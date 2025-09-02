الرئيسان الإيراني والصيني يؤكدان شراكة استراتيجية وتنفيذ اتفاقية الـ25 عاما
الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ونظيره الإيراني، مسعود بزشكيان، في قمة شنغهاي، 2 سبتمبر/ أيلول 2025
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ونظيره الصيني شي جين بينغ، خلال اجتماعهما في بكين، اليوم الثلاثاء، عزمهما تعزيز العلاقات الثنائية برؤية مستقبلية، وتنفيذ اتفاقية التعاون الشامل بين بلديهما الممتدة لـ25 عاما.
وخلال الاجتماع، نقل بزشكيان تحيات المرشد الاعلى الإيراني، علي خامنئي، وأشاد برئاسة الصين لمنظمة شنغهاي للتعاون، مؤكدا دعم طهران لمبادرات بكين في إصلاح الحوكمة العالمية، وانتقد السياسات الأحادية الأمريكية.
وشدد بزشكيان على أن إيران شريك موثوق للصين، مستعدة لتوسيع التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك مشروعات السكك الحديدية والطرق السريعة، بهدف تعزيز السلام والاستقرار ومواجهة العدوان، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".
من جانبه، أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال الاجتماع، استعداد الصين لتعميق شراكتها الاستراتيجية مع إيران، وتسريع تنفيذ الاتفاقيات السابقة.
ووصف الهجوم الإسرائيلي على إيران في شهر يونيو/ حزيران الماضي، بأنه "انتهاك واضح للمبادئ الدولية والقواعد القانونية"، مشددا على أن "القوة ليست وسيلة لحل المشكلات"، وأكد حق طهران المشروع في الطاقة النووية السلمية.
كما أشار شي إلى أن بلاده، رغم العقوبات الغربية، واصلت التعاون مع إيران، وهي مستعدة لتوسيعه على أساس المنفعة المتبادلة، خصوصاً في مشاريع الربط، مؤكدا ضرورة التعاون داخل منظمة شنغهاي لمواجهة الأحادية ودعم الاستقرار الإقليمي.
وتعقد في مدينة تيانجين الصينية أكبر قمة لمنظمة "شنغهاي للتعاون" في تاريخها.
وتشهد القمة مشاركة رؤساء دول وحكومات أكثر من 20 دولة، من بينهم رئيس الصين شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
وتعد منظمة "شنغهاي للتعاون"، منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم بيلاروسيا والهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان.
كما تضم أيضا عددا من الدول بصفة مراقب، وهي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.