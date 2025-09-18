https://sarabic.ae/20250918/بزشكيان-التعاون-الروسي-الإيراني-دليل-على-أفول-عهد-الأحادية-القطبية-1104972383.html
بزشكيان: التعاون الروسي الإيراني دليل على أفول عهد الأحادية القطبية
وأضاف بزشكيان خلال الاجتماع، اليوم الخميس: "تولي إيران أهمية بالغة لتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين، وقد تم توفير جميع القنوات اللازمة للتعاون، ولا توجد أي عوائق أمام تنفيذ الاتفاقيات الثنائية والتعاون بين طهران وموسكو".كما أعرب الرئيس الإيراني عن ارتياحه للتعاون بين البلدين.من جانبه، أكد تسيفيليف أن العقوبات والضغوط لا يمكن أن توقف التعاون الاقتصادي والتجاري بين موسكو وطهران.والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 1 سبتمبر/ أيلول، بالرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، على هامش قمة منظمة "شنغهاي للتعاون" في مدينة تيانجين الصينية.وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أنه سيبذل قصارى جهده لإزالة أي عقبات تعترض تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين موسكو وطهران.الرئيس الإيراني يعتزم المشاركة في القمة العربية والإسلامية الطارئة في الدوحة
وأضاف بزشكيان خلال الاجتماع، اليوم الخميس: "تولي إيران أهمية بالغة لتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين، وقد تم توفير جميع القنوات اللازمة للتعاون، ولا توجد أي عوائق أمام تنفيذ الاتفاقيات الثنائية والتعاون بين طهران وموسكو".
كما أعرب الرئيس الإيراني عن ارتياحه للتعاون بين البلدين.
وأضاف بزشكيان، طالبًا منه نقل تحياته إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "إن نجاح التعاون بين دول مستقلة مثل إيران وروسيا سيثبت أن عهد الأحادية (القطبية) قد ولّى، وأننا سنتمكن من تحقيق النمو والتنمية لبلداننا دون الاعتماد على القوى التي تفضل النهج الأحادي أو الحاجة إليها".
من جانبه، أكد تسيفيليف أن العقوبات والضغوط لا يمكن أن توقف التعاون الاقتصادي والتجاري بين موسكو وطهران.
والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 1 سبتمبر/ أيلول، بالرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، على هامش قمة منظمة "شنغهاي للتعاون" في مدينة تيانجين الصينية.
وقال بوتين خلال اجتماعه مع الرئيس الإيراني على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في الصين: "روسيا وإيران على اتصال دائم بشأن مختلف جوانب الأجندة الدولية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني".
وفي السياق ذاته،
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أنه سيبذل قصارى جهده لإزالة أي عقبات تعترض تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين موسكو وطهران.