https://sarabic.ae/20250910/قاسم-من-يتصور-أن-حصر-السلاح-بيد-الدولة-اللبنانية-يسحب-الذرائع-من-إسرائيل-فهو-واهم-1104709095.html
أمين عام "حزب الله": من يتصور أن حصر السلاح يسحب الذرائع من إسرائيل فهو "واهم"
أمين عام "حزب الله": من يتصور أن حصر السلاح يسحب الذرائع من إسرائيل فهو "واهم"
سبوتنيك عربي
صرح الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم، اليوم الأربعاء، بأن "الحديث عن نزع سلاح الحزب وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، من أجل سحب ذرائع الهجوم على... 10.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-10T15:58+0000
2025-09-10T15:58+0000
2025-09-10T16:11+0000
أخبار لبنان
العالم العربي
الأخبار
أخبار حزب الله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/05/1090487785_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_818dc428b6fcbf8d1ab75b625333b24e.jpg
ونقلت قناة "المنار"، مساء اليوم الأربعاء، عن نعيم قاسم، أن "إسرائيل ماضية في تنفيذ مخططاتها في جميع الأحوال"، قائلا: "كفوا عن الحديث بحصرية السلاح ومن يتصور بأنه يسحب الذرائع من العدو فهو واهم لأن العدو مستمر بمشروعه".وأضاف الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني: "لماذا لا تدعمون المقاومة ماليا أو إعلاميا أو سياسيا أو اجتماعيا أو في المحافل الدولية؟ إذا أزال العدو المقاومة ولن يستطيع ذلك فسيكون دوركم التالي. على الأقل لا تطعنوا المقاومة في ظهرها ولا تقفوا إلى جانب إسرائيل".وتابع قاسم: "المقاومة اليوم هي سد منيع قبل وصول إسرائيل إلى دولكم وشعوبكم وبلدانكم، وعندها لن تستطيع إسرائيل وأمريكا فعل شيء، واخرجوا من قصة حصرية السلاح، ولا تتحدثوا عن تنازلات من قِبل المقاومة، ولا تضغطوا عليها".ولفت قاسم إلى أن "إسرائيل ستُكمل، ولن يوقفها إلا المقاومة، لذلك لا تطعنوها في ظهرها، ولا تواجهوها لكي تعمل وتتقدّم إلى الأمام".وتعد هذه المرة الأولى منذ اتفاق الطائف ووقف الحرب الأهلية التي يناقش فيها مجلس الوزراء رسميًا مسألة حصر السلاح بيد الدولة، بعدما كان يُدرج سلاح "حزب الله" ضمن إطار "المقاومة وحماية لبنان وردع إسرائيل".القرار أثار انقسامًا واسعًا بين الأوساط السياسية والشارع اللبناني، بين مؤيد للخطوة ومعارض يعتبرها مساسًا بدور المقاومة.
https://sarabic.ae/20250829/لبنان-يحدد-5-سبتمبر-موعدا-لمناقشة-خطة-نزع-السلاح-1104298236.html
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/05/1090487785_88:0:1227:854_1920x0_80_0_0_a47e1243ad44aa1680dbc40e54ba7724.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار, أخبار حزب الله
أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار, أخبار حزب الله
أمين عام "حزب الله": من يتصور أن حصر السلاح يسحب الذرائع من إسرائيل فهو "واهم"
15:58 GMT 10.09.2025 (تم التحديث: 16:11 GMT 10.09.2025)
صرح الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم، اليوم الأربعاء، بأن "الحديث عن نزع سلاح الحزب وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، من أجل سحب ذرائع الهجوم على لبنان من إسرائيل، هو من قبيل الوهم"، على حد قوله.
ونقلت قناة "المنار"، مساء اليوم الأربعاء، عن نعيم قاسم، أن "إسرائيل ماضية في تنفيذ مخططاتها في جميع الأحوال"، قائلا: "كفوا عن الحديث بحصرية السلاح ومن يتصور بأنه يسحب الذرائع من العدو فهو واهم لأن العدو مستمر بمشروعه".
وأضاف الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني
: "لماذا لا تدعمون المقاومة ماليا أو إعلاميا أو سياسيا أو اجتماعيا أو في المحافل الدولية؟ إذا أزال العدو المقاومة ولن يستطيع ذلك فسيكون دوركم التالي. على الأقل لا تطعنوا المقاومة في ظهرها ولا تقفوا إلى جانب إسرائيل".
وتابع قاسم: "المقاومة اليوم هي سد منيع قبل وصول إسرائيل إلى دولكم وشعوبكم وبلدانكم، وعندها لن تستطيع إسرائيل وأمريكا فعل شيء، واخرجوا من قصة حصرية السلاح، ولا تتحدثوا عن تنازلات من قِبل المقاومة، ولا تضغطوا عليها".
ولفت قاسم إلى أن "إسرائيل ستُكمل، ولن يوقفها إلا المقاومة، لذلك لا تطعنوها في ظهرها، ولا تواجهوها لكي تعمل وتتقدّم إلى الأمام".
وكان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، قد أعلن الشهر الماضي، بعد انتهاء جلسة حكومية دامت لأكثر من 5 ساعات، أنه "كلف الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة لعرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الحالي (آب الماضي)، لينجز الملف قبل نهاية العام".
وتعد هذه المرة الأولى منذ اتفاق الطائف ووقف الحرب الأهلية التي يناقش فيها مجلس الوزراء رسميًا مسألة حصر السلاح بيد الدولة
، بعدما كان يُدرج سلاح "حزب الله
" ضمن إطار "المقاومة وحماية لبنان وردع إسرائيل".
القرار أثار انقسامًا واسعًا بين الأوساط السياسية والشارع اللبناني، بين مؤيد للخطوة ومعارض يعتبرها مساسًا بدور المقاومة.