https://sarabic.ae/20250915/ترامب-يتوقع-قمة-ثلاثية-مع-بوتين-وزيلينسكي-في-وقت-قريب-1104850550.html
ترامب يتوقع قمة ثلاثية مع بوتين وزيلينسكي في وقت قريب
ترامب يتوقع قمة ثلاثية مع بوتين وزيلينسكي في وقت قريب
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن قمة ثلاثية تجمعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي قد تُعقد "في وقت قريب نسبيًا"، في إشارة جديدة إلى... 15.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-15T03:05+0000
2025-09-15T03:05+0000
2025-09-15T03:05+0000
قمة ألاسكا
لقاء ترامب وبوتين
العالم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103839661_0:0:3182:1790_1920x0_80_0_0_cf30b1c9563bf22d044929c65c795b6f.jpg
واشنطن –سبوتنيك. وأوضح ترامب للصحفيين ردًا على سؤال حول موعد الاجتماع: "لا أعرف. ربما قريبا نسبيا. سنقرر هذا الأمر بطريقة أو بأخرى، لكن في وقت قريب".وكان الرئيس الروسي قد أعلن مؤخرًا أن زيلينسكي يمكنه زيارة موسكو إذا كان جادًا في عقد لقاء مباشر. غير أن الأخير رفض العرض، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه منفتح على الحوار "بأي صيغة".ترامب كان قد أشار سابقًا إلى وجود ترتيبات للقاء بين بوتين وزيلينسكي، تمهيدًا لاحتمال عقد اجتماع ثلاثي بمشاركته.ونقل مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، أن اتصالًا هاتفيًا بين ترامب وبوتين تناول دعم استمرار المفاوضات المباشرة بين موسكو وكييف.وذكر أن النقاش شمل أيضًا إمكانية رفع مستوى التمثيل بين الجانبين الروسي والأوكراني في المرحلة المقبلة.وأكدت موسكو مرارا وتكرارا أنها منفتحة على المفاوضات مع أوكرانيا. وشدّد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على موقف روسيا الثابت للسير على طريق إيجاد حل سلمي للصراع في أوكرانيا، قائلا: "يؤكد الجانب الروسي استعداده للسير على طريق الحوار السلمي والبحث عن السبل من أجل بلورة التسوية السلمية".من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقب انتهاء المحادثات مع ترامب، أنه يجب "معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية لتحقيق تسوية طويلة الأمد". وأشار إلى إلى أهمية استئناف التعاون بين روسيا والولايات المتحدة.
https://sarabic.ae/20250910/ترامب-قد-أجري-محادثات-مع-بوتين-هذا-الأسبوع-أو-مطلع-الأسبوع-المقبل-1104681875.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103839661_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_4412870d07a724e01d47a1312d804d95.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
قمة ألاسكا, لقاء ترامب وبوتين, العالم, روسيا
قمة ألاسكا, لقاء ترامب وبوتين, العالم, روسيا
ترامب يتوقع قمة ثلاثية مع بوتين وزيلينسكي في وقت قريب
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن قمة ثلاثية تجمعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي قد تُعقد "في وقت قريب نسبيًا"، في إشارة جديدة إلى تحركات دبلوماسية محتملة بشأن الأزمة الأوكرانية.
واشنطن –سبوتنيك. وأوضح ترامب للصحفيين ردًا على سؤال حول موعد الاجتماع: "لا أعرف. ربما قريبا نسبيا. سنقرر هذا الأمر بطريقة أو بأخرى، لكن في وقت قريب".
وكان الرئيس الروسي قد أعلن مؤخرًا أن زيلينسكي يمكنه زيارة موسكو
إذا كان جادًا في عقد لقاء مباشر. غير أن الأخير رفض العرض، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه منفتح على الحوار "بأي صيغة".
ترامب كان قد أشار سابقًا إلى وجود ترتيبات للقاء بين بوتين وزيلينسكي، تمهيدًا لاحتمال عقد اجتماع ثلاثي بمشاركته.
ونقل مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، أن اتصالًا هاتفيًا بين ترامب وبوتين تناول دعم استمرار المفاوضات المباشرة بين موسكو وكييف.
وذكر أن النقاش شمل أيضًا إمكانية رفع مستوى التمثيل بين الجانبين الروسي والأوكراني في المرحلة المقبلة.
وأكدت موسكو مرارا وتكرارا أنها منفتحة على المفاوضات مع أوكرانيا. وشدّد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على موقف روسيا الثابت للسير على طريق إيجاد حل سلمي للصراع في أوكرانيا، قائلا: "يؤكد الجانب الروسي استعداده للسير على طريق الحوار السلمي والبحث عن السبل من أجل بلورة التسوية السلمية".
من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقب انتهاء المحادثات مع ترامب، أنه يجب "معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية لتحقيق تسوية طويلة الأمد". وأشار إلى إلى أهمية استئناف التعاون بين روسيا والولايات المتحدة.