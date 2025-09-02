https://sarabic.ae/20250902/ضابط-بـالموساد-الإسرائيلي-عملنا-تحت-النار-في-قلب-بيروت-خلال-عملية-اغتيال-نصر-الله-1104441023.html

ضابط بـ"الموساد" الإسرائيلي: عملنا تحت النار في قلب بيروت خلال عملية اغتيال نصر الله

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ منح جهاز الموساد "جائزة الأمن الإسرائيلية" وذلك لدوره في عملية اغتيال نصر الله في بيروت قبل نحو عام.ونقلت الصحيفة عن الضابط "ج"، وهو مسؤول عن تجنيد وتشغيل العملاء في "الموساد"، بشأن تفاصيل عملية الاغتيال، قائلا: "ولدت هذه العملية عندما التقت فكرة تكنولوجية طموحة، لا يمكن وصفها إلا بالخيال، بأفضل خبراء التكنولوجيا، وتطلبت العملية معلومات استخباراتية دقيقة وقدرة عملياتية جريئة، وأحيانا مجازفة بالأرواح في قلب دولة معادية، لتحويل المستحيل إلى ممكن".وأوضح الضابط "ج" أن "عملاء الموساد عملوا في عملية اغتيال نصر الله بشجاعة تحت النيران في قلب بيروت، بهدف توفير المعلومات الاستخباراتية الدقيقة للعملية، وسيبقى يوم 27 سبتمبر يوما فاصلا في التاريخ"، ويقصد يوم اغتيال الأمين العام السابق لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، في 27 سبتمبر/أيلول 2024.ويذكر أن نعيم قاسم، قد حل محل نصر الله بعد اغتيال الأمين العام الأسبق لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، إثر غارة جوية إسرائيلية في 27 سبتمبر 2024، استهدفت مقر القيادة المركزية للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.ولا تزال إسرائيل تحتفظ بقواتها في 5 مواقع على الأقل جنوبي لبنان، على الرغم من انتهاء المهلة المحددة لانسحابها الكامل وفق اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، في خطوة تثير التوترات المتزايدة في المنطقة.ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان، يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".

