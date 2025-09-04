عربي
كيم جونغ أون: كوريا الديمقراطية الشعبية تعتزم تعميق وتطوير العلاقات مع الصين بشكل مستمر
كيم جونغ أون: كوريا الديمقراطية الشعبية تعتزم تعميق وتطوير العلاقات مع الصين بشكل مستمر
كيم جونغ أون: كوريا الديمقراطية الشعبية تعتزم تعميق وتطوير العلاقات مع الصين بشكل مستمر
سبوتنيك عربي
أعلن زعيم كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، اليوم الخميس، خلال اجتماعه مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في بكين أن كوريا الديمقراطية الشعبية، تعتزم تعميق وتطوير...
2025-09-04T14:28+0000
2025-09-04T14:28+0000
العالم
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104497805_0:143:3132:1905_1920x0_80_0_0_8331ee6aa058db6480972c5ca210b587.jpg
ونقل التلفزيون الصيني، عن كيم جونغ أون قوله: "بغض النظر عن تغيرات الوضع الدولي، فإن العلاقات الودية بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والصين لن تتغير. وبيونغ يانغ عازمة على تعميق وتطوير العلاقات بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والصين باستمرار".وأوضح التلفزيون الصيني: "في يوم 4 سبتمبر، يجري الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ محادثات في قاعة الشعب الكبرى في بكين، مع الأمين العام لحزب العمال الكوري، رئيس لجنة شؤون الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، الذي زار الصين للمشاركة في الاحتفالات بالذكرى الثمانين للانتصار في حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني والحرب العالمية ضد الفاشية".وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جيا كون، إن الصين مستعدة لتعزيز التفاعل الاستراتيجي مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وتوسيع التبادلات والتعاون، وتعميق تبادل الخبرات في الإدارة العامة، وتعزيز المزيد من تطوير القضية الاشتراكية والعلاقات الودية والتعاونية التقليدية بين البلدين.ويوم الأربعاء، حضر كيم جونغ أون، برفقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، عرضًا عسكريًا في ساحة تيانانمن ببكين. وعقب العرض والاستقبال الرسمي، أجرى بوتين وكيم جونغ أون محادثات ثنائية وأخرى فردية.
https://sarabic.ae/20250904/الخارجية-الصينية-تطوير-العلاقات-مع-الدول-الأخرى-لا-يستهدف-أطرافا-ثالثة-1104487644.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104497805_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_4ad824b11256e250ba88f701612d14b4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الصين
العالم, الصين

كيم جونغ أون: كوريا الديمقراطية الشعبية تعتزم تعميق وتطوير العلاقات مع الصين بشكل مستمر

14:28 GMT 04.09.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الصيني شي جين بينغ ، ورئيس كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون
الرئيس الصيني شي جين بينغ ، ورئيس كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن زعيم كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، اليوم الخميس، خلال اجتماعه مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في بكين أن كوريا الديمقراطية الشعبية، تعتزم تعميق وتطوير العلاقات مع الصين بشكل مستمر.
ونقل التلفزيون الصيني، عن كيم جونغ أون قوله: "بغض النظر عن تغيرات الوضع الدولي، فإن العلاقات الودية بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والصين لن تتغير. وبيونغ يانغ عازمة على تعميق وتطوير العلاقات بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والصين باستمرار".

وبدأت المحادثات بين الرئيس الصيني شي جين بينغ وزعيم كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون في بكين، اليوم الخميس، وفقًا لقناة "الصين المركزية".

وأوضح التلفزيون الصيني: "في يوم 4 سبتمبر، يجري الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ محادثات في قاعة الشعب الكبرى في بكين، مع الأمين العام لحزب العمال الكوري، رئيس لجنة شؤون الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، الذي زار الصين للمشاركة في الاحتفالات بالذكرى الثمانين للانتصار في حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني والحرب العالمية ضد الفاشية".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ ، رئيس كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
الخارجية الصينية: تطوير العلاقات مع الدول الأخرى لا يستهدف أطرافا ثالثة
08:22 GMT
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جيا كون، إن الصين مستعدة لتعزيز التفاعل الاستراتيجي مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وتوسيع التبادلات والتعاون، وتعميق تبادل الخبرات في الإدارة العامة، وتعزيز المزيد من تطوير القضية الاشتراكية والعلاقات الودية والتعاونية التقليدية بين البلدين.

ووصل زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية إلى الصين، في الثاني من سبتمبر/أيلول، في زيارة رسمية لحضور احتفالات الذكرى الثمانين للانتصار على العسكرية اليابانية ونهاية الحرب العالمية الثانية.

ويوم الأربعاء، حضر كيم جونغ أون، برفقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، عرضًا عسكريًا في ساحة تيانانمن ببكين. وعقب العرض والاستقبال الرسمي، أجرى بوتين وكيم جونغ أون محادثات ثنائية وأخرى فردية.
