الخارجية الصينية: تطوير العلاقات مع الدول الأخرى لا يستهدف أطرافا ثالثة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:24 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
الذكرى الـ80 للنصر: من الاحتفال بالتاريخ إلى إطلاق تحول نوعي في موازين القوى الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بأنصار الله: الرد على إسرائيل سيكون مزلزلا وهناك تعاون بشأن نقل التكنولوجيا الإيرانية لليمن
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
08:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250904/الخارجية-الصينية-تطوير-العلاقات-مع-الدول-الأخرى-لا-يستهدف-أطرافا-ثالثة-1104487644.html
الخارجية الصينية: تطوير العلاقات مع الدول الأخرى لا يستهدف أطرافا ثالثة
الخارجية الصينية: تطوير العلاقات مع الدول الأخرى لا يستهدف أطرافا ثالثة
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جيو جيا كون، اليوم الخميس، أن تطوير علاقات الصين مع الدول الأخرى لا يستهدف أبدًا أي طرف ثالث. 04.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-04T08:22+0000
2025-09-04T08:22+0000
الصين
العالم
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الشمالية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/03/1104447844_0:179:3006:1870_1920x0_80_0_0_535b5535947ec4d7367a7a01d87b124c.jpg
وقال جيا كون في مؤتمر صحفي، معلقًا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن "مؤامرة" بين بكين وموسكو وبيونغ يانغ: "الصين لا تستهدف أبدا أطرافا ثالثة عندما تقوم بتطوير العلاقات الدبلوماسية مع أي دولة".قال جيو جيا كون: "إن تصريحات ممثل الاتحاد الأوروبي المعني مليئة بالتحيز الأيديولوجي ولا تستند إلى المعرفة التاريخية الأساسية. إنها تحرض صراحةً على المواجهة والعداء".وأضاف: "هذا أمر خاطئ للغاية وغير مسؤول".ويوم أمس، علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تصريحاته السابقة بشأن "المؤامرة" المزعومة التي تخطط لها روسيا والصين وكوريا الديمقراطية ضد الولايات المتحدة، موضحًا أن لديه علاقات "جيدة" مع قادة الدول الثلاث.ورد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس ، على تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بخصوص "التواطؤ" المزعوم بين روسيا والصين وكوريا الديمقراطية الشعبية، بالقول إن ترامب يتمتع بروح الدعابة.الكرملين: روسيا والصين وكوريا الديمقراطية تتعاون لصالحها وليس ضد أحد
https://sarabic.ae/20250904/ترامب-علاقاتي-مع-زعماء-الصين-وكوريا-الديمقراطية-وروسيا-جيدة-1104483439.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/03/1104447844_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_59e4016e21a5b5a0d2e9a165ca0b2fd2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصين, العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الشمالية
الصين, العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الشمالية

الخارجية الصينية: تطوير العلاقات مع الدول الأخرى لا يستهدف أطرافا ثالثة

08:22 GMT 04.09.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ ، رئيس كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ ، رئيس كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جيو جيا كون، اليوم الخميس، أن تطوير علاقات الصين مع الدول الأخرى لا يستهدف أبدًا أي طرف ثالث.
وقال جيا كون في مؤتمر صحفي، معلقًا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن "مؤامرة" بين بكين وموسكو وبيونغ يانغ: "الصين لا تستهدف أبدا أطرافا ثالثة عندما تقوم بتطوير العلاقات الدبلوماسية مع أي دولة".

خلال المؤتمر الصحفي، طلب أحد الصحفيين التعليق على تصريح كالاس بأن "زعماء روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية في بكين يشير إلى تشكيل تحالف استبدادي ويشكل تحديا مباشرا للنظام الدولي".

قال جيو جيا كون: "إن تصريحات ممثل الاتحاد الأوروبي المعني مليئة بالتحيز الأيديولوجي ولا تستند إلى المعرفة التاريخية الأساسية. إنها تحرض صراحةً على المواجهة والعداء".

وأكد الدبلوماسي أن كلام كالاس لا يحترم تاريخ الحرب العالمية الثانية ويضر بمصالح الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: "هذا أمر خاطئ للغاية وغير مسؤول".
3 سبتمبر 2025 – الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد جلسة التصوير الجماعي لرؤساء الوفود الأجنبية المدعوين إلى الفعاليات الاحتفالية بمناسبة الذكرى الـ80 لانتصار الشعب الصيني في حرب المقاومة ضد اليابان ونهاية الحرب العالمية الثانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
ترامب: علاقاتي مع زعماء الصين وكوريا الديمقراطية وروسيا جيدة
05:51 GMT
ويوم أمس، علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تصريحاته السابقة بشأن "المؤامرة" المزعومة التي تخطط لها روسيا والصين وكوريا الديمقراطية ضد الولايات المتحدة، موضحًا أن لديه علاقات "جيدة" مع قادة الدول الثلاث.

يوم أمس الأربعاء، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تعليقه على عرض عسكري في بكين، "روسيا والصين وكوريا الشمالية بالتخطيط لمؤامرة ضد الولايات المتحدة".

ورد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس ، على تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بخصوص "التواطؤ" المزعوم بين روسيا والصين وكوريا الديمقراطية الشعبية، بالقول إن ترامب يتمتع بروح الدعابة.
الكرملين: روسيا والصين وكوريا الديمقراطية تتعاون لصالحها وليس ضد أحد
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала