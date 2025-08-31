https://sarabic.ae/20250831/الرئيس-الإيراني-قمة-شنغهاي-فرصة-لتعزيز-التعددية-والتعاون-ومواجهة-الأحادية-1104330570.html
الرئيس الإيراني: قمة شنغهاي فرصة لتعزيز التعددية والتعاون ومواجهة الأحادية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/17/1094078854_0:0:3006:1691_1920x0_80_0_0_76924d8b926b19f017ef1c405a4ece88.jpg
وأوضح بزشكيان، قبيل مغادرته مطار مهرآباد في طهران، صباح اليوم الأحد، أن منظمة شنغهاي تضم نحو 2.5 مليار نسمة وتشكل أكثر من 40% من الاقتصاد العالمي، مشددا على أن القمة تأتي في إطار دعم التعاون الجماعي ومواجهة سياسات الأحادية التي تنتهجها أمريكا وبعض الدول الأوروبية.وأضاف أن انعقاد القمة بحضور قادة الدول الأعضاء والدول المراقبة سيوفر مجالا واسعا لتعزيز التعاون وتبادل وجهات النظر على المستويات العلمية والثقافية والاقتصادية والسياسية والأمنية، مؤكدا أن المحادثات المرتقبة تشكل فرصة للتقارب وبناء شراكات فاعلة، وفقا لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية.وأشار الرئيس الإيراني إلى أن جدول أعماله في الصين يتضمن لقاءات مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، وعدد من قادة الدول المشاركة، بهدف دفع العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين دول المنظمة.وأعرب بزشكيان عن أمله في أن تسهم القمة واللقاءات الجانبية في دعم السلام والأمن الإقليمي والدولي، وتحقيق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة والعالم.ومنظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم روسيا والصين والهند وإيران وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان. انضمت بيلاروسيا رسميًا إلى المنظمة في القمة التي عقدت في أستانا في 4 يوليو/تموز 2024.الدول المراقبة هي أفغانستان ومنغوليا، ودول شركاء الحوار في منظمة شنغهاي للتعاون هي أذربيجان وأرمينيا والبحرين ومصر وكمبوديا وقطر والكويت وجزر المالديف وميانمار ونيبال والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتركيا وسريلانكا.
قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إن قمة منظمة شنغهاي للتعاون تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعددية وتوسيع التفاعلات الإقليمية، مؤكدا أن تحسين العلاقات مع الدول الأعضاء يعد من أبرز أهداف زيارته إلى الصين.
وأوضح بزشكيان، قبيل مغادرته مطار مهرآباد في طهران، صباح اليوم الأحد، أن منظمة شنغهاي تضم نحو 2.5 مليار نسمة وتشكل أكثر من 40% من الاقتصاد العالمي، مشددا على أن القمة تأتي في إطار دعم التعاون الجماعي ومواجهة سياسات الأحادية التي تنتهجها أمريكا وبعض الدول الأوروبية.
وأضاف أن انعقاد القمة بحضور قادة الدول الأعضاء والدول المراقبة سيوفر مجالا واسعا لتعزيز التعاون وتبادل وجهات النظر على المستويات العلمية والثقافية والاقتصادية والسياسية والأمنية، مؤكدا أن المحادثات المرتقبة تشكل فرصة للتقارب وبناء شراكات فاعلة، وفقا لوكالة
أنباء "إيرنا" الإيرانية.
وأشار الرئيس الإيراني إلى أن جدول أعماله في الصين يتضمن لقاءات مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، وعدد من قادة الدول المشاركة، بهدف دفع العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين دول المنظمة.
وأعرب بزشكيان عن أمله في أن تسهم القمة واللقاءات الجانبية في دعم السلام والأمن الإقليمي والدولي، وتحقيق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة والعالم.
ومنظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم روسيا والصين والهند وإيران وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان. انضمت بيلاروسيا رسميًا إلى المنظمة في القمة التي عقدت في أستانا في 4 يوليو/تموز 2024.
الدول المراقبة هي أفغانستان ومنغوليا، ودول شركاء الحوار في منظمة شنغهاي للتعاون هي أذربيجان وأرمينيا والبحرين ومصر وكمبوديا وقطر والكويت وجزر المالديف وميانمار ونيبال والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتركيا وسريلانكا.