"حماس": فشل إسرائيل في اغتيال وفدنا بالدوحة دليل على بحثها عن "نصر وهمي" بعد عجزها في غزة
"حماس": فشل إسرائيل في اغتيال وفدنا بالدوحة دليل على بحثها عن "نصر وهمي" بعد عجزها في غزة
اعتبر القيادي في حركة حماس الفلسطينية فوزي برهوم، أن "الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، لم يكن مجرد محاولة لاغتيال لوفد "حماس" المفاوض، بل هي محاولة لاغتيال مسار...
وقال برهوم في بيان حول الهجوم الإسرائيلي، الذي استهدف وفد الحركة المفاوض بالدوحة: "هذه الجريمة لم تكن مجرد محاولة اغتيال للوفد، بل هي قصف واغتيال لمسار التفاوض برمته، واستهداف مقصود لدور الإخوة الوسطاء في قطر ومصر، وتأكيد فج من (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، وعصابته الإجرامية على رفضهم التوصل إلى أي اتفاق، وإصرارهم على إفشال كل المساعي والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف الإبادة والتجويع وإنهاء الحرب ضدّ أهلنا في غزة".وتابع القيادي في حركة حماس الفلسطينية: "ندعو قادة الدول العربية والإسلامية إلى الوقوف بقوة أمام هذه الغطرسة الصهيونية، واستخدام كل عناصر القوة وأدوات الضغط والتأثير السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والقانوني لتدفيع نتنياهو وحكومته الفاشية ثمن جرائمهم، والعمل الجاد على وقف العدوان وحرب الإبادة والتهجير والتجويع لشعبِنا في قطاعِ غزة".وأضاف: "يؤكد هذا السلوك أن الكيان الصهيوني يعرّض الأمن الإقليمي والدولي برمته للخطر وأن على قيادة العالم أن يختاروا بكل وضوح بين شريعة الغاب، التي تفرضها إسرائيل بجرائمها وبين القانون الدولي والإنساني".وأعربت عدد من الدول العربية والإقليمية عن إدانتها البالغة للهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، الذي استهدف إحدى البنايات التي يوجد فيها عدد من قادة ومفاوضي حركة "حماس" لبحث التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ولكن الهجوم لم يسفرعن مقتل أي من قادة "حماس"، بحسب بيان للحركة.وأكدت المصادر أن هذه التقديرات ليست نهائية، إذ إن عملية جمع البيانات لا تزال جارية ولم يكتمل بعد تقييم الأضرار بشكل نهائي.وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، تعليقا على عملية استهداف قادة "حماس" في الدوحة، أن "إسرائيل ستعمل ضد أعدائها في كل مكان وكل من شارك في هجوم 7 أكتوبر سيحاسب".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن تنفيذ هجوم جوي استهدف قادة حركة "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة، قائلا إن هؤلاء القادة "يتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب مجزرة السابع من تشرين الأول/أكتوبر وإدارة الحرب ضد إسرائيل".ويأتي هذا الهجوم الإسرائيلي بعد أيام من تهديد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة، وشهد العام الماضي سلسلة من الاغتيالات الإسرائيلية استهدفت قادة بارزين من "حماس" في قطاع غزة وإيران ولبنان."حماس" تدين الغارة الإسرائيلية على الدوحة وتؤكد "فشلها" في اغتيال قياداتهارئيس الوزراء القطري: نحتفظ بحق الرد بشأن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
اعتبر القيادي في حركة حماس الفلسطينية فوزي برهوم، أن "الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، لم يكن مجرد محاولة لاغتيال لوفد "حماس" المفاوض، بل هي محاولة لاغتيال مسار التفاوض، واستهداف مقصود لدور الوسطاء بقطر ومصر"، مشيرًا إلى أن "فشل إسرائيل في اغتيال وفد "حماس" في الدوحة، دليل على بحثها عن "نصر وهمي" بعد عجزها في غزة".
