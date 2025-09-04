https://sarabic.ae/20250904/الخارجية-الصينية-تطوير-العلاقات-مع-الدول-الأخرى-لا-يستهدف-أطرافا-ثالثة-1104487644.html
الخارجية الصينية: تطوير العلاقات مع الدول الأخرى لا يستهدف أطرافا ثالثة
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جيو جيا كون، اليوم الخميس، أن تطوير علاقات الصين مع الدول الأخرى لا يستهدف أبدًا أي طرف ثالث.
وقال جيا كون في مؤتمر صحفي، معلقًا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن "مؤامرة" بين بكين وموسكو وبيونغ يانغ: "الصين لا تستهدف أبدا أطرافا ثالثة عندما تقوم بتطوير العلاقات الدبلوماسية مع أي دولة".قال جيو جيا كون: "إن تصريحات ممثل الاتحاد الأوروبي المعني مليئة بالتحيز الأيديولوجي ولا تستند إلى المعرفة التاريخية الأساسية. إنها تحرض صراحةً على المواجهة والعداء".وأضاف: "هذا أمر خاطئ للغاية وغير مسؤول".ويوم أمس، علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تصريحاته السابقة بشأن "المؤامرة" المزعومة التي تخطط لها روسيا والصين وكوريا الديمقراطية ضد الولايات المتحدة، موضحًا أن لديه علاقات "جيدة" مع قادة الدول الثلاث.ورد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس ، على تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بخصوص "التواطؤ" المزعوم بين روسيا والصين وكوريا الديمقراطية الشعبية، بالقول إن ترامب يتمتع بروح الدعابة.
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جيو جيا كون، اليوم الخميس، أن تطوير علاقات الصين مع الدول الأخرى لا يستهدف أبدًا أي طرف ثالث.
وقال جيا كون في مؤتمر صحفي، معلقًا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن "مؤامرة" بين بكين وموسكو وبيونغ يانغ: "الصين لا تستهدف أبدا أطرافا ثالثة عندما تقوم بتطوير العلاقات الدبلوماسية مع أي دولة".
خلال المؤتمر الصحفي، طلب أحد الصحفيين التعليق على تصريح كالاس بأن "زعماء روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية في بكين يشير إلى تشكيل تحالف استبدادي ويشكل تحديا مباشرا للنظام الدولي".
قال جيو جيا كون: "إن تصريحات ممثل الاتحاد الأوروبي المعني مليئة بالتحيز الأيديولوجي ولا تستند إلى المعرفة التاريخية الأساسية. إنها تحرض صراحةً على المواجهة والعداء".
وأكد الدبلوماسي أن كلام كالاس لا يحترم تاريخ الحرب العالمية الثانية ويضر بمصالح الاتحاد الأوروبي.
وأضاف: "هذا أمر خاطئ للغاية وغير مسؤول".
ويوم أمس، علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تصريحاته السابقة بشأن "المؤامرة" المزعومة التي تخطط لها روسيا والصين وكوريا الديمقراطية ضد الولايات المتحدة، موضحًا أن لديه علاقات "جيدة" مع قادة الدول الثلاث.
يوم أمس الأربعاء، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تعليقه على عرض عسكري في بكين، "روسيا والصين وكوريا الشمالية بالتخطيط لمؤامرة ضد الولايات المتحدة".
ورد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس ، على تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بخصوص "التواطؤ" المزعوم بين روسيا والصين وكوريا الديمقراطية الشعبية، بالقول إن ترامب يتمتع بروح الدعابة.