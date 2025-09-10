https://sarabic.ae/20250910/محمد-بن-سلمان-سنكون-مع-قطر-في-كل-ما-تتخذه-من-إجراءات-بلا-حدود-1104707816.html
ولي العهد السعودي: أرض غزة فلسطينية ونحن مع قطر بلا حدود
أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، رفض المملكة العربية السعودية وإدانتها الشديدة لاعتداءات سلطة الاحتلال الإسرائيلية في المنطقة، وآخرها العدوان على دولة قطر
2025-09-10T14:52+0000
2025-09-10T14:52+0000
2025-09-10T15:12+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/0f/1082023758_0:0:1544:869_1920x0_80_0_0_1ebf1b122f4e8ad5302100e95d306a8a.jpg
وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات دولية لوقف انتهاكات سلطة الاحتلال وردعها عن ممارساتها التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، وفقا لقناة "العربية". وخلال افتتاحه، اليوم الأربعاء، أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، أدان ولي العهد استمرار الاعتداءات على الشعب الفلسطيني في غزة، واصفا إياها بـ"الجرائم الوحشية" التي تشمل التجويع والتهجير القسري. وأكد أن أرض غزة فلسطينية وحق أهلها ثابت لا يمكن انتزاعه بالعدوان أو التهديدات، مشددا على موقف السعودية الثابت في حماية الحق الفلسطيني والعمل على منع انتهاكاته.وفي سياق متصل، أشار الأمير محمد بن سلمان إلى مبادرة السلام العربية التي أطلقتها السعودية عام 2002، والتي تُعدّ أساساً لحل الدولتين، مؤكدا أنها تمثل اليوم مساراً مهماً لتحقيق الدولة الفلسطينية.ووجّه الشكر للشركاء الإقليميين والدوليين على إسهاماتهم الإنسانية، مجددا دعوته للدول الأخرى للانضمام إلى هذه الجهود في هذه المرحلة الحاسمة.وأضاف: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل".وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر".وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.
14:52 GMT 10.09.2025 (تم التحديث: 15:12 GMT 10.09.2025)
أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، رفض المملكة العربية السعودية وإدانتها الشديدة لاعتداءات سلطة الاحتلال الإسرائيلية في المنطقة، وآخرها العدوان على دولة قطر الشقيقة، واصفا إياه بـ"العدوان الغاشم" الذي يستدعي تحركا عربيا وإسلاميا ودوليا لمواجهته.
وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات دولية لوقف انتهاكات سلطة الاحتلال وردعها عن ممارساتها التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، وفقا لقناة "العربية".
وأعرب عن دعم السعودية الكامل لدولة قطر في جميع إجراءاتها، مؤكدا تسخير المملكة لكافة إمكاناتها لدعم هذا الموقف.
وخلال افتتاحه، اليوم الأربعاء، أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، أدان ولي العهد استمرار الاعتداءات على الشعب الفلسطيني في غزة
، واصفا إياها بـ"الجرائم الوحشية" التي تشمل التجويع والتهجير القسري.
وأكد أن أرض غزة فلسطينية وحق أهلها ثابت لا يمكن انتزاعه بالعدوان أو التهديدات، مشددا على موقف السعودية الثابت في حماية الحق الفلسطيني والعمل على منع انتهاكاته.
وفي سياق متصل، أشار الأمير محمد بن سلمان
إلى مبادرة السلام العربية التي أطلقتها السعودية عام 2002، والتي تُعدّ أساساً لحل الدولتين، مؤكدا أنها تمثل اليوم مساراً مهماً لتحقيق الدولة الفلسطينية.
وأوضح أن جهود المملكة أسهمت في زيادة عدد الدول المعترفة بفلسطين، مستشهدا بالمؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين في نيويورك، الذي شكل حشدا دوليا غير مسبوق لدعم هذه المبادرة.
ووجّه الشكر للشركاء الإقليميين والدوليين على إسهاماتهم الإنسانية، مجددا دعوته للدول الأخرى للانضمام إلى هذه الجهود في هذه المرحلة الحاسمة.
وقال الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، في بيان: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس".
وأضاف: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل".
وتابع الجيش الإسرائيلي
، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر".
وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.