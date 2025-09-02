عربي
https://sarabic.ae/20250902/ضابط-بـالموساد-الإسرائيلي-عملنا-تحت-النار-في-قلب-بيروت-خلال-عملية-اغتيال-نصر-الله-1104441023.html
ضابط بـ"الموساد" الإسرائيلي: عملنا تحت النار في قلب بيروت خلال عملية اغتيال نصر الله
ضابط بـ"الموساد" الإسرائيلي: عملنا تحت النار في قلب بيروت خلال عملية اغتيال نصر الله
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنه في عملية اغتيال الأمين العام السابق لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، عمل عملاء جهاز "الموساد" تحت النار في... 02.09.2025
2025-09-02T20:17+0000
2025-09-02T20:17+0000
أخبار حزب الله
إسرائيل
لبنان
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/17/1098094853_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5c8574018c4dfa1707ed60ea2b5d508b.jpg
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ منح جهاز الموساد "جائزة الأمن الإسرائيلية" وذلك لدوره في عملية اغتيال نصر الله في بيروت قبل نحو عام.ونقلت الصحيفة عن الضابط "ج"، وهو مسؤول عن تجنيد وتشغيل العملاء في "الموساد"، بشأن تفاصيل عملية الاغتيال، قائلا: "ولدت هذه العملية عندما التقت فكرة تكنولوجية طموحة، لا يمكن وصفها إلا بالخيال، بأفضل خبراء التكنولوجيا، وتطلبت العملية معلومات استخباراتية دقيقة وقدرة عملياتية جريئة، وأحيانا مجازفة بالأرواح في قلب دولة معادية، لتحويل المستحيل إلى ممكن".وأوضح الضابط "ج" أن "عملاء الموساد عملوا في عملية اغتيال نصر الله بشجاعة تحت النيران في قلب بيروت، بهدف توفير المعلومات الاستخباراتية الدقيقة للعملية، وسيبقى يوم 27 سبتمبر يوما فاصلا في التاريخ"، ويقصد يوم اغتيال الأمين العام السابق لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، في 27 سبتمبر/أيلول 2024.ويذكر أن نعيم قاسم، قد حل محل نصر الله بعد اغتيال الأمين العام الأسبق لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، إثر غارة جوية إسرائيلية في 27 سبتمبر 2024، استهدفت مقر القيادة المركزية للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.ولا تزال إسرائيل تحتفظ بقواتها في 5 مواقع على الأقل جنوبي لبنان، على الرغم من انتهاء المهلة المحددة لانسحابها الكامل وفق اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، في خطوة تثير التوترات المتزايدة في المنطقة.ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان، يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".
https://sarabic.ae/20250603/عراقجي-يوجه-رسالة-قوية-إلى-إسرائيل-من-أمام-قبر-حسن-نصر-الله-فيديو-1101283951.html
إسرائيل
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/17/1098094853_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_608e5f24a2056ac5139c0f671eda896e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار حزب الله, إسرائيل, لبنان, العالم العربي, الأخبار
أخبار حزب الله, إسرائيل, لبنان, العالم العربي, الأخبار

ضابط بـ"الموساد" الإسرائيلي: عملنا تحت النار في قلب بيروت خلال عملية اغتيال نصر الله

20:17 GMT 02.09.2025
© Sputnik . Abdul Kader AlBayتشييع مهيب لحسن نصر الله في لبنان
تشييع مهيب لحسن نصر الله في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2025
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنه في عملية اغتيال الأمين العام السابق لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، عمل عملاء جهاز "الموساد" تحت النار في قلب العاصمة بيروت.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ منح جهاز الموساد "جائزة الأمن الإسرائيلية" وذلك لدوره في عملية اغتيال نصر الله في بيروت قبل نحو عام.
صور لوصول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى العاصمة اللبانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2025
عراقجي يوجه رسالة قوية إلى إسرائيل من أمام قبر حسن نصر الله... فيديو
3 يونيو, 18:09 GMT
ونقلت الصحيفة عن الضابط "ج"، وهو مسؤول عن تجنيد وتشغيل العملاء في "الموساد"، بشأن تفاصيل عملية الاغتيال، قائلا: "ولدت هذه العملية عندما التقت فكرة تكنولوجية طموحة، لا يمكن وصفها إلا بالخيال، بأفضل خبراء التكنولوجيا، وتطلبت العملية معلومات استخباراتية دقيقة وقدرة عملياتية جريئة، وأحيانا مجازفة بالأرواح في قلب دولة معادية، لتحويل المستحيل إلى ممكن".
وأوضح الضابط "ج" أن "عملاء الموساد عملوا في عملية اغتيال نصر الله بشجاعة تحت النيران في قلب بيروت، بهدف توفير المعلومات الاستخباراتية الدقيقة للعملية، وسيبقى يوم 27 سبتمبر يوما فاصلا في التاريخ"، ويقصد يوم اغتيال الأمين العام السابق لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، في 27 سبتمبر/أيلول 2024.
ويذكر أن نعيم قاسم، قد حل محل نصر الله بعد اغتيال الأمين العام الأسبق لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، إثر غارة جوية إسرائيلية في 27 سبتمبر 2024، استهدفت مقر القيادة المركزية للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.
ولا تزال إسرائيل تحتفظ بقواتها في 5 مواقع على الأقل جنوبي لبنان، على الرغم من انتهاء المهلة المحددة لانسحابها الكامل وفق اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، في خطوة تثير التوترات المتزايدة في المنطقة.
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".
ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان، يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".
