عربي
من العملية العسكرية إلى الاقتصاد والعلاقات الدولية... أبرز ما جاء في "نتائج العام" مع بوتين
"الخط المباشر" مع بوتين يسجل رقما قياسيا في عدد استفسارات المواطنين
"الخط المباشر" مع بوتين يسجل رقما قياسيا في عدد استفسارات المواطنين
سبوتنيك عربي
سجل "الخط المباشر" والمؤتمر الصحفي السنوي المخصص للحديث عن نتائج العام 2025، اليوم الجمعة، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رقما قياسيا في عدد الاستفسارات... 19.12.2025
وقالت مديرة الحوار بيريزوفسكايا خلال "الخط المباشر"، والمؤتمر الصحفي للرئيس الروسي بوتين للحديث عن نتائج العام 2025:" نحن نعمل منذ ما يقارب ثلاث ساعات، ولدينا 3 ملايين طلب، أيها الزملاء".وأجابت بيريزوفسكايا: "نسعى جاهدين لتحقيق ذلك".وتتم تغطية هذا الحدث على نطاق واسع في وسائل الإعلام ويتم بثه على القنوات التلفزيونية. وتلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكثر من 1.5 مليون سؤال وطلب من المواطنين الروس، قبيل انطلاق برنامج "نتائج العام مع فلاديمير بوتين"، في 19 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي 2024.
"الخط المباشر" مع بوتين يسجل رقما قياسيا في عدد استفسارات المواطنين

سجل "الخط المباشر" والمؤتمر الصحفي السنوي المخصص للحديث عن نتائج العام 2025، اليوم الجمعة، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رقما قياسيا في عدد الاستفسارات المرسلة.
وقالت مديرة الحوار بيريزوفسكايا خلال "الخط المباشر"، والمؤتمر الصحفي للرئيس الروسي بوتين للحديث عن نتائج العام 2025:" نحن نعمل منذ ما يقارب ثلاث ساعات، ولدينا 3 ملايين طلب، أيها الزملاء".

ورد الرئيس الروسي، قائلا: "هل ترغبون في الرد على جميع الطلبات الثلاثة ملايين؟".

وأجابت بيريزوفسكايا: "نسعى جاهدين لتحقيق ذلك".
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: يوجد 700 ألف عسكري في منطقة العملية العسكرية الخاصة
13:13 GMT

"الخط المباشر" مع الرئيس فلاديمير بوتين، هو حدث سنوي يجيب خلاله رئيس الدولة عن أسئلة المواطنين ويتحدث عن الوضع في البلاد ويعرض موقفه من قضايا السياسة الاقتصادية والداخلية والخارجية.

وتتم تغطية هذا الحدث على نطاق واسع في وسائل الإعلام ويتم بثه على القنوات التلفزيونية. وتلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكثر من 1.5 مليون سؤال وطلب من المواطنين الروس، قبيل انطلاق برنامج "نتائج العام مع فلاديمير بوتين"، في 19 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي 2024.
