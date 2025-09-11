عربي
وزير الخارجية المصري يتوجه إلى الدوحة لتأكيد تضامن بلاده مع قطر إزاء الهجوم الإسرائيلي
وتهدف الزيارة إلى التعبير عن تضامن مصر الكامل مع دولة قطر الشقيقة في مواجهة التصعيد الإسرائيلي الخطير، وبحث سبل التعامل مع هذه التطورات وتنسيق المواقف بين البلدين، وفقا لوسائل إعلام مصرية. يأتي ذلك عقب زيارة أجراها الوزير عبد العاطي، أمس الأربعاء، إلى أبوظبي، حيث التقى بالشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الإماراتي، لبحث القضايا الإقليمية وتعزيز التعاون الثنائي بين مصر والإمارات. وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء الماضي، بأن "السيسي أعرب عن إدانة مصر البالغة واستنكارها الشديد للعمل العدواني، الذي ارتكبته إسرائيل ضد دولة قطر". وأكد الرئيس المصري رفض بلاده القاطع لأي انتهاك يمسّ سيادة قطر، مشددًا على "تضامن مصر الكامل، قيادة وشعبا، مع الدوحة في مواجهة هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، باعتباره عدوانًا استفزازيًا على سيادة دولة عربية شقيقة، وتهديدًا غير مقبول لأمنها وسلامتها ووحدة أراضيها". وأعرب السيسي عن دعم مصر الكامل لما تتخذه قطر من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.ومن جانبه، ذكر السفير الشناوي، أن "أمير دولة قطر أعرب عن تقديره العميق لموقف مصر، مثمّنا العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين". وكان الجيش الإسرائيلي قد قال، في بيان الثلاثاء الماضي: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس".وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر".وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20250911/نعيم-قاسم-يعلق-على-استهداف-إسرائيل-لقادة-حماس-في-قطر-1104725602.html
https://sarabic.ae/20250910/إعلام-الإمارات-تمنع-إسرائيل-من-المشاركة-في-مؤتمر-أمني-بدبي-ردا-على-هجوم-قطر-1104716081.html
وزير الخارجية المصري يتوجه إلى الدوحة لتأكيد تضامن بلاده مع قطر إزاء الهجوم الإسرائيلي

توجه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الخميس، إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين القطريين.
وتهدف الزيارة إلى التعبير عن تضامن مصر الكامل مع دولة قطر الشقيقة في مواجهة التصعيد الإسرائيلي الخطير، وبحث سبل التعامل مع هذه التطورات وتنسيق المواقف بين البلدين، وفقا لوسائل إعلام مصرية.
الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لـ حزب الله - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
نعيم قاسم: الضربة على قطر جزء من مشروع "إسرائيل الكبرى"
05:41 GMT
يأتي ذلك عقب زيارة أجراها الوزير عبد العاطي، أمس الأربعاء، إلى أبوظبي، حيث التقى بالشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الإماراتي، لبحث القضايا الإقليمية وتعزيز التعاون الثنائي بين مصر والإمارات.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أجرى، الثلاثاء الماضي، اتصالا هاتفيا بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أدان خلاله الهجوم الإسرائيلي على قيادات حركة حماس الفلسطينية في الدوحة.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء الماضي، بأن "السيسي أعرب عن إدانة مصر البالغة واستنكارها الشديد للعمل العدواني، الذي ارتكبته إسرائيل ضد دولة قطر".
الدوحة، قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2025
إعلام: الإمارات تمنع إسرائيل من المشاركة في مؤتمر أمني بدبي ردا على استهداف قطر
أمس, 19:16 GMT
وأكد الرئيس المصري رفض بلاده القاطع لأي انتهاك يمسّ سيادة قطر، مشددًا على "تضامن مصر الكامل، قيادة وشعبا، مع الدوحة في مواجهة هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، باعتباره عدوانًا استفزازيًا على سيادة دولة عربية شقيقة، وتهديدًا غير مقبول لأمنها وسلامتها ووحدة أراضيها". وأعرب السيسي عن دعم مصر الكامل لما تتخذه قطر من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.
ومن جانبه، ذكر السفير الشناوي، أن "أمير دولة قطر أعرب عن تقديره العميق لموقف مصر، مثمّنا العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين".
وكان الجيش الإسرائيلي قد قال، في بيان الثلاثاء الماضي: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس".
وأضاف: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل".
وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر".
وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.
