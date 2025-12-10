https://sarabic.ae/20251210/قبل-الجلسة-بأيام-الخط-المباشر-مع-بوتين-يستقبل-أكثر-من-700-ألف-استفسار-من-المواطنين-1108018245.html
قبل الجلسة بأيام... "الخط المباشر" مع بوتين يستقبل أكثر من 700 ألف استفسار من المواطنين
قبل الجلسة بأيام... "الخط المباشر" مع بوتين يستقبل أكثر من 700 ألف استفسار من المواطنين
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام روسية بأن خط الاتصال المباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تلقى أكثر من 700 ألف استفسار من المواطنين الروس. 10.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-10T13:02+0000
2025-12-10T13:02+0000
2025-12-10T13:02+0000
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/12/1095924148_0:59:3095:1800_1920x0_80_0_0_cfbc68e1395ff2d4ff8d5887e3cee8cb.jpg
وذكر تقرير بثته قتاة "روسيا 24"، أن "هناك بالفعل أكثر من 700 ألف استفسار، وتشير الإحصائيات إلى أن النساء يطرحن أسئلتهن بوتيرة متزايدة".وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن "الخط المباشر"، هذا العام، سيُعقد بالتزامن مع مؤتمر صحفي كبير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين."الخط المباشر" مع الرئيس فلاديمير بوتين، هو حدث سنوي يجيب خلاله رئيس الدولة على أسئلة المواطنين ويتحدث عن الوضع في البلاد ويعرض موقفه من قضايا السياسة الاقتصادية والداخلية والخارجية.وتتم تغطية هذا الحدث على نطاق واسع في وسائل الإعلام ويتم بثه على القنوات التلفزيونية، وتلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكثر من 1.5 مليون سؤال وطلب من المواطنين الروس، قبيل انطلاق برنامج "نتائج العام مع فلاديمير بوتين"، في 19 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي 2024.
https://sarabic.ae/20250918/الكرملين-سيتم-دمج-الخط-المباشر-مع-المؤتمر-الصحفي-الموسع-للرئيس-بوتين-هذا-العام-1104972689.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/12/1095924148_189:0:2918:2047_1920x0_80_0_0_2ea4a36c97426ab3a09ff9162280ff2a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
قبل الجلسة بأيام... "الخط المباشر" مع بوتين يستقبل أكثر من 700 ألف استفسار من المواطنين
أفادت وسائل إعلام روسية بأن خط الاتصال المباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تلقى أكثر من 700 ألف استفسار من المواطنين الروس.
وذكر تقرير بثته قتاة "روسيا 24"، أن "هناك بالفعل أكثر من 700 ألف استفسار، وتشير الإحصائيات إلى أن النساء يطرحن أسئلتهن بوتيرة متزايدة".
وأوضحت القناة أن معظم الاستفسارات التي يتلقاها مركز الاتصال تتمحور حول السياسة الاجتماعية، وتشمل المواضيع الشائعة الأخرى مثل البنية التحتية والإسكان والمجتمع والدولة.
وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن "الخط المباشر"، هذا العام، سيُعقد بالتزامن
مع مؤتمر صحفي كبير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ويجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حوار "الخط المباشر" السنوي مع المواطنين الروس، يناقش فيه الوضع في البلاد وقضايا السياسة الاقتصادية والشؤون الداخلية والخارجية.
"الخط المباشر" مع الرئيس فلاديمير بوتين، هو حدث سنوي يجيب خلاله رئيس الدولة على أسئلة المواطنين ويتحدث عن الوضع في البلاد ويعرض موقفه من قضايا السياسة الاقتصادية والداخلية والخارجية.
وتتم تغطية هذا الحدث على نطاق واسع
في وسائل الإعلام ويتم بثه على القنوات التلفزيونية، وتلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكثر من 1.5 مليون سؤال وطلب من المواطنين الروس، قبيل انطلاق برنامج "نتائج العام مع فلاديمير بوتين"، في 19 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي 2024.