نعيم قاسم يعلق على استهداف إسرائيل لقادة "حماس" في قطر

سبوتنيك عربي
صرح الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، بأن"العدوان على قطر هو عدوان إسرائيلي أمريكي بامتياز"، بضوء أخضر أمريكي. 11.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-11T05:41+0000
2025-09-11T05:41+0000
2025-09-11T05:41+0000
ونقلت قناة "المنار" اللبنانية، مساء الأربعاء، عن نعيم قاسم، أن "عدوان الاحتلال الذي استهدف قادة حماس في قطر هو عدوان خطير ومدان ولا يمكن الصمت عنه".وأضاف نعيم قاسم: "نقف إلى جانب قطر في مواجهة هذا العدوان، وهو ليس عدوانا استثنائيا بل هو جزء لا يتجزأ من مشروع إسرائيل الكبرى".وسأل الأمين العام لحزب الله اللبناني "طالما أن مشروع إسرائيل الكبرى اتخذ قراره، والذي يؤخره هو استمرار المقاومة فلماذا لا تدعمها الدول العربية؟".وتابع الأمين العام لحزب الله اللبناني "الوحدة التي تكون من منطلق الحق تؤدي إلى الوحدة الوطنية في كل بلداننا".وأول أمس الثلاثاء، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس في قطر".وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيانه: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل".وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
ونقلت قناة "المنار" اللبنانية، مساء الأربعاء، عن نعيم قاسم، أن "عدوان الاحتلال الذي استهدف قادة حماس في قطر هو عدوان خطير ومدان ولا يمكن الصمت عنه".
وأضاف نعيم قاسم: "نقف إلى جانب قطر في مواجهة هذا العدوان، وهو ليس عدوانا استثنائيا بل هو جزء لا يتجزأ من مشروع إسرائيل الكبرى".
وسأل الأمين العام لحزب الله اللبناني
"طالما أن مشروع إسرائيل الكبرى اتخذ قراره، والذي يؤخره هو استمرار المقاومة فلماذا لا تدعمها الدول العربية؟".
فيما توجه نعيم قاسم إلى الدول العربية قائلا: "إذا أُنهيت المقاومة فما الذي تستطيعون فعله؟"، مشيرا إلى أن "من لا يريد دعم المقاومة فليمتنع عن ضربها والضغط عليها لأن لا أحد قادر على مواجهة إسرائيل غيرها".
وتابع الأمين العام لحزب الله اللبناني "الوحدة التي تكون من منطلق الحق تؤدي إلى الوحدة الوطنية في كل بلداننا".
وأول أمس الثلاثاء، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس في قطر
".
وأضاف الجيش الإسرائيلي
في بيانه: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل".
وتابع: "الجيش والـ"شاباك" سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر".
وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.