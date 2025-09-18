https://sarabic.ae/20250918/الكرملين-سيتم-دمج-الخط-المباشر-مع-المؤتمر-الصحفي-الموسع-للرئيس-بوتين-هذا-العام-1104972689.html
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن "الخط المباشر"، هذا العام، سيُعقد بالتزامن مع مؤتمر صحفي كبير للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. 18.09.2025, سبوتنيك عربي
وصرح بيسكوف للصحافة، أن "الخط المباشر" هذا العام مُخطط له في ديسمبر/ كانون الأول".وأردف بيسكوف: "وسيُعقد (الخط المباشر) بالتزامن مع مؤتمر صحفي كبير (للرئيس بوتين)"."الخط المباشر" مع الرئيس فلاديمير بوتين، هو حدث سنوي يجيب خلاله رئيس الدولة على أسئلة المواطنين ويتحدث عن الوضع في البلاد ويعرض موقفه من قضايا السياسة الاقتصادية والداخلية والخارجية.وتتم تغطية هذا الحدث على نطاق واسع في وسائل الإعلام ويتم بثه على القنوات التلفزيونية.وتلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكثر من 1.5 مليون سؤال وطلب من المواطنين الروس، قبيل انطلاق برنامج "نتائج العام مع فلاديمير بوتين"، في 19 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي 2024.
2025
الكرملين: سيتم دمج "الخط المباشر" مع "المؤتمر الصحفي الموسع" للرئيس بوتين هذا العام
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن "الخط المباشر"، هذا العام، سيُعقد بالتزامن مع مؤتمر صحفي كبير للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
وصرح بيسكوف للصحافة، أن "الخط المباشر" هذا العام مُخطط له في ديسمبر/ كانون الأول".
وأردف بيسكوف: "وسيُعقد (الخط المباشر) بالتزامن مع مؤتمر صحفي كبير (للرئيس بوتين)".
"الخط المباشر" مع الرئيس فلاديمير بوتين، هو حدث سنوي يجيب خلاله رئيس الدولة على أسئلة المواطنين ويتحدث عن الوضع في البلاد ويعرض موقفه من قضايا السياسة الاقتصادية والداخلية والخارجية.
وتتم تغطية هذا الحدث على نطاق واسع
في وسائل الإعلام ويتم بثه على القنوات التلفزيونية.
وتلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكثر من 1.5 مليون سؤال وطلب من المواطنين الروس، قبيل انطلاق برنامج "نتائج العام مع فلاديمير بوتين"، في 19 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي 2024.