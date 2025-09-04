https://sarabic.ae/20250904/ترامب-علاقاتي-مع-زعماء-الصين-وكوريا-الديمقراطية-وروسيا-جيدة-1104483439.html

ترامب: علاقاتي مع زعماء الصين وكوريا الديمقراطية وروسيا جيدة

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه يحظى بعلاقات جيدة مع نظرائه، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الكوري... 04.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال ترامب: "علاقتي بهم جميعًا جيدة جدًا (بوتين وشي جين بينغ وكيم جونغ أون) سنعرف مدى جودتها خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين".أعرب ترامب في مقابلة مع شبكة "سي.بي.إس" الأميركية عن رغبته في "التوصل" إلى لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي، لكنه أكد أنهما غير مستعدين بعد لمثل هذا اللقاء.ويوم أمس، علق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تصريحاته السابقة بشأن "المؤامرة" المزعومة التي تُخطط لها روسيا والصين وكوريا الشمالية ضد الولايات المتحدة، موضحا أنه لديه علاقات "جيدة" مع قادة الدول الثلاث.يوم أمس الأربعاء، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تعليقه على عرض عسكري في بكين، روسيا والصين وكوريا الديمقراطية الشعبية (الشمالية) بالتخطيط لـ"مؤامرة" ضد الولايات المتحدة.ورد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس ، على تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بخصوص "التواطؤ" المزعوم بين روسيا والصين وكوريا الديمقراطية الشعبية، بالقول إن ترامب يتمتع بروح الدعابة.الكرملين: روسيا والصين وكوريا الديمقراطية تتعاون لصالحها وليس ضد أحد

