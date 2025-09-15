https://sarabic.ae/20250915/ترامب-يتوقع-قمة-ثلاثية-مع-بوتين-وزيلينسكي-في-وقت-قريب-1104850550.html

ترامب يتوقع قمة ثلاثية مع بوتين وزيلينسكي في وقت قريب

ترامب يتوقع قمة ثلاثية مع بوتين وزيلينسكي في وقت قريب

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن قمة ثلاثية تجمعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي قد تُعقد "في وقت قريب نسبيًا"، في إشارة جديدة إلى... 15.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-15T03:05+0000

2025-09-15T03:05+0000

2025-09-15T03:05+0000

قمة ألاسكا

لقاء ترامب وبوتين

العالم

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103839661_0:0:3182:1790_1920x0_80_0_0_cf30b1c9563bf22d044929c65c795b6f.jpg

واشنطن –سبوتنيك. وأوضح ترامب للصحفيين ردًا على سؤال حول موعد الاجتماع: "لا أعرف. ربما قريبا نسبيا. سنقرر هذا الأمر بطريقة أو بأخرى، لكن في وقت قريب".وكان الرئيس الروسي قد أعلن مؤخرًا أن زيلينسكي يمكنه زيارة موسكو إذا كان جادًا في عقد لقاء مباشر. غير أن الأخير رفض العرض، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه منفتح على الحوار "بأي صيغة".ترامب كان قد أشار سابقًا إلى وجود ترتيبات للقاء بين بوتين وزيلينسكي، تمهيدًا لاحتمال عقد اجتماع ثلاثي بمشاركته.ونقل مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، أن اتصالًا هاتفيًا بين ترامب وبوتين تناول دعم استمرار المفاوضات المباشرة بين موسكو وكييف.وذكر أن النقاش شمل أيضًا إمكانية رفع مستوى التمثيل بين الجانبين الروسي والأوكراني في المرحلة المقبلة.وأكدت موسكو مرارا وتكرارا أنها منفتحة على المفاوضات مع أوكرانيا. وشدّد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على موقف روسيا الثابت للسير على طريق إيجاد حل سلمي للصراع في أوكرانيا، قائلا: "يؤكد الجانب الروسي استعداده للسير على طريق الحوار السلمي والبحث عن السبل من أجل بلورة التسوية السلمية".من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقب انتهاء المحادثات مع ترامب، أنه يجب "معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية لتحقيق تسوية طويلة الأمد". وأشار إلى إلى أهمية استئناف التعاون بين روسيا والولايات المتحدة.

https://sarabic.ae/20250910/ترامب-قد-أجري-محادثات-مع-بوتين-هذا-الأسبوع-أو-مطلع-الأسبوع-المقبل-1104681875.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

قمة ألاسكا, لقاء ترامب وبوتين, العالم, روسيا