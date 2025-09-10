ترامب: قد أجري محادثات مع بوتين هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل

عربي
تابعنا عبر
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه قد يجري محادثة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع أو في مطلع الأسبوع المقبل.
وأضاف ترامب للصحفيين يوم الأربعاء، رداً على سؤال حول موعد اللقاء المحتمل مع بوتين: "أعتقد هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل".
اجتماع رئيسي روسيا والولايات المتحدة في ألاسكا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
ترامب يعلن عزمه التحدث مع بوتين خلال الأيام المقبلة
8 سبتمبر, 01:08 GMT
يذكر أن بوتين التقى، في 15 أغسطس/ آب الماضي، مع ترامب، في مدينة أنكوريغ بولاية ألاسكا الأمريكية، وبحث الزعيمان خلال المحادثات التي استمرت لمدة ثلاث ساعات تقريبًا عدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
ووضعت القمة الأساس لمزيد من المفاوضات بين البلدين وأظهرت وجود رغبة لكلاهما بالمضي قدما، في مسار تنظيم وتطوير مجالات أخرى من العلاقات الروسية الأمريكية.
وتناولت قمة ألاسكا ملفات العلاقة الدبلوماسية وإعادة التطبيع بين البلدين، الدفاع والأمن الدولي والتعاون الاقتصادي ومصير العقوبات الأمريكية المفروضة على موسكو.، بالإضافة إلى الملف الأوكراني.
