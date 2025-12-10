https://sarabic.ae/20251210/قبل-الجلسة-بأيام-الخط-المباشر-مع-بوتين-يستقبل-أكثر-من-700-ألف-استفسار-من-المواطنين-1108018245.html

قبل الجلسة بأيام... "الخط المباشر" مع بوتين يستقبل أكثر من 700 ألف استفسار من المواطنين

أفادت وسائل إعلام روسية بأن خط الاتصال المباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تلقى أكثر من 700 ألف استفسار من المواطنين الروس.

روسيا

وذكر تقرير بثته قتاة "روسيا 24"، أن "هناك بالفعل أكثر من 700 ألف استفسار، وتشير الإحصائيات إلى أن النساء يطرحن أسئلتهن بوتيرة متزايدة".وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن "الخط المباشر"، هذا العام، سيُعقد بالتزامن مع مؤتمر صحفي كبير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين."الخط المباشر" مع الرئيس فلاديمير بوتين، هو حدث سنوي يجيب خلاله رئيس الدولة على أسئلة المواطنين ويتحدث عن الوضع في البلاد ويعرض موقفه من قضايا السياسة الاقتصادية والداخلية والخارجية.وتتم تغطية هذا الحدث على نطاق واسع في وسائل الإعلام ويتم بثه على القنوات التلفزيونية، وتلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكثر من 1.5 مليون سؤال وطلب من المواطنين الروس، قبيل انطلاق برنامج "نتائج العام مع فلاديمير بوتين"، في 19 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي 2024.

روسيا