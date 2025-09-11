https://sarabic.ae/20250911/موسكو-الهجوم-الإسرائيلي-على-قطر-ستكون-له-عواقب-وخيمة-للغاية-على-المنطقة-1104764030.html

موسكو: الهجوم الإسرائيلي على قطر ستكون له "عواقب وخيمة للغاية" على المنطقة

صرّح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الخميس، بأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، ستكون له "عواقب وخيمة للغاية" على المنطقة.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "تدين روسيا الاتحادية بشدة الهجوم الذي نفذته إسرائيل، في التاسع من سبتمبر (أيلول الجاري)، على مجمع سكني في الدوحة، والذي كان من المفترض أن يستهدف أعضاء رفيعي المستوى في قيادة حركة حماس الفلسطينية الذين كانوا هناك"، مشيرًا إلى أن "هذا الهجوم كان اعتداء صارخًا".ودعت روسيا الاتحادية، إسرائيل إلى الامتناع عن الأعمال المتهورة والعدوانية، إذ قال نيبينزيا: "ندعو إسرائيل إلى الامتناع عن الأعمال المتهورة والعدوانية التي تُثير دوامة من العنف في المنطقة".وأعربت عدد من الدول العربية والإقليمية عن إدانتها البالغة للهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، الذي استهدف إحدى البنايات التي يوجد فيها عدد من قادة ومفاوضي حركة "حماس" لبحث التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ولكن الهجوم لم يسفرعن مقتل أي من قادة "حماس"، بحسب بيان للحركة.وفي وقت سابق، أعربت مصادر في الجهاز الأمني وجهاز المخابرات الإسرائيليين لوسائل إعلام محلية، عن "شكوك حول مدى تحقق الأهداف"، التي وضعت لعملية استهداف قادة "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة، أول أمس الثلاثاء.وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، تعليقا على عملية استهداف قادة "حماس" في الدوحة، أن "إسرائيل ستعمل ضد أعدائها في كل مكان وكل من شارك في هجوم 7 أكتوبر سيحاسب".ووصف البيت الأبيض، الهجوم بأنه "قصف لدولة ذات سيادة وحليف وثيق لواشنطن"، فيما أكد ترامب أنه "غير سعيد بكل تفاصيل العملية"، وأنها "جاءت في توقيت سيئ"، خاصة مع الدور القطري في الوساطة ومحاولات تحقيق التهدئة.وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن تنفيذ هجوم جوي استهدف قادة حركة "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة، قائلا إن هؤلاء القادة "يتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب مجزرة السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023) وإدارة الحرب ضد إسرائيل".ويأتي هذا الهجوم الإسرائيلي، بعد أيام من تهديد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة. وشهد العام الماضي سلسلة من الاغتيالات الإسرائيلية استهدفت قادة بارزين من "حماس" في قطاع غزة وإيران ولبنان."حماس" تدين الغارة الإسرائيلية على الدوحة وتؤكد "فشلها" في اغتيال قياداتهارئيس الوزراء القطري: نحتفظ بحق الرد بشأن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

