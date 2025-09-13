https://sarabic.ae/20250913/الرئيس-الإيراني-يعتزم-المشاركة-في-القمة-العربية-والإسلامية-الطارئة-في-الدوحة-1104803755.html
الرئيس الإيراني يعتزم المشاركة في القمة العربية والإسلامية الطارئة في الدوحة
سبوتنيك عربي
يعتزم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التوجه إلى قطر للمشاركة في القمة الطارئة لقادة الدول الإسلامية التي تضم منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، والتي... 13.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-13T05:40+0000
2025-09-13T05:40+0000
2025-09-13T05:40+0000
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
الأخبار
قطر
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء أن هذا الاجتماع الطارئ سيعقد يومي الأحد والاثنين القادمين في العاصمة القطرية، كما أنه من المقرر أن يلقي بزشكيان خطابا في هذا المؤتمر.وقالت وكالة الأنباء القطرية، يوم الخميس الماضي، إنها علمت من مصدر قطري رسمي، أن القمة ستبحث تبعات الهجوم الذي تعرضت له قطر، يوم الثلاثاء الماضي.وأعلنت الدول العربية والإسلامية تضامنها الكامل مع قطر، عقب الهجوم الإسرائيلي، الذي استهدف مسؤولين من حركة حماس الفلسطينية في الدوحة.وأكدت قطر احتفاظها بحق الرد على العدوان، الذي تسبب بمقتل عنصر أمني قطري، فيما أعلنت "حماس"، في بيان، نجاة وفدها المفاوض بقيادة رئيسها في غزة خليل الحية، من محاولة الاغتيال، بينما لقي مدير مكتبه جهاد لبد، ونجله همام الحية، و3 مرافقين آخرين مصرعهم.يذكر أن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قطر، يأتي في الوقت الذي تواصل فيه الدوحة جهود الوساطة مع مصر والولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل إلى تهدئة ووقف إطلاق النار في غزة، بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.
الأخبار
ar_EG
الرئيس الإيراني يعتزم المشاركة في القمة العربية والإسلامية الطارئة في الدوحة
يعتزم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التوجه إلى قطر للمشاركة في القمة الطارئة لقادة الدول الإسلامية التي تضم منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، والتي تعقد في العاصمة القطرية الدوحة لإدانة الاعتداءات الإسرائيلية.
وقالت وكالة
"تسنيم" الإيرانية للأنباء أن هذا الاجتماع الطارئ سيعقد يومي الأحد والاثنين القادمين في العاصمة القطرية، كما أنه من المقرر أن يلقي بزشكيان خطابا في هذا المؤتمر.
وقالت وكالة الأنباء القطرية، يوم الخميس الماضي، إنها علمت من مصدر قطري رسمي، أن القمة ستبحث تبعات الهجوم الذي تعرضت له قطر، يوم الثلاثاء الماضي.
وأعلنت الدول العربية والإسلامية تضامنها الكامل مع قطر، عقب الهجوم الإسرائيلي، الذي استهدف مسؤولين من حركة حماس الفلسطينية في الدوحة.
وأكدت قطر احتفاظها بحق الرد على العدوان، الذي تسبب بمقتل عنصر أمني قطري، فيما أعلنت "حماس"، في بيان، نجاة وفدها المفاوض بقيادة رئيسها في غزة خليل الحية، من محاولة الاغتيال، بينما لقي مدير مكتبه جهاد لبد، ونجله همام الحية، و3 مرافقين آخرين مصرعهم.
يذكر أن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قطر، يأتي في الوقت الذي تواصل فيه الدوحة جهود الوساطة مع مصر والولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل إلى تهدئة ووقف إطلاق النار في غزة، بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.