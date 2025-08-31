الرئيس الإيراني: قمة شنغهاي فرصة لتعزيز التعددية والتعاون ومواجهة الأحادية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:16 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:52 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:29 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:28 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:47 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
11:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: كييف و الاتحاد الأوروبي يعملان على تقويض الاتفاقيات التي تم التوصل لها خلال قمة بوتين-ترامب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:38 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
الرئيس الإيراني: قمة شنغهاي فرصة لتعزيز التعددية والتعاون ومواجهة الأحادية
الرئيس الإيراني: قمة شنغهاي فرصة لتعزيز التعددية والتعاون ومواجهة الأحادية
الرئيس الإيراني: قمة شنغهاي فرصة لتعزيز التعددية والتعاون ومواجهة الأحادية
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إن قمة منظمة شنغهاي للتعاون تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعددية وتوسيع التفاعلات الإقليمية، مؤكدا أن تحسين العلاقات مع الدول... 31.08.2025, سبوتنيك عربي
إيران
أخبار إيران
الصين
وأوضح بزشكيان، قبيل مغادرته مطار مهرآباد في طهران، صباح اليوم الأحد، أن منظمة شنغهاي تضم نحو 2.5 مليار نسمة وتشكل أكثر من 40% من الاقتصاد العالمي، مشددا على أن القمة تأتي في إطار دعم التعاون الجماعي ومواجهة سياسات الأحادية التي تنتهجها أمريكا وبعض الدول الأوروبية.وأضاف أن انعقاد القمة بحضور قادة الدول الأعضاء والدول المراقبة سيوفر مجالا واسعا لتعزيز التعاون وتبادل وجهات النظر على المستويات العلمية والثقافية والاقتصادية والسياسية والأمنية، مؤكدا أن المحادثات المرتقبة تشكل فرصة للتقارب وبناء شراكات فاعلة، وفقا لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية.وأشار الرئيس الإيراني إلى أن جدول أعماله في الصين يتضمن لقاءات مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، وعدد من قادة الدول المشاركة، بهدف دفع العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين دول المنظمة.وأعرب بزشكيان عن أمله في أن تسهم القمة واللقاءات الجانبية في دعم السلام والأمن الإقليمي والدولي، وتحقيق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة والعالم.ومنظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم روسيا والصين والهند وإيران وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان. انضمت بيلاروسيا رسميًا إلى المنظمة في القمة التي عقدت في أستانا في 4 يوليو/تموز 2024.الدول المراقبة هي أفغانستان ومنغوليا، ودول شركاء الحوار في منظمة شنغهاي للتعاون هي أذربيجان وأرمينيا والبحرين ومصر وكمبوديا وقطر والكويت وجزر المالديف وميانمار ونيبال والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتركيا وسريلانكا.
https://sarabic.ae/20250825/منظمة-شنغهاي-للتعاون-الأعضاء-والأهداف-وأهم-المعلومات-1104104081.html
https://sarabic.ae/20250829/الأمين-العام-لمنظمة-شنغهاي-يبرز-دور-رئاسة-الصين-وقمة-تيانجين-2025-في-تعزيز-التنمية-المستدامة-1104236936.html
الرئيس الإيراني: قمة شنغهاي فرصة لتعزيز التعددية والتعاون ومواجهة الأحادية

06:13 GMT 31.08.2025
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2025
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إن قمة منظمة شنغهاي للتعاون تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعددية وتوسيع التفاعلات الإقليمية، مؤكدا أن تحسين العلاقات مع الدول الأعضاء يعد من أبرز أهداف زيارته إلى الصين.
وأوضح بزشكيان، قبيل مغادرته مطار مهرآباد في طهران، صباح اليوم الأحد، أن منظمة شنغهاي تضم نحو 2.5 مليار نسمة وتشكل أكثر من 40% من الاقتصاد العالمي، مشددا على أن القمة تأتي في إطار دعم التعاون الجماعي ومواجهة سياسات الأحادية التي تنتهجها أمريكا وبعض الدول الأوروبية.
وأضاف أن انعقاد القمة بحضور قادة الدول الأعضاء والدول المراقبة سيوفر مجالا واسعا لتعزيز التعاون وتبادل وجهات النظر على المستويات العلمية والثقافية والاقتصادية والسياسية والأمنية، مؤكدا أن المحادثات المرتقبة تشكل فرصة للتقارب وبناء شراكات فاعلة، وفقا لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية.
منظمة شنغهاي للتعاون - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2025
منظمة شنغهاي للتعاون... الأعضاء والأهداف وأهم المعلومات
25 أغسطس, 09:07 GMT
وأشار الرئيس الإيراني إلى أن جدول أعماله في الصين يتضمن لقاءات مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، وعدد من قادة الدول المشاركة، بهدف دفع العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين دول المنظمة.
وأعرب بزشكيان عن أمله في أن تسهم القمة واللقاءات الجانبية في دعم السلام والأمن الإقليمي والدولي، وتحقيق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة والعالم.
الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون، نورلان يرميكباييف - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
الأمين العام لمنظمة "شنغهاي" يبرز دور رئاسة الصين وقمة "تيانجين 2025" في تعزيز التنمية المستدامة
29 أغسطس, 09:00 GMT
ومنظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم روسيا والصين والهند وإيران وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان. انضمت بيلاروسيا رسميًا إلى المنظمة في القمة التي عقدت في أستانا في 4 يوليو/تموز 2024.
الدول المراقبة هي أفغانستان ومنغوليا، ودول شركاء الحوار في منظمة شنغهاي للتعاون هي أذربيجان وأرمينيا والبحرين ومصر وكمبوديا وقطر والكويت وجزر المالديف وميانمار ونيبال والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتركيا وسريلانكا.
