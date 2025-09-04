https://sarabic.ae/20250904/بوتين-يصف-قمة-منظمة-شنغهاي-للتعاون-التي-عقدت-في-الصين-بأنها-رائعة-1104510800.html
وعقد الرئيس الروسي اجتماعا، اليوم الخميس، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي مع لي هونغ تشونغ، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ونائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.وأضاف بوتين: "أهنئ الصين مجددا على انعقاد قمة منظمة شنغهاي للتعاون بنجاح، وعلى المبادرات التي طرحها الرئيس الصيني. وكما ذكرتُ سابقًا، جميعها واسعة النطاق وفي الوقت المناسب".وقال بوتن مخاطبا الضيف: "لقد وصلنا أنا وأنت من الصين في نفس الوقت - أنت وأنا، في رأيي، وصلنا إلى فلاديفوستوك في نفس الوقت".
بوتين يصف قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي عقدت في الصين بأنها "رائعة"
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة منظمة شنغهاي للتعاون في الصين بأنها رائعة، مشيدا بالمبادرات واسعة النطاق للرئيس الصيني شي جين بينغ.
وعقد الرئيس الروسي اجتماعا، اليوم الخميس، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي مع لي هونغ تشونغ، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ونائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.
وطلب منه بوتين نقل أطيب تمنياته وامتنانه للقيادة الصينية والرئيس الصيني على حفاوة الاستقبال وتنظيم العمل في الصين.
وأضاف بوتين: "أهنئ الصين مجددا على انعقاد قمة منظمة شنغهاي للتعاون بنجاح، وعلى المبادرات التي طرحها الرئيس الصيني. وكما ذكرتُ سابقًا، جميعها واسعة النطاق وفي الوقت المناسب".
وفي 3 سبتمبر/ أيلول، وصل الرئيس الروسي إلى فلاديفوستوك بعد برنامج عمل حافل في الصين، واستمرت زيارة بوتين للصين أربعة أيام.
وقال بوتن مخاطبا الضيف: "لقد وصلنا أنا وأنت من الصين في نفس الوقت - أنت وأنا، في رأيي، وصلنا إلى فلاديفوستوك في نفس الوقت".