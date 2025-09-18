بزشكيان: التعاون الروسي الإيراني دليل على أفول عهد الأحادية القطبية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
09:31 GMT
15 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: هل دخلت المنطقة "مرحلة الفوضى الشاملة" كما حذرت مصر؟
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
السفير صلاح حليمة: مصر لن تسمح بالمساس بأمنها القومي والعدوان الإسرائيلي يقوّض النظام الدولي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:33 GMT
17 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
16:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
بزشكيان: التعاون الروسي الإيراني دليل على أفول عهد الأحادية القطبية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال اجتماعه مع وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف، أن طهران لا ترى أي عوائق أمام تطوير التعاون مع موسكو. 18.09.2025, سبوتنيك عربي
روسيا
أخبار روسيا اليوم
إيران
أخبار إيران
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0b/1101551383_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9c5926983e86c8f8d6e75a6c3f77cf91.jpg
وأضاف بزشكيان خلال الاجتماع، اليوم الخميس: "تولي إيران أهمية بالغة لتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين، وقد تم توفير جميع القنوات اللازمة للتعاون، ولا توجد أي عوائق أمام تنفيذ الاتفاقيات الثنائية والتعاون بين طهران وموسكو".كما أعرب الرئيس الإيراني عن ارتياحه للتعاون بين البلدين.من جانبه، أكد تسيفيليف أن العقوبات والضغوط لا يمكن أن توقف التعاون الاقتصادي والتجاري بين موسكو وطهران.والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 1 سبتمبر/ أيلول، بالرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، على هامش قمة منظمة "شنغهاي للتعاون" في مدينة تيانجين الصينية.وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أنه سيبذل قصارى جهده لإزالة أي عقبات تعترض تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين موسكو وطهران.الرئيس الإيراني يعتزم المشاركة في القمة العربية والإسلامية الطارئة في الدوحة
بزشكيان: التعاون الروسي الإيراني دليل على أفول عهد الأحادية القطبية

06:04 GMT 18.09.2025 (تم التحديث: 06:29 GMT 18.09.2025)
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال اجتماعه مع وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف، أن طهران لا ترى أي عوائق أمام تطوير التعاون مع موسكو.
وأضاف بزشكيان خلال الاجتماع، اليوم الخميس: "تولي إيران أهمية بالغة لتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين، وقد تم توفير جميع القنوات اللازمة للتعاون، ولا توجد أي عوائق أمام تنفيذ الاتفاقيات الثنائية والتعاون بين طهران وموسكو".
كما أعرب الرئيس الإيراني عن ارتياحه للتعاون بين البلدين.

وأضاف بزشكيان، طالبًا منه نقل تحياته إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "إن نجاح التعاون بين دول مستقلة مثل إيران وروسيا سيثبت أن عهد الأحادية (القطبية) قد ولّى، وأننا سنتمكن من تحقيق النمو والتنمية لبلداننا دون الاعتماد على القوى التي تفضل النهج الأحادي أو الحاجة إليها".

من جانبه، أكد تسيفيليف أن العقوبات والضغوط لا يمكن أن توقف التعاون الاقتصادي والتجاري بين موسكو وطهران.
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
إيران تكشف سبب غياب بزشكيان عن الصورة التذكارية لقادة قمة شنغهاي
4 سبتمبر, 19:25 GMT
والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 1 سبتمبر/ أيلول، بالرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، على هامش قمة منظمة "شنغهاي للتعاون" في مدينة تيانجين الصينية.
وقال بوتين خلال اجتماعه مع الرئيس الإيراني على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في الصين: "روسيا وإيران على اتصال دائم بشأن مختلف جوانب الأجندة الدولية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني".
وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أنه سيبذل قصارى جهده لإزالة أي عقبات تعترض تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين موسكو وطهران.
الرئيس الإيراني يعتزم المشاركة في القمة العربية والإسلامية الطارئة في الدوحة
