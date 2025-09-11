عربي
مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: على قطر أن تختار إما أن تطرد حماس أو سنقوم بذلك
الأمم المتحدة –سبوتنيك. وأضاف دانون في جلسة لمجلس الأمن الدولي: "حان الوقت لقطر أن تختار، لفترة طويلة، آوت قطر الإرهابيين، ووفرت لقادة حماس ملاذا آمنا في فنادق فاخرة حيث دبّروا جرائم قتل جماعية وهجمات إرهابية. التاريخ لن يرحم المتواطئين. إما أن تُدين قطر حماس، وتطردها، وتُحاسبها، أو ستقوم إسرائيل بذلك".على جانب آخر، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، أن بلاده لن تتهاون أمام ما يهدد أمنها، لافتا إلى أن الدوحة ستواصل دورها الإنساني والدبلوماسي دون تردد.وأضاف أن "دول المنطقة لا يمكن أن تقبل بالسلوك الإسرائيلي، ونؤمن بشكل كامل بالوساطة وحل النزاعات بالطرق السلمية".وأعربت عدد من الدول العربية والإقليمية عن إدانتها البالغة للهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، الذي استهدف إحدى البنايات التي يوجد فيها عدد من قادة ومفاوضي حركة "حماس" لبحث التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ولكن الهجوم لم يسفرعن مقتل أي من قادة "حماس"، بحسب بيان للحركة.وفي وقت سابق، أعربت مصادر في الجهاز الأمني وجهاز المخابرات الإسرائيليين لوسائل إعلام محلية، عن "شكوك حول مدى تحقق الأهداف"، التي وضعت لعملية استهداف قادة "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء الماضي.وأكدت المصادر أن "هذه التقديرات ليست نهائية، إذ إن عملية جمع البيانات ما تزال جارية ولم يكتمل بعد تقييم الأضرار بشكل نهائي".وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، تعليقا على عملية استهداف قادة "حماس" في الدوحة، أن "إسرائيل ستعمل ضد أعدائها في كل مكان وكل من شارك في هجوم 7 أكتوبر سيحاسب".ووصف البيت الأبيض، الهجوم بأنه "قصف لدولة ذات سيادة وحليف وثيق لواشنطن"، فيما أكد ترامب أنه "غير سعيد بكل تفاصيل العملية"، وأنها "جاءت في توقيت سيئ"، خاصة مع الدور القطري في الوساطة ومحاولات تحقيق التهدئة.وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن تنفيذ هجوم جوي استهدف قادة حركة "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة، قائلا إن هؤلاء القادة "يتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب مجزرة السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023) وإدارة الحرب ضد إسرائيل".وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، بيانا مشتركا حول ترتيب تنفيذ عملية اغتيال قيادات "حماس" في الدوحة، الثلاثاء الماضي، وأنها "جاءت بعد تشاور ودعم كامل من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية"، وأطلق الجيش الإسرائيلي على العملية اسم "قمة النار".ويأتي هذا الهجوم الإسرائيلي، بعد أيام من تهديد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة. وشهد العام الماضي سلسلة من الاغتيالات الإسرائيلية استهدفت قادة بارزين من "حماس" في قطاع غزة وإيران ولبنان.
© AP Photo / Yuki Iwamura
تابعنا عبر
قال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، إنه على قطر أن تختار الآن إما أن تدين حماس وتطردها أو ستقوم إسرائيل بذلك.
الأمم المتحدة –سبوتنيك. وأضاف دانون في جلسة لمجلس الأمن الدولي: "حان الوقت لقطر أن تختار، لفترة طويلة، آوت قطر الإرهابيين، ووفرت لقادة حماس ملاذا آمنا في فنادق فاخرة حيث دبّروا جرائم قتل جماعية وهجمات إرهابية. التاريخ لن يرحم المتواطئين. إما أن تُدين قطر حماس، وتطردها، وتُحاسبها، أو ستقوم إسرائيل بذلك".
على جانب آخر، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، أن بلاده لن تتهاون أمام ما يهدد أمنها، لافتا إلى أن الدوحة ستواصل دورها الإنساني والدبلوماسي دون تردد.
وقال رئيس الوزراء القطري، في جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الغارة الإسرائيلية على الدوحة، الخميس، إن "قطر ستواصل دورها الإنساني والدبلوماسي دون تردد، ولكنها في الوقت ذاته لن تتهاون أمام ما يهدد أمنها وتحتفظ بحق الرد".
وأضاف أن "دول المنطقة لا يمكن أن تقبل بالسلوك الإسرائيلي، ونؤمن بشكل كامل بالوساطة وحل النزاعات بالطرق السلمية".
وأعربت عدد من الدول العربية والإقليمية عن إدانتها البالغة للهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، الذي استهدف إحدى البنايات التي يوجد فيها عدد من قادة ومفاوضي حركة "حماس" لبحث التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ولكن الهجوم لم يسفرعن مقتل أي من قادة "حماس"، بحسب بيان للحركة.
وفي وقت سابق، أعربت مصادر في الجهاز الأمني وجهاز المخابرات الإسرائيليين لوسائل إعلام محلية، عن "شكوك حول مدى تحقق الأهداف"، التي وضعت لعملية استهداف قادة "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء الماضي.
وأكدت المصادر أن "هذه التقديرات ليست نهائية، إذ إن عملية جمع البيانات ما تزال جارية ولم يكتمل بعد تقييم الأضرار بشكل نهائي".
سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
موسكو: الهجوم الإسرائيلي على قطر ستكون له "عواقب وخيمة للغاية" على المنطقة
20:17 GMT
وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، تعليقا على عملية استهداف قادة "حماس" في الدوحة، أن "إسرائيل ستعمل ضد أعدائها في كل مكان وكل من شارك في هجوم 7 أكتوبر سيحاسب".
ووصف البيت الأبيض، الهجوم بأنه "قصف لدولة ذات سيادة وحليف وثيق لواشنطن"، فيما أكد ترامب أنه "غير سعيد بكل تفاصيل العملية"، وأنها "جاءت في توقيت سيئ"، خاصة مع الدور القطري في الوساطة ومحاولات تحقيق التهدئة.
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن تنفيذ هجوم جوي استهدف قادة حركة "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة، قائلا إن هؤلاء القادة "يتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب مجزرة السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023) وإدارة الحرب ضد إسرائيل".
وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، بيانا مشتركا حول ترتيب تنفيذ عملية اغتيال قيادات "حماس" في الدوحة، الثلاثاء الماضي، وأنها "جاءت بعد تشاور ودعم كامل من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية"، وأطلق الجيش الإسرائيلي على العملية اسم "قمة النار".
ويأتي هذا الهجوم الإسرائيلي، بعد أيام من تهديد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة. وشهد العام الماضي سلسلة من الاغتيالات الإسرائيلية استهدفت قادة بارزين من "حماس" في قطاع غزة وإيران ولبنان.
