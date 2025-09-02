https://sarabic.ae/20250902/ترامب-حاجة-الصين-إلى-الولايات-المتحدة-أكبر-من-حاجة-واشنطن-إلى-بكين-1104445135.html

ترامب: حاجة الصين إلى الولايات المتحدة أكبر من حاجة واشنطن إلى بكين

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الصين مهتمة بتطوير علاقاتها مع واشنطن بشكل يفوق اهتمام الجانب الأمريكي ببكين. 02.09.2025, سبوتنيك عربي

واشنطن –سبوتنيك. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء: "الصين بحاجة إلينا. تربطني علاقة ممتازة بالرئيس شي جين بينغ. لكن الصين بحاجة إلينا أكثر بكثير مما نحتاجها".وأشار ترامب خلال تصريحاته للصحفيين: "كنا نخسر سباق الفضاء بشدة أمام الصين وروسيا، والآن أصبحنا في المركز الأول في هذا المجال".كما أعلن نقل مقر قيادة الفضاء الأمريكية من كولورادو إلى ألاباما، مما سيوفر أكثر من 30 ألف وظيفة للولاية، علاوة على استثمارات بمئات الملايين.وأضاف الرئيس أن هذا القرار سيعزز قدرة الولايات المتحدة على الدفاع عن "الحدود العالية" والسيطرة عليها.وتخوض واشنطن وبكين حربا تجارية متصاعدة منذ أوائل أبريل/ نيسان الماضي، عندما أعلن ترامب رفع التعريفات الجمركية على الواردات الصينية.واتفقت الولايات المتحدة والصين، في 12 أغسطس/ آب الماضي، على تمديد مهلة تعليق الرسوم الجمركية بنسبة 24 بالمئة لمدة 90 يوما إضافية، مع استمرار تطبيقهما الرسوم الجمركية بنسبة 10 بالمئة.وكان البلدان قد اتفقا في مايو/ آيار الماضي على خفض الرسوم المفروضة سابقا إلى 30 بالمئة على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة و10 بالمئة على الصادرات الأمريكية إلى الصين، والامتناع عن فرض رسوم جديدة لمدة 90 يوما.وفي 30 يوليو/ تموز الماضي، أعلن ترامب فرض تعريفات جمركية على الواردات الهندية بنسبة 25 بالمئة اعتبارا من الأول من أغسطس/ آب ، بالإضافة إلى "غرامة" باعتبارها ضمن أكبر مشتري الطاقة والمعدات العسكرية من روسيا.ويتبنى ترامب سياسة تجارية صارمة يبررها باختلال موازين التجارة الخارجية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، بما فيهم دول حليفة للولايات المتحدة مثل كندا ودول أوروبية.

الصين