وقال برهوم في بيان حول الهجوم الإسرائيلي، الذي استهدف وفد الحركة المفاوض بالدوحة: "هذه الجريمة لم تكن مجرد محاولة اغتيال للوفد، بل هي قصف واغتيال لمسار التفاوض برمته، واستهداف مقصود لدور الإخوة الوسطاء في قطر ومصر، وتأكيد فج من (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، وعصابته الإجرامية على رفضهم التوصل إلى أي اتفاق، وإصرارهم على إفشال كل المساعي والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف الإبادة والتجويع وإنهاء الحرب ضدّ أهلنا في غزة".
وأضاف: "المحاولة الفاشلة للكيان الصهيوني في اغتيال وفد الحركة المفاوض بالدوحة واستمرار تهديده بتنفيذ اغتيالات لقيادة الحركة في الخارج يعكس بحثه عن صور نصر وهمية بعد عجزه في تحقيق أهدافه ومخططاته العدوانية في قطاع غزة".
وتابع القيادي في حركة حماس الفلسطينية: "ندعو قادة الدول العربية والإسلامية إلى الوقوف بقوة أمام هذه الغطرسة الصهيونية، واستخدام كل عناصر القوة وأدوات الضغط والتأثير السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والقانوني لتدفيع نتنياهو وحكومته الفاشية ثمن جرائمهم، والعمل الجاد على وقف العدوان وحرب الإبادة والتهجير والتجويع لشعبِنا في قطاعِ غزة".
وأردف: "الجريمة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في العاصمة القطرية الدوحة ليست اعتداء صارخا على سيادة وأمن واستقرار دولة قطر فحسب، إنما هي اعتداء همجي وإعلان حرب مفتوحة على كل دولنا العربية والإسلامية وتهديد واضح لأمن واستقرار المنطقة بأسرها".
وأضاف: "يؤكد هذا السلوك أن الكيان الصهيوني يعرّض الأمن الإقليمي والدولي برمته للخطر وأن على قيادة العالم أن يختاروا بكل وضوح بين شريعة الغاب، التي تفرضها إسرائيل بجرائمها وبين القانون الدولي والإنساني".
وأعربت عدد من الدول العربية والإقليمية عن إدانتها البالغة للهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، الذي استهدف إحدى البنايات التي يوجد فيها عدد من قادة ومفاوضي حركة "حماس" لبحث التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ولكن الهجوم لم يسفرعن مقتل أي من قادة "حماس"، بحسب بيان للحركة.
وفي وقت سابق، أعربت مصادر في الجهاز الأمني وجهاز المخابرات الإسرائيليين، عن "شكوك حول مدى تحقق الأهداف"، التي وضعت لعملية استهداف قادة "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة، أول أمس الثلاثاء.
وأكدت المصادر أن هذه التقديرات ليست نهائية، إذ إن عملية جمع البيانات لا تزال جارية ولم يكتمل بعد تقييم الأضرار بشكل نهائي.
وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، تعليقا على عملية استهداف قادة "حماس" في الدوحة، أن "إسرائيل ستعمل ضد أعدائها في كل مكان وكل من شارك في هجوم 7 أكتوبر سيحاسب".
وقد وصف البيت الأبيض الهجوم بأنه "قصف لدولة ذات سيادة وحليف وثيق لواشنطن"، فيما أكد ترامب أنه "غير سعيد بكل تفاصيل العملية"، وأنها جاءت في توقيت سيئ خاصة مع الدور القطري في الوساطة ومحاولات تحقيق التهدئة.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن تنفيذ هجوم جوي استهدف قادة حركة "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة، قائلا إن هؤلاء القادة "يتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب مجزرة السابع من تشرين الأول/أكتوبر وإدارة الحرب ضد إسرائيل".
وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، بيانا مشتركا حول ترتيب تنفيذ عملية اغتيال قيادات "حماس" في الدوحة، أول أمس الثلاثاء، وأنها جاءت بعد تشاور ودعم كامل من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وأطلق الجيش الإسرائيلي على العملية اسم "قمة النار".
ويأتي هذا الهجوم الإسرائيلي بعد أيام من تهديد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة، وشهد العام الماضي سلسلة من الاغتيالات الإسرائيلية استهدفت قادة بارزين من "حماس" في قطاع غزة وإيران ولبنان.