانيا".وأضاف الرئيس الروسي: "فيما يتعلق بالانتخابات في أوكرانيا، وإدخال نوع من نظام الحكم من الخارج، فقد اقترح ذلك آخرون، وأنا أيضاً، لكنه أمر افتراضي، وبشكل عام، إذا كانت هناك مثل هذه الإرادة، بما في ذلك في الدول الغربية".وبثّ برنامج "حصاد العام مع فلاديمير بوتين"، الذي يجمع بين المؤتمر الصحفي الرئيسي لرئيس الدولة وجلسة أسئلة وأجوبة مباشرة، حيث بدأ جمع الأسئلة للبرنامج في 4 ديسمبر/كانون الأول الساعة 3:00 مساءً بتوقيت موسكو، وسيستمر حتى نهاية البرنامج. وكما في عام 2024، تقوم شبكة GigaChat العصبية هذا العام بترجمة الأسئلة لجلسة الأسئلة والأجوبة المباشرة.ويواصل برنامج "نتائج العام" أداء دوره كأداة تواصل مباشر بين الرئيس والمواطنين، وكمؤشر على أولويات السلطة الروسية في المرحلة الراهنة، وقد تلقى البرنامج بالفعل أكثر من مليوني مشاركة من المواطنين إلى حد الآن.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجيب على الأسئلة خلال البرنامج الخاص "نتائج العام".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجيب على الأسئلة خلال البرنامج الخاص نتائج العام. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2025
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الحكم الانتقالي والانتخابات في أوكرانيا ممكنان نظرياً إذا توفرت الإرادة لدى الدول الغربية.
وقال بوتين، اليوم الجمعة، خلال "الخط المباشر" المخصص للحديث عن نتائج العام 2025: "نحن مستعدون للنظر في سبل ضمان الأمن خلال الانتخابات في أوكرانيا".
وأردف الرئيس بوتين: "نحن مستعدون للامتناع عن شن ضربات في عمق الأراضي الأوكرانية خلال الانتخابات"، مشيرا إلى أن "روسيا ستطالب بمنح الأوكرانيين المقيمين في روسيا حق التصويت على الأراضي الروسية".
وأضاف الرئيس الروسي: "فيما يتعلق بالانتخابات في أوكرانيا، وإدخال نوع من نظام الحكم من الخارج، فقد اقترح ذلك آخرون، وأنا أيضاً، لكنه أمر افتراضي، وبشكل عام، إذا كانت هناك مثل هذه الإرادة، بما في ذلك في الدول الغربية".

وأشار بوتين إلى أن "محاولة كييف استخدام الانتخابات المحتملة في أوكرانيا لوقف تقدم الجيش الروسي أمر خاطئ"، قائلا: "إذا كانوا (ممثلو نظام كييف) يريدون استخدام الانتخابات فقط لوقف الهجوم الذي تقوم به القوات الروسية، فهذا هو الخيار الخاطئ".

وبثّ برنامج "حصاد العام مع فلاديمير بوتين"، الذي يجمع بين المؤتمر الصحفي الرئيسي لرئيس الدولة وجلسة أسئلة وأجوبة مباشرة، حيث بدأ جمع الأسئلة للبرنامج في 4 ديسمبر/كانون الأول الساعة 3:00 مساءً بتوقيت موسكو، وسيستمر حتى نهاية البرنامج. وكما في عام 2024، تقوم شبكة GigaChat العصبية هذا العام بترجمة الأسئلة لجلسة الأسئلة والأجوبة المباشرة.
وناقش الرئيس بوتين خلال الحوار قضايا السياسة الاقتصادية، والشؤون الداخلية، إلى جانب الملفات الدولية التي تهم روسيا في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية.
ويواصل برنامج "نتائج العام" أداء دوره كأداة تواصل مباشر بين الرئيس والمواطنين، وكمؤشر على أولويات السلطة الروسية في المرحلة الراهنة، وقد تلقى البرنامج بالفعل أكثر من مليوني مشاركة من المواطنين إلى حد الآن.
