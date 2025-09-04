https://sarabic.ae/20250904/إيران-تكشف-سبب-غياب-بزشكيان-عن-الصورة-التذكارية-لقادة-قمة-شنغهاي-1104517013.html
إيران تكشف سبب غياب بزشكيان عن الصورة التذكارية لقادة قمة شنغهاي
وأوضح عراقجي، مساء أمس الأربعاء، بعد عودته من زيارة للصين، أن "غياب الرئيس الإيراني عن الصورة يعود إلى بروتوكولات خاصة تراعي قوانين وثقافة الشريعة الإسلامية".وأكد أن" الصورة المنشورة للمأدبة ليست الصورة الرسمية للقمة، والصورة الرئيسية للقمة التُقطت في اليوم التالي وقبل بدء الاجتماع"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قال إنه "يعتقد أن زيارة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، للصين ستكون من أهم الزيارات في تاريخ العلاقات بين طهران وبكين".وأضاف في مقابلة تلفزيونية: "تمر سياستنا الخارجية بأيام حافلة. تُعد المناقشات النووية ومسألة إعادة فرض العقوبات من بين القضايا المهمة، ولكن كما أكد المرشد الأعلى، هذه ليست سوى واحدة من عشرات المهام التي تضطلع بها وزارة الخارجية".يذكر أيضا أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بدأ زيارة إلى الصين في 31 أغسطس/ آب، شارك خلالها في قمة منظمة شنغهاي للتعاون وعقد عددا من الاجتماعات الثنائية مع زعماء دول المنظمة.
