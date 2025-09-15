ترامب يتوقع قمة ثلاثية مع بوتين وزيلينسكي في وقت قريب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
09:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا تشكك واشنطن في اتفاق طهران مع الوكالة الذرية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
لابيد : المقترح المصري لتشكيل قوة عربية يمثل "ضربة موجعة" للسلام
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:18 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:26 GMT
34 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250915/ترامب-يتوقع-قمة-ثلاثية-مع-بوتين-وزيلينسكي-في-وقت-قريب-1104850550.html
ترامب يتوقع قمة ثلاثية مع بوتين وزيلينسكي في وقت قريب
ترامب يتوقع قمة ثلاثية مع بوتين وزيلينسكي في وقت قريب
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن قمة ثلاثية تجمعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي قد تُعقد "في وقت قريب نسبيًا"، في إشارة جديدة إلى... 15.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-15T03:05+0000
2025-09-15T03:05+0000
قمة ألاسكا
لقاء ترامب وبوتين
العالم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103839661_0:0:3182:1790_1920x0_80_0_0_cf30b1c9563bf22d044929c65c795b6f.jpg
واشنطن –سبوتنيك. وأوضح ترامب للصحفيين ردًا على سؤال حول موعد الاجتماع: "لا أعرف. ربما قريبا نسبيا. سنقرر هذا الأمر بطريقة أو بأخرى، لكن في وقت قريب".وكان الرئيس الروسي قد أعلن مؤخرًا أن زيلينسكي يمكنه زيارة موسكو إذا كان جادًا في عقد لقاء مباشر. غير أن الأخير رفض العرض، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه منفتح على الحوار "بأي صيغة".ترامب كان قد أشار سابقًا إلى وجود ترتيبات للقاء بين بوتين وزيلينسكي، تمهيدًا لاحتمال عقد اجتماع ثلاثي بمشاركته.ونقل مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، أن اتصالًا هاتفيًا بين ترامب وبوتين تناول دعم استمرار المفاوضات المباشرة بين موسكو وكييف.وذكر أن النقاش شمل أيضًا إمكانية رفع مستوى التمثيل بين الجانبين الروسي والأوكراني في المرحلة المقبلة.وأكدت موسكو مرارا وتكرارا أنها منفتحة على المفاوضات مع أوكرانيا. وشدّد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على موقف روسيا الثابت للسير على طريق إيجاد حل سلمي للصراع في أوكرانيا، قائلا: "يؤكد الجانب الروسي استعداده للسير على طريق الحوار السلمي والبحث عن السبل من أجل بلورة التسوية السلمية".من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقب انتهاء المحادثات مع ترامب، أنه يجب "معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية لتحقيق تسوية طويلة الأمد". وأشار إلى إلى أهمية استئناف التعاون بين روسيا والولايات المتحدة.
https://sarabic.ae/20250910/ترامب-قد-أجري-محادثات-مع-بوتين-هذا-الأسبوع-أو-مطلع-الأسبوع-المقبل-1104681875.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103839661_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_4412870d07a724e01d47a1312d804d95.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
قمة ألاسكا, لقاء ترامب وبوتين, العالم, روسيا
قمة ألاسكا, لقاء ترامب وبوتين, العالم, روسيا

ترامب يتوقع قمة ثلاثية مع بوتين وزيلينسكي في وقت قريب

03:05 GMT 15.09.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصوراجتماع رئيسي روسيا والولايات المتحدة في ألاسكا
اجتماع رئيسي روسيا والولايات المتحدة في ألاسكا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن قمة ثلاثية تجمعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي قد تُعقد "في وقت قريب نسبيًا"، في إشارة جديدة إلى تحركات دبلوماسية محتملة بشأن الأزمة الأوكرانية.
واشنطن –سبوتنيك. وأوضح ترامب للصحفيين ردًا على سؤال حول موعد الاجتماع: "لا أعرف. ربما قريبا نسبيا. سنقرر هذا الأمر بطريقة أو بأخرى، لكن في وقت قريب".
وكان الرئيس الروسي قد أعلن مؤخرًا أن زيلينسكي يمكنه زيارة موسكو إذا كان جادًا في عقد لقاء مباشر. غير أن الأخير رفض العرض، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه منفتح على الحوار "بأي صيغة".
ترامب كان قد أشار سابقًا إلى وجود ترتيبات للقاء بين بوتين وزيلينسكي، تمهيدًا لاحتمال عقد اجتماع ثلاثي بمشاركته.
ونقل مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، أن اتصالًا هاتفيًا بين ترامب وبوتين تناول دعم استمرار المفاوضات المباشرة بين موسكو وكييف.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2025
ترامب: قد أجري محادثات مع بوتين هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل
10 سبتمبر, 01:55 GMT
وذكر أن النقاش شمل أيضًا إمكانية رفع مستوى التمثيل بين الجانبين الروسي والأوكراني في المرحلة المقبلة.
وأكدت موسكو مرارا وتكرارا أنها منفتحة على المفاوضات مع أوكرانيا. وشدّد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على موقف روسيا الثابت للسير على طريق إيجاد حل سلمي للصراع في أوكرانيا، قائلا: "يؤكد الجانب الروسي استعداده للسير على طريق الحوار السلمي والبحث عن السبل من أجل بلورة التسوية السلمية".
من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقب انتهاء المحادثات مع ترامب، أنه يجب "معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية لتحقيق تسوية طويلة الأمد". وأشار إلى إلى أهمية استئناف التعاون بين روسيا والولايات المتحدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала