وزير الخارجية المصري يتوجه إلى الدوحة لتأكيد تضامن بلاده مع قطر إزاء الهجوم الإسرائيلي

توجه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الخميس، إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين القطريين. 11.09.2025

وتهدف الزيارة إلى التعبير عن تضامن مصر الكامل مع دولة قطر الشقيقة في مواجهة التصعيد الإسرائيلي الخطير، وبحث سبل التعامل مع هذه التطورات وتنسيق المواقف بين البلدين، وفقا لوسائل إعلام مصرية. يأتي ذلك عقب زيارة أجراها الوزير عبد العاطي، أمس الأربعاء، إلى أبوظبي، حيث التقى بالشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الإماراتي، لبحث القضايا الإقليمية وتعزيز التعاون الثنائي بين مصر والإمارات. وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء الماضي، بأن "السيسي أعرب عن إدانة مصر البالغة واستنكارها الشديد للعمل العدواني، الذي ارتكبته إسرائيل ضد دولة قطر". وأكد الرئيس المصري رفض بلاده القاطع لأي انتهاك يمسّ سيادة قطر، مشددًا على "تضامن مصر الكامل، قيادة وشعبا، مع الدوحة في مواجهة هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، باعتباره عدوانًا استفزازيًا على سيادة دولة عربية شقيقة، وتهديدًا غير مقبول لأمنها وسلامتها ووحدة أراضيها". وأعرب السيسي عن دعم مصر الكامل لما تتخذه قطر من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.ومن جانبه، ذكر السفير الشناوي، أن "أمير دولة قطر أعرب عن تقديره العميق لموقف مصر، مثمّنا العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين". وكان الجيش الإسرائيلي قد قال، في بيان الثلاثاء الماضي: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس".وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر".وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.

